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Коломойському і Боголюбову заборонили видаляти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 січ, 2018 16:32
Пропонуємо до обговорення:
До судового слухання Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, чиї активи арештовані Високим Судом Англії, забороняється видаляти будь-яку інформацію, включаючи листування з WhatsApp і Skype.
Дивися повний текст Коломойському і Боголюбову заборонили видаляти листування у WhatsApp
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R2
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Додано: Вів 16 січ, 2018 16:32
И что, WhatsApp и Skype тоже им принадлежат?!..
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serg_vronsky
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Додано: Вів 16 січ, 2018 16:56
И что будет, если удалят? Они что в Скайп полезут. А как же конфиденциальность? Странные решения.
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nalim
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Додано: Вів 16 січ, 2018 17:01
ржунемагу... а Беня вообще єтой хе.ней страдал? сильно сомневаюсь, что его слова имеют печатную интерпретацию.
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bogdanfc
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Додано: Вів 16 січ, 2018 21:16
Это скрытая реклама вайбера. Ну, или еще какого-нить мессенджера. Аськи...
Беня сидит в своей (арестованной?) хате в Швейцарии и ржет. Практика непреследования за такого рода преступления выходцев из недоразвитых стран уже многие годы является нормой. Все эти решения суда - пыль в глаза. И нехилые судебные издержки. Хочется надеяться, что он хоть их оплатит. А не бюджет
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max_us_ua
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Додано: Вів 16 січ, 2018 21:21
bogdanfc написав:
а Беня вообще єтой хе.ней страдал?
и скайпил и вайпил
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Вів 16 січ, 2018 21:24
nalim написав:
И что будет, если удалят? Они что в Скайп полезут. А как же конфиденциальность? Странные решения.
если удалят, для нормального судьи это будет существенный минус в карму. какая конфиденциальность? суд идет на миллиарды
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trololo
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