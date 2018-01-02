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Microsoft стала третьою компанією
США з капіталізацією...

Microsoft стала третьою компанією США з капіталізацією...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 09:46

Microsoft стала третьою компанією США з капіталізацією...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Інтерфакс".

Дивися повний текст Microsoft стала третьою компанією США з капіталізацією понад 700 мільярдів доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 09:46

Если Apple исчезнет завтра-мы и не заметим, а она стоит 912 млрд долларов! У Украины-весь валютный запас 18 млрд долларов-так что, Apple дороже Украины? Украина-бесценна, это фальшивые деньги! Помните об этом!
серенький
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