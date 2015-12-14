Kroll виявила невідповідність між реальним фінансовим станом Приватбанку і аудиторським висновком PwC.
Дивися повний текст Аудиторські висновки PwC не відповідають реальному фінансовому стану ПриватБанку - Kroll.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 16:38
Аудиторські висновки PwC не відповідають реальному...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аудиторські висновки PwC не відповідають реальному фінансовому стану ПриватБанку - Kroll.
Додано: Вів 16 січ, 2018 16:38
Kroll k-10000 - отличный башенный кран, а вот другой Kroll не на слуху.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:05
"Про це повідомляється в презентації Національного банку України" слова, одни слова... где доказательства? и кто из нацбанка сядет? ведь в привате не один год сидел куратор нбу...
"секретная структура"... удивляюсь, что еще лысого карлика из-за паребрика не приплели...
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