Про це повідомляє "Інтерфакс".
Дивися повний текст Microsoft стала третьою компанією США з капіталізацією понад 700 мільярдів доларів.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 09:46
Microsoft стала третьою компанією США з капіталізацією...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Microsoft стала третьою компанією США з капіталізацією понад 700 мільярдів доларів.
Додано: Сер 17 січ, 2018 09:46
Если Apple исчезнет завтра-мы и не заметим, а она стоит 912 млрд долларов! У Украины-весь валютный запас 18 млрд долларов-так что, Apple дороже Украины? Украина-бесценна, это фальшивые деньги! Помните об этом!
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