У Києві водій отримав 37 тисяч гривень через яму на дорозі.
Дивися повний текст Киянину заплатили 37 тисяч через яму на дорозі.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 18:47
Киянину заплатили 37 тисяч через яму на дорозі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянину заплатили 37 тисяч через яму на дорозі.
Додано: Вів 16 січ, 2018 21:13
Те, що хтось виграв такий суд, не означає, що заплатять. У нас судове виконання на тому ще рівні. І на додачу: тепер відповідальні за дороги зникнуть самі собою. Відмовляться відповідати як такі, складуть із себе повноваження. Держава (громада) найматиме просто приватну фірму. Та відремонтувала і зникла. Покращення?
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