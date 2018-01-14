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Україна посіла друге місце за обсягами поставок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 січ, 2018 00:42
Пропонуємо до обговорення:
Україна посіла друге місце за обсягами поставок вершкового масла в Європейський Союз, а першу сходинку посіла Нова Зеландія.
Дивися повний текст Україна посіла друге місце за обсягами поставок вершкового масла до ЄС
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