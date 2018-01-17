да. причиной была именно эта помощь.
ну нельзя так феерично врать , мы же не в россии , держите себя в руках.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 13:34
Додано: Сер 17 січ, 2018 16:59
Re: Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки...
Тільки після Синаю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:03
Re: Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки...
Ватно-добровольцев з-за поребрика десь 1500, кадрових до 500, місцевих "шахтарів" ніхто і не рахував. Навіть двоюрідний брат жінки загинув за ДНР.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:16
Если бы свинособак не удалось остановить еще на территории Донбасса, и линия столкновения прошла бы на территории соседних областей, число жертв было бы больше на порядок, а то и больше. Да и Украина без восточных областе и доступа к морю не вывезла бы в экономическом плане. А дальше реальные нищета и голод, а не те воображаемые, которые тут жалко пытаются изобразить местные пророссийские адепты, слетающиеся как мухи на ключевые слова типа "НАТО" в заголовке. И как следствие - возвращение в скрепную бесперспективную дыру или развал страны на части. Опять таки, реальный, а не воображаемый.
Считаю что в определенный момент мы серьезно походили по краю. Важно чтобы это стало уроком на будущее и не забывалось с поколениями.
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:22
А мы никуда не спешим, как тот старый опытный бычок на горке из анекдота.
Возвращение территорий перевешивает на нас обратно серьезные социальные обязательства, которые сейчас на оккупанте. Кроме того, вернется много пророссийского электората, да и вообще людей, ненавидящих Украину, которые будут делать все, что в их силах, чтобы ей навредить.
Я понимаю что там немало и нормальных, которые ждут украинскую армию, что есть те, кто живут на неоккупированной территории и хотят вернуться домой. Но возвращение территорий несет несколько угроз всей стране, и к этим угрозам нужно подойти во всеоружии.
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:30
Re: Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки...
Я так розумію, що не було в Путіна чіткого плану. Не вийшла Новоросія, і хрін з нею. Був план-мінімум не пустити Україну в НАТО. Не вийшло через федералізацію, значить, повинен бути заморожений конфлікт. Скільки людей, при цьому, загине чи переселиться, його мало хвилювало. Як точно сказав про нього Саакашвілі - "Кремлівський Упирь".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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