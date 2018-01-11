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Киянину заплатили 37
тисяч через яму на дорозі

Киянину заплатили 37 тисяч через яму на дорозі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 18:47

Киянину заплатили 37 тисяч через яму на дорозі

Пропонуємо до обговорення:
У Києві водій отримав 37 тисяч гривень через яму на дорозі.

Дивися повний текст Киянину заплатили 37 тисяч через яму на дорозі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 18:47

Ух ти, гляди так скоро не ремонтувати дороги стане не вигідно.
socioniktest
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 21:13

Те, що хтось виграв такий суд, не означає, що заплатять. У нас судове виконання на тому ще рівні. І на додачу: тепер відповідальні за дороги зникнуть самі собою. Відмовляться відповідати як такі, складуть із себе повноваження. Держава (громада) найматиме просто приватну фірму. Та відремонтувала і зникла. Покращення?
max_us_ua
 
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