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Допомога союзників НАТО
Україні за останні три роки...

Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 21:38

Re: Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки...

  slavek написав:Это тебе евреи рассказали?

Євреї мені розповідають, що Путіну Донбас не потрібен. Тільки в нього спитати забули. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 21:41

Re: Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки...

  slavek написав:Что ж вы такие непатриотичные вещи рассказываете


а что тут непатриотичного? общеизвестно что коррупционерами является добрая половина населения страны, негласный общественный договор во многих сферах звучит как "стырь сам, но и мне дай стырить", а львиная доля борцов с коррупцией на тех или иных должностях возмущаются не фактом коррупции а тем, что прибыль получает кто-то другой, а не они.
galex
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 21:42

  SilverD написав:BIGor есть такое только я не слышал что захватим Киев! слышу захватим Москву или я глухой или слепой. только интернет каратисты захватывают и отвоевывают пока не победили разве только клаву а уж 4 года прошло за это время гитлеру глаз на опу натянули


вы читаете какие-то странные источники.
в лучшем случае звучит такое
- Кубань - это Украина, будем их отвоевывать после Донбасса
- ты сдурел? зачем нам еще одно стадо ватников, не знаем куда своих деть...
galex
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 21:52

  slavek написав:Это тебе евреи рассказали?



  lapay написав:Євреї мені розповідають, що Путіну Донбас не потрібен. Тільки в нього спитати забули. :)


А ты их попроси - может, спросят
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 21:53

  slavek написав:Что ж вы такие непатриотичные вещи рассказываете


  galex написав:а что тут непатриотичного? общеизвестно что коррупционерами является добрая половина населения страны,


Вранье.
Это сказка воров о том что кругом все воры
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 22:18

slavek

Вот еще. Я вот пишу о том, что сам видел. Я работал на таможне (потому ее привел в пример построения деструктивной иерархии) - там взятки. Я служил - и рассказал, что видел. Могу еще рассказать о взяточничестве и неэффективности системы высшего образования (писал когда-то диссертацию), о том, что в ПриватБанке чрезвычайно неэффективная система обучения персонала, и еще там слабоватый менеджмент среднего звена (там я тоже работал). И о том, как малый бизнес поставил на конвейер уклонение от налогов (и это я видел, работая в бюро переводов), хотя физлица вполне себе неплохо также от их уплаты уклоняются (да, Вы правильно подумали). Зря Вы здесь приводите какие-то общетеоретические построения о ворах, все ведь на поверхности. И некоторые вещи ужасают даже тогда, когда о них знаешь. То, что наша государственная машина сверхнеэффективна - ну... Посмотрите на тот же Приват, у него много что к худшему после национализации изменилось - и это только внешняя сторона.

Одно хорошо - в армии больше не является самоцелью покраска бордюров. Еще бы дураков и конъюнктурщиков оттуда убрать - вообще нормально было бы. Воров оттуда, к сожалению, убрать не получится, это только в масштабах страны можно сделать. А миллиард помощи... Заводик бы патронно-снарядный построили. Для производства боеприпасов наших калибров. Но на такое НАТО, видимо, не пойдет
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:50

  max_us_ua написав: А миллиард помощи... Заводик бы патронно-снарядный построили. Для производства боеприпасов наших калибров. Но на такое НАТО, видимо, не пойдет


заводик - в процессе.
https://economics.unian.net/industry/22 ... hinov.html

https://delo.ua/business/ispytanija-boe ... no-336197/
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 01:59

  slavek написав:
  slavek написав:Что ж вы такие непатриотичные вещи рассказываете

  galex написав:а что тут непатриотичного? общеизвестно что коррупционерами является добрая половина населения страны,

Вранье.
Это сказка воров о том что кругом все воры


вы не путайте разные понятия, воровать это вообще-то плохо. а коррупция - не обязательно.
вот к примеру бабушка, которая получила матпомощь от кандидата и пошла агитировать соседей - коррупционерка, причем плохая.
. а бизнесмен, который задолбался простаивать очереди за "справкой о наличии справки" и "порешал" - по сути сделал все только лучше, и для себя и для контролирующих органов.
galex
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