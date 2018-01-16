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Міжбанк: долар зріс на відкладеному попиті і гривневій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 січ, 2018 18:39
Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що знизився у понеділок щодо долара на 3,11 коп., на торгах вівторка втратив 8,49 коп., опинившись на рівні 28,6526 UAH/USD.
Дивися повний текст Міжбанк: долар зріс на відкладеному попиті і гривневій ліквідності
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Додано: Вів 16 січ, 2018 18:39
Ну что, завтра начинаем бакс продавать?
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Деньги
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Додано: Вів 16 січ, 2018 19:02
Деньги написав:
Ну что, завтра начинаем бакс продавать?
Есть предпосылки, что гривня укрепится к доллару?
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Вів 16 січ, 2018 21:45
вчера нашли нефть в Украине
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