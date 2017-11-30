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Коломойському і Боголюбову
заборонили видаляти...

Коломойському і Боголюбову заборонили видаляти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:32

Коломойському і Боголюбову заборонили видаляти...

Пропонуємо до обговорення:
До судового слухання Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, чиї активи арештовані Високим Судом Англії, забороняється видаляти будь-яку інформацію, включаючи листування з WhatsApp і Skype.

Дивися повний текст Коломойському і Боголюбову заборонили видаляти листування у WhatsApp.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:32

И что, WhatsApp и Skype тоже им принадлежат?!..
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:56

И что будет, если удалят? Они что в Скайп полезут. А как же конфиденциальность? Странные решения.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:01

ржунемагу... а Беня вообще єтой хе.ней страдал? сильно сомневаюсь, что его слова имеют печатную интерпретацию.
bogdanfc
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 21:16

Это скрытая реклама вайбера. Ну, или еще какого-нить мессенджера. Аськи...

Беня сидит в своей (арестованной?) хате в Швейцарии и ржет. Практика непреследования за такого рода преступления выходцев из недоразвитых стран уже многие годы является нормой. Все эти решения суда - пыль в глаза. И нехилые судебные издержки. Хочется надеяться, что он хоть их оплатит. А не бюджет
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 21:21

Re: Коломойському і Боголюбову заборонили видаляти...

  bogdanfc написав:а Беня вообще єтой хе.ней страдал?

и скайпил и вайпил
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 21:24

  nalim написав:И что будет, если удалят? Они что в Скайп полезут. А как же конфиденциальность? Странные решения.


если удалят, для нормального судьи это будет существенный минус в карму. какая конфиденциальность? суд идет на миллиарды
trololo
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