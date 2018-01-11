RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
День фінансів: Коломойський
і виведення $5,5 млрд з...

День фінансів: Коломойський і виведення $5,5 млрд з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 18:59

День фінансів: Коломойський і виведення $5,5 млрд з...

Пропонуємо до обговорення:
Капіталізація ринку криптовалют за добу впала на чверть, а НБУ звинуватив Коломойського у виведенні $5,5 млрд з ПриватБанку.

Дивися повний текст День фінансів: Коломойський і виведення $5,5 млрд з ПриватБанку, а також обвал на ринку криптовалют.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79341
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 18:59

И шо беня смог издать только ах...
Повторит судьбу ходорковского) будет шить рукавицы...
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 34 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коломойський прокоментував звинувачення в шахрайстві
R2 » Вів 16 січ, 2018 15:43
4 116
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2018 19:38
Cryptos
Капіталізація криптовалют упала на $160 млрд
R2 » Вів 16 січ, 2018 14:37
5 158
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2018 19:33
Cryptos
По три на день. ЗАЗ за рік зробив трохи більше ніж... 1, 2, 3
R2 » Чет 11 січ, 2018 15:53
24 1377
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 січ, 2018 02:15
rjkz
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.