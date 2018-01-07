У Львівській області правоохоронці повідомили про підозру співробітнику однієї з банківських установ, який привласнив собі кошти клієнта.
Дивися повний текст На Львівщині співробітник банку привласнив собі $100 тисяч одного з клієнтів.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 21:10
На Львівщині співробітник банку привласнив собі $100...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На Львівщині співробітник банку привласнив собі $100 тисяч одного з клієнтів.
Додано: Вів 16 січ, 2018 21:10
Та это мелочи - на фоне того, сколько денег клиентов присвоила Гонтарева. И сколько присвоил, например, тот же Приват, если говорить о средствах крымских клиентов
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