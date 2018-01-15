Про це повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв.
Дивися повний текст АМКУ відкрив справу через зростання цін на бензин.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 09:40
АМКУ відкрив справу через зростання цін на бензин
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ відкрив справу через зростання цін на бензин.
Додано: Сер 17 січ, 2018 09:40
Опять эта мышинная возня.За все время своей "работы" амку ни разу своими "проверками" не повлиял на ценообразование на рынке гсм.Бюджетная структура проедающая деньги налогоплательщиков и погрязшая в коррупции.
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