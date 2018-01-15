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"Київхліб" програв
"Рошену" справу про плагіат при...

"Київхліб" програв "Рошену" справу про плагіат при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 21:34

"Київхліб" програв "Рошену" справу про плагіат при...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в рішенні господарського суду Києва від 26 грудня 2017 року.

Дивися повний текст "Київхліб" програв "Рошену" справу про плагіат при пакуванні тортів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 21:34

Не, ну "Киевхлеб" руку на святое поднял... Нехорошо...
igor_evseev_kharkiv
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 22:29

Случайность, однозначно случайность)))
antey1969
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