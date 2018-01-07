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На Львівщині співробітник
банку привласнив собі $100...

На Львівщині співробітник банку привласнив собі $100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 21:10

На Львівщині співробітник банку привласнив собі $100...

Пропонуємо до обговорення:
У Львівській області правоохоронці повідомили про підозру співробітнику однієї з банківських установ, який привласнив собі кошти клієнта.

Дивися повний текст На Львівщині співробітник банку привласнив собі $100 тисяч одного з клієнтів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 21:10

Та это мелочи - на фоне того, сколько денег клиентов присвоила Гонтарева. И сколько присвоил, например, тот же Приват, если говорить о средствах крымских клиентов
max_us_ua
 
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