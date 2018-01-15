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АМКУ відкрив справу через
зростання цін на бензин

АМКУ відкрив справу через зростання цін на бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 09:40

АМКУ відкрив справу через зростання цін на бензин

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв.

Дивися повний текст АМКУ відкрив справу через зростання цін на бензин.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 09:40

Опять эта мышинная возня.За все время своей "работы" амку ни разу своими "проверками" не повлиял на ценообразование на рынке гсм.Бюджетная структура проедающая деньги налогоплательщиков и погрязшая в коррупции.
sena_2008atp
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Лучче бы на водку дело завела - бутылка с 7 гривен поднялась до 70
papazina
 
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