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В Україні заборонили встановлення
загальнобудинкових...

В Україні заборонили встановлення загальнобудинкових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:01

В Україні заборонили встановлення загальнобудинкових...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба президента.

Дивися повний текст В Україні заборонили встановлення загальнобудинкових лічильників газу без згоди мешканців – президент підписав закон.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:01

Бред какой-то. Можно отказаться от общедомовгого счетчика и регулярно вызывать мастера, который будет скручивать счетчик в квартире. Ну или поставить магнит или другую хрень.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:28

  ssnet написав:Бред какой-то. Можно отказаться от общедомовгого счетчика и регулярно вызывать мастера, который будет скручивать счетчик в квартире. Ну или поставить магнит или другую хрень.

что за фантазии? кто вам будет скручивать опломбированный счётчик?
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:50

  Cler написав:
  ssnet написав:Бред какой-то. Можно отказаться от общедомовгого счетчика и регулярно вызывать мастера, который будет скручивать счетчик в квартире. Ну или поставить магнит или другую хрень.

что за фантазии? кто вам будет скручивать опломбированный счётчик?

Работники газовой службы за скромное вознаграждение. Цена вопроса в районе 100$. При автономном отоплении пишут по минимуму, а потом скручивают. Проверяющим в этот период тупо не открывают. Ясное дело для одно-двух комнатного хруща это бессмысленно, а вот если площадь 150+ метров - профит очевидный.
Если есть домовой счетчик, то потери раскинут на свесь дом пропорционально метражу. И так делать будут только редкие сволочи.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 18:01

Re: В Україні заборонили встановлення загальнобудинкових...

А газовщики по домовому счетчику и раскидывают, причем как хотят в январе сейчас изменили насчитанное с августа месяца прошлого года по декабрь. У всех пофис долг.
Разбирательства после установки счетчика на дом не прекращаются. Дир. газконторы лепечет только, что это неудавшийся эксперимент, только вот почему то за него должны платить жильцы.
Есть счета от конторы за все месяцы, с совершенно другими кубами и суммами. Но концов пока не видно. Комиссия по тарифам ничего умного не предложила, как разбираться на месте, тоже в теме откатов. Зачем им разбираться.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 01:21

  ssnet написав: Работники газовой службы за скромное вознаграждение. Цена вопроса в районе 100$. При автономном отоплении пишут по минимуму, а потом скручивают. Проверяющим в этот период тупо не открывают. Ясное дело для одно-двух комнатного хруща это бессмысленно, а вот если площадь 150+ метров - профит очевидный. Если есть домовой счетчик, то потери раскинут на свесь дом пропорционально метражу. И так делать будут только редкие сволочи.

То что в многоквартирных домах используют автономное газовое отопление - это отдельный предмет изощренного мазохизма. Но проблема контроля решается очень просто - нормативным требованием счетчик выносится за пределы квартиры.
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 01:41

  ssnet написав:
  Cler написав:
  ssnet написав:Бред какой-то. Можно отказаться от общедомовгого счетчика и регулярно вызывать мастера, который будет скручивать счетчик в квартире. Ну или поставить магнит или другую хрень.

что за фантазии? кто вам будет скручивать опломбированный счётчик?

Работники газовой службы за скромное вознаграждение. Цена вопроса в районе 100$. При автономном отоплении пишут по минимуму, а потом скручивают. Проверяющим в этот период тупо не открывают. Ясное дело для одно-двух комнатного хруща это бессмысленно, а вот если площадь 150+ метров - профит очевидный.
Если есть домовой счетчик, то потери раскинут на свесь дом пропорционально метражу. И так делать будут только редкие сволочи.


а потом можно всем домом отловить этого предприимчивого владельца, одеть ему противогаз на голову и пустить немного газа в "хобот".
но вообще реально какие-то фантазии, у меня на даче за сезон нагорает гораздо ниже сотки (правда зимой там никто не живет)
galex
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