Citibank: Біткойн - бульбашка. Коли вона лопне, Україна...

Додано: Сер 17 січ, 2018 14:21

О на манеже все те же, по теме ни слова, зато болота развели ...По теме, ну да могут обеднеть определенные люди, ну и что, да отдали они доллары, все нет их уже в экономике, ну так и криптовалюты то у них тоже не работали, тупо в "кубышках" лежат и от того что они станут стоить 0 не вижу дополнительной проблемы в общей картине для страны. Что до конкретных людей то да, но кто им доктор ? В общем в статье есть начало, есть конец, но в середине пустота, каким именно образом автор видит нанесение вреда стране непонятно.