Ні статистика зростання цін, ні підвищення облікової ставки Нацбанком не змусили фінансистів відступити від обраного курсу.
Дивися повний текст Ставки за депозитами. Падають ще швидше.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 08:59
Ставки за депозитами. Падають ще швидше
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ставки за депозитами. Падають ще швидше.
Додано: Сер 17 січ, 2018 08:59
"Сбербанк продолжает платить больше остальных за годовые вклады в евро."
"Ощадбанк продовжує платити більше від інших за річні вклади в євро"
Класний переклад, відразу видно спеціаліст перекладав ;)
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