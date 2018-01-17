Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки...

Додано: Сер 17 січ, 2018 17:16

lapay написав: nik1 написав: Сколько народу полегло на эту помощ по обе стороны? Сколько народу полегло на эту помощ по обе стороны?

Ватно-добровольцев з-за поребрика десь 1500, кадрових до 500, місцевих "шахтарів" ніхто і не рахував. Навіть двоюрідний брат жінки загинув за ДНР. Ватно-добровольцев з-за поребрика десь 1500, кадрових до 500, місцевих "шахтарів" ніхто і не рахував. Навіть двоюрідний брат жінки загинув за ДНР.

Если бы свинособак не удалось остановить еще на территории Донбасса, и линия столкновения прошла бы на территории соседних областей, число жертв было бы больше на порядок, а то и больше. Да и Украина без восточных областе и доступа к морю не вывезла бы в экономическом плане. А дальше реальные нищета и голод, а не те воображаемые, которые тут жалко пытаются изобразить местные пророссийские адепты, слетающиеся как мухи на ключевые слова типа "НАТО" в заголовке. И как следствие - возвращение в скрепную бесперспективную дыру или развал страны на части. Опять таки, реальный, а не воображаемый.Считаю что в определенный момент мы серьезно походили по краю. Важно чтобы это стало уроком на будущее и не забывалось с поколениями.