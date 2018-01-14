RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна посіла друге місце
за обсягами поставок...

Україна посіла друге місце за обсягами поставок...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 00:42

Україна посіла друге місце за обсягами поставок...

Пропонуємо до обговорення:
Україна посіла друге місце за обсягами поставок вершкового масла в Європейський Союз, а першу сходинку посіла Нова Зеландія.

Дивися повний текст Україна посіла друге місце за обсягами поставок вершкового масла до ЄС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79341
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна - третя в світі за зростанням зарплат 1 ... 5, 6, 7
R2 » Нед 14 січ, 2018 18:17
65 3981
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 03:28
galex
Україна істотно наростила торгівлю з Росією - Держстат 1, 2, 3
R2 » Вів 16 січ, 2018 10:53
26 1728
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2018 21:02
buratinyo
Україна вичерпала квоти на поставки пшениці і кукурудзи... 1, 2, 3
R2 » Пон 15 січ, 2018 22:24
21 1228
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 січ, 2018 20:50
Taras Rudko
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.