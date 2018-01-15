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Citibank: Біткойн - бульбашка.
Коли вона лопне, Україна...

Citibank: Біткойн - бульбашка. Коли вона лопне, Україна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:23

  Harry написав:
  PV написав:Украина пострадает больше всех, потому что коррупционеры бабло отмывают ч/з биток.
И когда он рухнет - они примутся с удвоенной энергией доить страну чтобы вернуть себе утраченное.

Что я только что прочитал? :shock:


ничего особенного. клинический случай зрадофилии.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:24

А, что это безимённым моськам Горловка покоя не даёт?
gorschkov5s9i
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 14:21

О на манеже все те же, по теме ни слова, зато болота развели ... :) По теме, ну да могут обеднеть определенные люди, ну и что, да отдали они доллары, все нет их уже в экономике, ну так и криптовалюты то у них тоже не работали, тупо в "кубышках" лежат и от того что они станут стоить 0 не вижу дополнительной проблемы в общей картине для страны. Что до конкретных людей то да, но кто им доктор ? В общем в статье есть начало, есть конец, но в середине пустота, каким именно образом автор видит нанесение вреда стране непонятно.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:22

  yarg написав:бредятина....
что такое "биткоин-доля к ВВП" ? как ее считали ? на кошельках биткоина национальные флажки висят ? а может еще и копии паспортов владельцев ?

То что в украине много майнеров это не секрет. При обвале битка исчезнет приток валюты в страну, а виртуальный товар продаётся или реальный не так уж и важно.
Ким Чен Ын прийде порядок наведе
sergej
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:25

Боже, сколько ненужных комментариев на профильном форуме, на профильной ветке. Вам бы на какой-нибудь цензор пойти и воевать там
Cryptos
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:28

  Igorten написав:О на манеже все те же, по теме ни слова, зато болота развели ... :) По теме, ну да могут обеднеть определенные люди, ну и что, да отдали они доллары, все нет их уже в экономике, ну так и криптовалюты то у них тоже не работали, тупо в "кубышках" лежат и от того что они станут стоить 0 не вижу дополнительной проблемы в общей картине для страны. Что до конкретных людей то да, но кто им доктор ? В общем в статье есть начало, есть конец, но в середине пустота, каким именно образом автор видит нанесение вреда стране непонятно.

Почему не работали? Чел намайнил биток, продал его на бирже, получил реальное бабло.
Ким Чен Ын прийде порядок наведе
sergej
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 16:43

Re: Citibank: Біткойн - бульбашка. Коли вона лопне, Україна.

  sergej написав:Почему не работали? Чел намайнил биток, продал его на бирже, получил реальное бабло.


Те кто майнит уж точно на экономику не повлияют :) Я вообще то за других говорил.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:32

  yarg написав:
  PV написав:Украина пострадает больше всех, потому что коррупционеры бабло отмывают ч/з биток.
И когда он рухнет - они примутся с удвоенной энергией доить страну чтобы вернуть себе утраченное.



дада. рухнет и развалится. как ждет вся прогрессивная общественность горловского подвала № 3 :mrgreen:


Статья о том, что обвал битка может существенно повлиять на экономику Украины. Я, предложил версию, каким образом может повлиять пипец битка на экономику страны и не более. Поэтому нех за меня придумывать...
PV
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:35

  yarg написав:
  Harry написав:
  PV написав:Украина пострадает больше всех, потому что коррупционеры бабло отмывают ч/з биток.
И когда он рухнет - они примутся с удвоенной энергией доить страну чтобы вернуть себе утраченное.

Что я только что прочитал? :shock:


ничего особенного. клинический случай зрадофилии.


До сих пор не знаю что такое "зрадофилия" - не интересно.
PV
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:37

  Harry написав:
  PV написав:Украина пострадает больше всех, потому что коррупционеры бабло отмывают ч/з биток.
И когда он рухнет - они примутся с удвоенной энергией доить страну чтобы вернуть себе утраченное.

Что я только что прочитал? :shock:


Неужели так сложно :) ?
PV
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