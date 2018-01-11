RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Світовий банк висунув вимоги
щодо Антикорупційного суду

Світовий банк висунув вимоги щодо Антикорупційного суду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 19:36

Світовий банк висунув вимоги щодо Антикорупційного суду

Пропонуємо до обговорення:
Зокрема, Світовий банку у листі попереджає про неприпустимість ухвалення закону про Антикорупційний суд (АКС) у редакції, запропонованій президентом.

Дивися повний текст Світовий банк висунув вимоги щодо Антикорупційного суду.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79341
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 19:36

НАБУ закопали, и этот суд закопают. Когда денег совсем не будет и дефолт будет прямо за забором- тогда будет интересно.
Cryptos
 
Повідомлень: 61
З нами з: 18.12.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav і 35 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Газпром" не буде оскаржувати рішення щодо спору з...
R2 » Пон 15 січ, 2018 15:27
2 101
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 січ, 2018 16:08
MrNice
Чому засекретили рішення суду щодо спецконфіскації...
R2 » Чет 11 січ, 2018 19:46
3 223
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 січ, 2018 20:31
cisukr
ПРАВЕКС БАНК, частина Intesa Sanpaolo: Новий візуальний...
R2 » Чет 11 січ, 2018 17:17
2 174
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 23:48
Rainbow
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.