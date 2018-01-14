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Чиновники знайшли вихід: на власників
"єврономерів" у...

Чиновники знайшли вихід: на власників "єврономерів" у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:55

Чиновники знайшли вихід: на власників "єврономерів" у...

Пропонуємо до обговорення:
Активісти ніяк не можуть знайти спільну мову з владою і розробляють свій законопроект про легалізацію євроблях

Дивися повний текст Чиновники знайшли вихід: на власників "єврономерів" у 2018 році чекає неприємний сюрприз.
R2
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