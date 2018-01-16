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Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 січ, 2018 06:21
Пропонуємо до обговорення:
Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки перевищила $1 млрд
Дивися повний текст Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки перевищила $1 млрд
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R2
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Додано: Сер 17 січ, 2018 06:21
1 миллиард долларов - и все впустую.
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alex34124
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Додано: Сер 17 січ, 2018 07:53
alex34124 написав:
1 миллиард долларов - и все впустую.
почему "впустую" ?
русня , которая 2 года назад верещала "на Киев!!!" забилась в горловские подвалы и сидит там. уже никто никуда не идет. Сами уже оценивают свои возможности в "продержимся день-два - и бежим к границе"
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yarg
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Додано: Сер 17 січ, 2018 08:37
yarg написав:
почему "впустую" ?
русня , которая 2 года назад верещала "на Киев!!!" забилась в горловские подвалы и сидит там. уже никто никуда не идет. Сами уже оценивают свои возможности в "продержимся день-два - и бежим к границе"
Да-да, и Украина уже отвоевала все территории назад у этой забившейся от страха в подвалы русни и на Донбассе,и в Крыму
back in USSR
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slavek
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Додано: Сер 17 січ, 2018 10:00
slavek написав: yarg написав:
почему "впустую" ?
русня , которая 2 года назад верещала "на Киев!!!" забилась в горловские подвалы и сидит там. уже никто никуда не идет. Сами уже оценивают свои возможности в "продержимся день-два - и бежим к границе"
Да-да, и Украина уже отвоевала все территории назад у этой забившейся от страха в подвалы русни и на Донбассе,и в Крыму
Еще не отвоевала. но что такое "миллиард евро" ? У русни военный бюджет 70 миллиардов евро каждый год. Немножко больше, да ?
при имеющихся ресурсах - результат очень достойный. Или вы думали что будем новый год в кремле праздновать ? ура-победиторы...
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yarg
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Додано: Сер 17 січ, 2018 10:36
yarg написав:
при имеющихся ресурсах - результат очень достойный.
Никакого результата
yarg написав:
Или вы думали что будем новый год в кремле праздновать ? ура-победиторы...
Я думаю, что вы не будете в ближайшие 20 лет Новый год в Кремле праздновать
back in USSR
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slavek
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