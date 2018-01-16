Про це експерт з енергетики Андрій Герус заявив під час брифінгу у Верховній Раді.
Дивися повний текст В Україні тарифи на електроенергію для бізнесу вищі, ніж у більшості країн Європи - Герус.
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Додано: Вів 16 січ, 2018 22:09
В Україні тарифи на електроенергію для бізнесу вищі, ніж...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні тарифи на електроенергію для бізнесу вищі, ніж у більшості країн Європи - Герус.
Додано: Вів 16 січ, 2018 22:09
Бенефициары Украины кто? Сотня талантливых семей. Вот платите и не выделывайтесь, на Европу они смотрят. :-)
Додано: Вів 16 січ, 2018 22:09
Интересно табличку бы глянуть в каких странах ЕС цена ниже для Бизнеса чем в Укр.!?
Для пересичного цена 2 грн. за квт. это самая низкая среди стран ЕС. (но и ЗП у нас раз в 5-10 ниже)
интересно было бы почитать статью сколько на среднеураинскую зп. пересечный может купить литров бензина и сколько Европеец.
какие пенсии минимальные по странам ЕС
Додано: Сер 17 січ, 2018 01:28
Герус молодец. За эту тему ахметова вообще нужно повесить, а Вовка в компании с Порошенко - заслужили целебных подсрачников.
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