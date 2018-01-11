Зокрема, Світовий банку у листі попереджає про неприпустимість ухвалення закону про Антикорупційний суд (АКС) у редакції, запропонованій президентом.
Дивися повний текст Світовий банк висунув вимоги щодо Антикорупційного суду.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 19:36
Світовий банк висунув вимоги щодо Антикорупційного суду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Світовий банк висунув вимоги щодо Антикорупційного суду.
Додано: Вів 16 січ, 2018 19:36
НАБУ закопали, и этот суд закопают. Когда денег совсем не будет и дефолт будет прямо за забором- тогда будет интересно.
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