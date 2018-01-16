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В Україні тарифи на електроенергію
для бізнесу вищі, ніж...

В Україні тарифи на електроенергію для бізнесу вищі, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 22:09

В Україні тарифи на електроенергію для бізнесу вищі, ніж...

Пропонуємо до обговорення:
Про це експерт з енергетики Андрій Герус заявив під час брифінгу у Верховній Раді.

Дивися повний текст В Україні тарифи на електроенергію для бізнесу вищі, ніж у більшості країн Європи - Герус.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 22:09

Бенефициары Украины кто? Сотня талантливых семей. Вот платите и не выделывайтесь, на Европу они смотрят. :-)
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 22:09

Интересно табличку бы глянуть в каких странах ЕС цена ниже для Бизнеса чем в Укр.!?
Для пересичного цена 2 грн. за квт. это самая низкая среди стран ЕС. (но и ЗП у нас раз в 5-10 ниже)

интересно было бы почитать статью сколько на среднеураинскую зп. пересечный может купить литров бензина и сколько Европеец.
какие пенсии минимальные по странам ЕС
andrey743
 
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