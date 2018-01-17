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Допомога союзників НАТО
Україні за останні три роки...

Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:34

  nik1 написав:Сколько народу полегло на эту помощ по обе стороны? А обещание Гелетея о параде в Крыму и Гаранта о завершении войны за две надаи так и осталось пустым звуком.



да. причиной была именно эта помощь.
ну нельзя так феерично врать , мы же не в россии , держите себя в руках.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 14:19

Тут еще такой вопрос... А эта помощь действительно безвозмездная?
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:59

Re: Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки...

  slavek написав:Да-да, и Украина уже отвоевала все территории назад у этой забившейся от страха в подвалы русни и на Донбассе,и в Крыму

Тільки після Синаю. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:03

Re: Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки...

  nik1 написав:Сколько народу полегло на эту помощ по обе стороны?

Ватно-добровольцев з-за поребрика десь 1500, кадрових до 500, місцевих "шахтарів" ніхто і не рахував. Навіть двоюрідний брат жінки загинув за ДНР.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:16

  lapay написав:
  nik1 написав:Сколько народу полегло на эту помощ по обе стороны?

Ватно-добровольцев з-за поребрика десь 1500, кадрових до 500, місцевих "шахтарів" ніхто і не рахував. Навіть двоюрідний брат жінки загинув за ДНР.


Если бы свинособак не удалось остановить еще на территории Донбасса, и линия столкновения прошла бы на территории соседних областей, число жертв было бы больше на порядок, а то и больше. Да и Украина без восточных областе и доступа к морю не вывезла бы в экономическом плане. А дальше реальные нищета и голод, а не те воображаемые, которые тут жалко пытаются изобразить местные пророссийские адепты, слетающиеся как мухи на ключевые слова типа "НАТО" в заголовке. И как следствие - возвращение в скрепную бесперспективную дыру или развал страны на части. Опять таки, реальный, а не воображаемый.

Считаю что в определенный момент мы серьезно походили по краю. Важно чтобы это стало уроком на будущее и не забывалось с поколениями.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:22

  slavek написав:
  yarg написав:почему "впустую" ?
русня , которая 2 года назад верещала "на Киев!!!" забилась в горловские подвалы и сидит там. уже никто никуда не идет. Сами уже оценивают свои возможности в "продержимся день-два - и бежим к границе"


Да-да, и Украина уже отвоевала все территории назад у этой забившейся от страха в подвалы русни и на Донбассе,и в Крыму


А мы никуда не спешим, как тот старый опытный бычок на горке из анекдота.
Возвращение территорий перевешивает на нас обратно серьезные социальные обязательства, которые сейчас на оккупанте. Кроме того, вернется много пророссийского электората, да и вообще людей, ненавидящих Украину, которые будут делать все, что в их силах, чтобы ей навредить.

Я понимаю что там немало и нормальных, которые ждут украинскую армию, что есть те, кто живут на неоккупированной территории и хотят вернуться домой. Но возвращение территорий несет несколько угроз всей стране, и к этим угрозам нужно подойти во всеоружии.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:30

Re: Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки...

  galex написав:Если бы свинособак не удалось остановить еще на территории Донбасса, и линия столкновения прошла бы на территории соседних областей, число жертв было бы больше на порядок, а то и больше. Да и Украина без восточных областе и доступа к морю не вывезла бы в экономическом плане

Я так розумію, що не було в Путіна чіткого плану. Не вийшла Новоросія, і хрін з нею. Був план-мінімум не пустити Україну в НАТО. Не вийшло через федералізацію, значить, повинен бути заморожений конфлікт. Скільки людей, при цьому, загине чи переселиться, його мало хвилювало. Як точно сказав про нього Саакашвілі - "Кремлівський Упирь".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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