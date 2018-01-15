Citibank: Біткойн - бульбашка. Коли вона лопне, Україна...

Додано: Чет 18 січ, 2018 02:20

andrijk777 написав: Непонятна ситуація, коли, наприклад, усі хочуть купити біткоіни за гривні, але ніхто його за гривні не продає. В цьому випадку біржі мали б відмовляти клієнтам, але вони цього чомусь не роблять. Чому? Непонятна ситуація, коли, наприклад, усі хочуть купити біткоіни за гривні, але ніхто його за гривні не продає. В цьому випадку біржі мали б відмовляти клієнтам, але вони цього чомусь не роблять. Чому?

andrijk777 написав: Класичні біржі не проводять ніяких "операцій обміну" валют. Вони є посередниками між двома торговцями. Але коли торговці міняються гривнями і бікойнами, впливу на пару гривня/долар не має! Класичні біржі не проводять ніяких "операцій обміну" валют. Вони є посередниками між двома торговцями. Але коли торговці міняються гривнями і бікойнами, впливу на пару гривня/долар не має!

andrijk777 написав: Але ці "біржі" які перераховані вище не є біржами в класичному розумінні. Вони проводять "операції обміну" валют. Як вони це роблять, я не знаю, але підозрюю що вони мають власні рахунки і продають власні біткойни/гривні. Якщо це не так, операції купівлі біткойнів за гривні впливали б на курс гривня/біткойн. Але такого курсу не існує. Але ці "біржі" які перераховані вище не є біржами в класичному розумінні. Вони проводять "операції обміну" валют. Як вони це роблять, я не знаю, але підозрюю що вони мають власні рахунки і продають власні біткойни/гривні. Якщо це не так, операції купівлі біткойнів за гривні впливали б на курс гривня/біткойн. Але такого курсу не існує.

Если речь о бирже, той же exmo, к примеру, то когда все хотят купить (куча ордеров на покупку), но никто не продает (нет ордеров на продажу), то желающим купить нужно поднимать цену своей заявки в ожидании, что кто-то из держателей крипты захочет ее продать (продаст он ее по самой высокой цене, ессно).Ессно, та же exmo - просто посредник, откусывающая свои 0,2% за каждый исполненный ордер, ну и комиссии за вход-выход крипты и фиата.Воны це роблять путем сведением в одном месте в одно время покупателя и продавца, которых устраивает цена обмена. Ессно, биржи имеют свои счета для фиата и кошельки для крипты. Когда активы заводятся в биржу, эти счета/кошельки пополняются (участниками, вводящими активы), когда выводятся - с этих счетов/кошельков платится выводящим. Разница (0,2% за каждый исполненный ордер и комса за вход-выход) остается на счете/кошельке.Как биржа распоряжается своим заработком - это их личное дело. Мож и меняют крипту на фиат или обратно. Но, вряд ли объемы такие колоссальные, чтобы влиять на курс.P.S.: честно говоря, я ни разу не видел, чтобы не было ни одного ордера на покупку/продажу ни по одной паре на exmo