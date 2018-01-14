Серед проблем біткойна, що вселяють найбільше побоювань, аналітики називають:
Дивися повний текст Citibank: Біткойн - бульбашка. Коли вона лопне, Україна постраждає більше від інших.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 09:57
Citibank: Біткойн - бульбашка. Коли вона лопне, Україна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Citibank: Біткойн - бульбашка. Коли вона лопне, Україна постраждає більше від інших.
Додано: Сер 17 січ, 2018 09:57
бредятина....
что такое "биткоин-доля к ВВП" ? как ее считали ? на кошельках биткоина национальные флажки висят ? а может еще и копии паспортов владельцев ?
Додано: Сер 17 січ, 2018 10:06
Ну и заявление. Почему должна пострадать Украина? Пострадают некоторые инвесторы, решившие заработать на этом МММ.
Додано: Сер 17 січ, 2018 10:10
Кто запустил этот проджект (Сатоши Накамото-псевдоним от агенства нац.безопасности),тот и знает статистику первоначального происхождения,а где теперь майнят-узнать не проблема
Додано: Сер 17 січ, 2018 10:22
Феерический бред!
Еще одно подтверждение тому, что классические банки не имеют никакой экспертизы в криптовалютах.
Во-первых, биткоин-пузырь лопнет точно позже Citigroup-пузыря и других пузырей, созданных фиатными деньгами.
Во-вторых, биткоин в развивающихся странах не является платежным средством в принципе - за биткоин там ничего пока нельзя ни купить, ни продать. Он не является частью их национальных экономик.
Поэтому текущие сбережения украинцев в биткоинах (будучи при этом незначительными) не оказывают ни малейшего риска на экономику Украины.
Скорее, наоборот, снижают ее долларозависимость, так как продвинутые инвесторы и обыватели свои сбережения переводят из гривны/доллара в биткоин и другие криптовалюты, а не из гривны в доллар, как ранее, тем самым снижая давление на курс.
Додано: Сер 17 січ, 2018 10:39
В оглавлении "Украина пострадает больше других".
В тексте "Украина — в пятерке самых уязвимых и больше всего пострадает Россия".
Почему Украина пострадает больше других?
Додано: Сер 17 січ, 2018 10:45
А це то точно "Феерический бред"
Ніхто з гривні в бікойн не переводить. Спочатку купляються долари, і за них купляються біткойни. Тому ніякого впливу на курс гривні купівня/продаж біткойнів не має.
Додано: Сер 17 січ, 2018 10:50
В Украине действуют как минимум 3 биржи, осуществляющие продажу биткоинов за гривну:
btc-trade.com.ua
exmo.ua
kuna.ua
Плюс куча электронных обменников.
Делать это предельно просто - путем отправки гривен с любой банковской карты, на которой они есть. Безо всякой авторизации, верификации и так далее, которую требуют международные биржи для банковского пополнения счета. Придумал логин-пароль, перевел гривну и покупай.
Помимо этого, действуют уже и криптоматы. За гривну, разумеется, а не за доллар.
Лучше не лезьте туда, где ничего не смыслите!
БОльшая часть покупаемых биткоинов покупается украинцами за гривну. Но, разумеется, есть и майнинг - там это покупается за электроэнергию, покупаемую за гривну...
Додано: Сер 17 січ, 2018 10:59
Ці біржі зразу переводять гривну в долар! Адже їм потрібно купити у "когось", біткойни. Чи ви думаєте той "хтось" продасть свої біткойни за гривні
Та й логіка підказує, що ні одна біржа не буде тримати гривні на рахунках(у великих об'ємах).
Майнінг. Обладнання(а це основні витрати) купляється за $. Так електрика за гривні. Тут маленький вплив є.
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