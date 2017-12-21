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Ставки за депозитами.
Падають ще швидше

Ставки за депозитами. Падають ще швидше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 08:59

Ставки за депозитами. Падають ще швидше

Пропонуємо до обговорення:
Ні статистика зростання цін, ні підвищення облікової ставки Нацбанком не змусили фінансистів відступити від обраного курсу.

Дивися повний текст Ставки за депозитами. Падають ще швидше.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 08:59

"Сбербанк продолжает платить больше остальных за годовые вклады в евро."
"Ощадбанк продовжує платити більше від інших за річні вклади в євро"

Класний переклад, відразу видно спеціаліст перекладав ;)
Sovenok
 
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