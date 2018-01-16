Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки...

Додано: Сер 17 січ, 2018 22:18

slavek



Вот еще. Я вот пишу о том, что сам видел. Я работал на таможне (потому ее привел в пример построения деструктивной иерархии) - там взятки. Я служил - и рассказал, что видел. Могу еще рассказать о взяточничестве и неэффективности системы высшего образования (писал когда-то диссертацию), о том, что в ПриватБанке чрезвычайно неэффективная система обучения персонала, и еще там слабоватый менеджмент среднего звена (там я тоже работал). И о том, как малый бизнес поставил на конвейер уклонение от налогов (и это я видел, работая в бюро переводов), хотя физлица вполне себе неплохо также от их уплаты уклоняются (да, Вы правильно подумали). Зря Вы здесь приводите какие-то общетеоретические построения о ворах, все ведь на поверхности. И некоторые вещи ужасают даже тогда, когда о них знаешь. То, что наша государственная машина сверхнеэффективна - ну... Посмотрите на тот же Приват, у него много что к худшему после национализации изменилось - и это только внешняя сторона.



Одно хорошо - в армии больше не является самоцелью покраска бордюров. Еще бы дураков и конъюнктурщиков оттуда убрать - вообще нормально было бы. Воров оттуда, к сожалению, убрать не получится, это только в масштабах страны можно сделать. А миллиард помощи... Заводик бы патронно-снарядный построили. Для производства боеприпасов наших калибров. Но на такое НАТО, видимо, не пойдет