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Допомога союзників НАТО
Україні за останні три роки...

Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 06:21

Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки...

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Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки перевищила $1 млрд

Дивися повний текст Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки перевищила $1 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 06:21

1 миллиард долларов - и все впустую.
alex34124
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 07:53

  alex34124 написав:1 миллиард долларов - и все впустую.


почему "впустую" ?
русня , которая 2 года назад верещала "на Киев!!!" забилась в горловские подвалы и сидит там. уже никто никуда не идет. Сами уже оценивают свои возможности в "продержимся день-два - и бежим к границе"
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 08:37

  yarg написав:почему "впустую" ?
русня , которая 2 года назад верещала "на Киев!!!" забилась в горловские подвалы и сидит там. уже никто никуда не идет. Сами уже оценивают свои возможности в "продержимся день-два - и бежим к границе"


Да-да, и Украина уже отвоевала все территории назад у этой забившейся от страха в подвалы русни и на Донбассе,и в Крыму
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 10:00

  slavek написав:
  yarg написав:почему "впустую" ?
русня , которая 2 года назад верещала "на Киев!!!" забилась в горловские подвалы и сидит там. уже никто никуда не идет. Сами уже оценивают свои возможности в "продержимся день-два - и бежим к границе"


Да-да, и Украина уже отвоевала все территории назад у этой забившейся от страха в подвалы русни и на Донбассе,и в Крыму


Еще не отвоевала. но что такое "миллиард евро" ? У русни военный бюджет 70 миллиардов евро каждый год. Немножко больше, да ?
при имеющихся ресурсах - результат очень достойный. Или вы думали что будем новый год в кремле праздновать ? ура-победиторы...
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 10:36

  yarg написав:при имеющихся ресурсах - результат очень достойный.


Никакого результата

  yarg написав:Или вы думали что будем новый год в кремле праздновать ? ура-победиторы...


Я думаю, что вы не будете в ближайшие 20 лет Новый год в Кремле праздновать
back in USSR
slavek
 
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