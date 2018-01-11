Капіталізація ринку криптовалют за добу впала на чверть, а НБУ звинуватив Коломойського у виведенні $5,5 млрд з ПриватБанку.
Дивися повний текст День фінансів: Коломойський і виведення $5,5 млрд з ПриватБанку, а також обвал на ринку криптовалют.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 18:59
День фінансів: Коломойський і виведення $5,5 млрд з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст День фінансів: Коломойський і виведення $5,5 млрд з ПриватБанку, а також обвал на ринку криптовалют.
Додано: Вів 16 січ, 2018 18:59
И шо беня смог издать только ах...
Повторит судьбу ходорковского) будет шить рукавицы...
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