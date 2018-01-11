RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Китай заборонить централізовану
торгівлю біткойнами

Китай заборонить централізовану торгівлю біткойнами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:10

Китай заборонить централізовану торгівлю біткойнами

Пропонуємо до обговорення:
Слідом за Південною Кореєю посилити регулювання крипторинку має намір Китай — один з епіцентрів криптоторгівлі і майнінгу.

Дивися повний текст Китай заборонить централізовану торгівлю біткойнами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79341
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 23:10

вот и лопнул МММкоин
kentavr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1341
З нами з: 21.11.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна істотно наростила торгівлю з Росією - Держстат 1, 2, 3
R2 » Вів 16 січ, 2018 10:53
26 1728
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2018 21:02
buratinyo
Геращенко розповіла, чому Україна не "обрубала" торгівлю... 1, 2
R2 » П'ят 12 січ, 2018 21:57
12 898
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 січ, 2018 14:54
phantom_systems
Китай почав забороняти майнінг Bitcoin - ЗМІ
R2 » Чет 11 січ, 2018 20:11
4 270
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 22:02
Sommer
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.