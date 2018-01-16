Євреї мені розповідають, що Путіну Донбас не потрібен. Тільки в нього спитати забули.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 21:38
Re: Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки...
Євреї мені розповідають, що Путіну Донбас не потрібен. Тільки в нього спитати забули.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 17 січ, 2018 21:41
Re: Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки...
а что тут непатриотичного? общеизвестно что коррупционерами является добрая половина населения страны, негласный общественный договор во многих сферах звучит как "стырь сам, но и мне дай стырить", а львиная доля борцов с коррупцией на тех или иных должностях возмущаются не фактом коррупции а тем, что прибыль получает кто-то другой, а не они.
Додано: Сер 17 січ, 2018 21:42
вы читаете какие-то странные источники.
в лучшем случае звучит такое
- Кубань - это Украина, будем их отвоевывать после Донбасса
- ты сдурел? зачем нам еще одно стадо ватников, не знаем куда своих деть...
Додано: Сер 17 січ, 2018 21:52
А ты их попроси - может, спросят
back in USSR
Додано: Сер 17 січ, 2018 21:53
Вранье.
Это сказка воров о том что кругом все воры
back in USSR
Додано: Сер 17 січ, 2018 22:18
slavek
Вот еще. Я вот пишу о том, что сам видел. Я работал на таможне (потому ее привел в пример построения деструктивной иерархии) - там взятки. Я служил - и рассказал, что видел. Могу еще рассказать о взяточничестве и неэффективности системы высшего образования (писал когда-то диссертацию), о том, что в ПриватБанке чрезвычайно неэффективная система обучения персонала, и еще там слабоватый менеджмент среднего звена (там я тоже работал). И о том, как малый бизнес поставил на конвейер уклонение от налогов (и это я видел, работая в бюро переводов), хотя физлица вполне себе неплохо также от их уплаты уклоняются (да, Вы правильно подумали). Зря Вы здесь приводите какие-то общетеоретические построения о ворах, все ведь на поверхности. И некоторые вещи ужасают даже тогда, когда о них знаешь. То, что наша государственная машина сверхнеэффективна - ну... Посмотрите на тот же Приват, у него много что к худшему после национализации изменилось - и это только внешняя сторона.
Одно хорошо - в армии больше не является самоцелью покраска бордюров. Еще бы дураков и конъюнктурщиков оттуда убрать - вообще нормально было бы. Воров оттуда, к сожалению, убрать не получится, это только в масштабах страны можно сделать. А миллиард помощи... Заводик бы патронно-снарядный построили. Для производства боеприпасов наших калибров. Но на такое НАТО, видимо, не пойдет
Додано: Сер 17 січ, 2018 23:50
заводик - в процессе.
Додано: Чет 18 січ, 2018 01:59
вы не путайте разные понятия, воровать это вообще-то плохо. а коррупция - не обязательно.
вот к примеру бабушка, которая получила матпомощь от кандидата и пошла агитировать соседей - коррупционерка, причем плохая.
. а бизнесмен, который задолбался простаивать очереди за "справкой о наличии справки" и "порешал" - по сути сделал все только лучше, и для себя и для контролирующих органов.
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