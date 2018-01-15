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Citibank: Біткойн - бульбашка. Коли вона лопне, Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 січ, 2018 13:23
Harry написав: PV написав:
Украина пострадает больше всех, потому что коррупционеры бабло отмывают ч/з биток.
И когда он рухнет - они примутся с удвоенной энергией доить страну чтобы вернуть себе утраченное.
Что я только что прочитал?
ничего особенного. клинический случай зрадофилии.
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yarg
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Додано: Сер 17 січ, 2018 13:24
А, что это безимённым моськам Горловка покоя не даёт?
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gorschkov5s9i
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Додано: Сер 17 січ, 2018 14:21
О на манеже все те же, по теме ни слова, зато болота развели ...
По теме, ну да могут обеднеть определенные люди, ну и что, да отдали они доллары, все нет их уже в экономике, ну так и криптовалюты то у них тоже не работали, тупо в "кубышках" лежат и от того что они станут стоить 0 не вижу дополнительной проблемы в общей картине для страны. Что до конкретных людей то да, но кто им доктор ? В общем в статье есть начало, есть конец, но в середине пустота, каким именно образом автор видит нанесение вреда стране непонятно.
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Igorten
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Додано: Сер 17 січ, 2018 16:22
yarg написав:
бредятина....
что такое "биткоин-доля к ВВП" ? как ее считали ? на кошельках биткоина национальные флажки висят ? а может еще и копии паспортов владельцев ?
То что в украине много майнеров это не секрет. При обвале битка исчезнет приток валюты в страну, а виртуальный товар продаётся или реальный не так уж и важно.
Ким Чен Ын прийде порядок наведе
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sergej
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Додано: Сер 17 січ, 2018 16:25
Боже, сколько ненужных комментариев на профильном форуме, на профильной ветке. Вам бы на какой-нибудь цензор пойти и воевать там
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Cryptos
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Додано: Сер 17 січ, 2018 16:28
Igorten написав:
О на манеже все те же, по теме ни слова, зато болота развели ...
По теме, ну да могут обеднеть определенные люди, ну и что, да отдали они доллары, все нет их уже в экономике, ну так и криптовалюты то у них тоже не работали, тупо в "кубышках" лежат и от того что они станут стоить 0 не вижу дополнительной проблемы в общей картине для страны. Что до конкретных людей то да, но кто им доктор ? В общем в статье есть начало, есть конец, но в середине пустота, каким именно образом автор видит нанесение вреда стране непонятно.
Почему не работали? Чел намайнил биток, продал его на бирже, получил реальное бабло.
Ким Чен Ын прийде порядок наведе
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sergej
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Додано: Сер 17 січ, 2018 16:43
sergej написав:
Почему не работали? Чел намайнил биток, продал его на бирже, получил реальное бабло.
Те кто майнит уж точно на экономику не повлияют
Я вообще то за других говорил.
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Igorten
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:32
yarg написав: PV написав:
Украина пострадает больше всех, потому что коррупционеры бабло отмывают ч/з биток.
И когда он рухнет - они примутся с удвоенной энергией доить страну чтобы вернуть себе утраченное.
дада. рухнет и развалится. как ждет вся прогрессивная общественность горловского подвала № 3
Статья о том, что обвал битка может существенно повлиять на экономику Украины. Я, предложил версию, каким образом может повлиять пипец битка на экономику страны и не более. Поэтому нех за меня придумывать...
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PV
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:35
yarg написав: Harry написав: PV написав:
Украина пострадает больше всех, потому что коррупционеры бабло отмывают ч/з биток.
И когда он рухнет - они примутся с удвоенной энергией доить страну чтобы вернуть себе утраченное.
Что я только что прочитал?
ничего особенного. клинический случай зрадофилии.
До сих пор не знаю что такое "зрадофилия" - не интересно.
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PV
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:37
Harry написав: PV написав:
Украина пострадает больше всех, потому что коррупционеры бабло отмывают ч/з биток.
И когда он рухнет - они примутся с удвоенной энергией доить страну чтобы вернуть себе утраченное.
Что я только что прочитал?
Неужели так сложно
?
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PV
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