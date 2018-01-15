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Citibank: Біткойн - бульбашка.
Коли вона лопне, Україна...

Citibank: Біткойн - бульбашка. Коли вона лопне, Україна...
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 02:20

  andrijk777 написав:Непонятна ситуація, коли, наприклад, усі хочуть купити біткоіни за гривні, але ніхто його за гривні не продає. В цьому випадку біржі мали б відмовляти клієнтам, але вони цього чомусь не роблять. Чому?

Если речь о бирже, той же exmo, к примеру, то когда все хотят купить (куча ордеров на покупку), но никто не продает (нет ордеров на продажу), то желающим купить нужно поднимать цену своей заявки в ожидании, что кто-то из держателей крипты захочет ее продать (продаст он ее по самой высокой цене, ессно).

  andrijk777 написав:Класичні біржі не проводять ніяких "операцій обміну" валют. Вони є посередниками між двома торговцями. Але коли торговці міняються гривнями і бікойнами, впливу на пару гривня/долар не має!

Ессно, та же exmo - просто посредник, откусывающая свои 0,2% за каждый исполненный ордер, ну и комиссии за вход-выход крипты и фиата.

  andrijk777 написав:Але ці "біржі" які перераховані вище не є біржами в класичному розумінні. Вони проводять "операції обміну" валют. Як вони це роблять, я не знаю, але підозрюю що вони мають власні рахунки і продають власні біткойни/гривні. Якщо це не так, операції купівлі біткойнів за гривні впливали б на курс гривня/біткойн. Але такого курсу не існує.

Воны це роблять путем сведением в одном месте в одно время покупателя и продавца, которых устраивает цена обмена. Ессно, биржи имеют свои счета для фиата и кошельки для крипты. Когда активы заводятся в биржу, эти счета/кошельки пополняются (участниками, вводящими активы), когда выводятся - с этих счетов/кошельков платится выводящим. Разница (0,2% за каждый исполненный ордер и комса за вход-выход) остается на счете/кошельке.
Как биржа распоряжается своим заработком - это их личное дело. Мож и меняют крипту на фиат или обратно. Но, вряд ли объемы такие колоссальные, чтобы влиять на курс.

P.S.: честно говоря, я ни разу не видел, чтобы не было ни одного ордера на покупку/продажу ни по одной паре на exmo
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 10:00

  Criticus написав:Феерический бред!

Еще одно подтверждение тому, что классические банки не имеют никакой экспертизы в криптовалютах.

Во-первых, биткоин-пузырь лопнет точно позже Citigroup-пузыря и других пузырей, созданных фиатными деньгами.

Не возражаете, если я прокомментирую эти слова Вашим же введением?

"Феерический бред!" (с)

Именно биткоин-пузырь лопнет гоооораздо раньше, чем Ситигроуп. Потому что именно биткоин - самая отсталая, бесполезная, неповоротливая и, объективно, "плохая" криптовалюта.
Я допускаю применение лайта, монеро, эфира и других валют, которые займут свою нишу, но биток - это как Спектрум во времена суперкомпьютеров: раритет, не более.
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 10:14

Re: Citibank: Біткойн - бульбашка. Коли вона лопне, Україна.

  Imp написав:Потому что именно биткоин - самая отсталая, бесполезная, неповоротливая и, объективно, "плохая" криптовалюта.

Вони всі "погані". Тому важливо, хто самий розкручений/перший.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:09

  lapay написав:
  Imp написав:Потому что именно биткоин - самая отсталая, бесполезная, неповоротливая и, объективно, "плохая" криптовалюта.

Вони всі "погані". Тому важливо, хто самий розкручений/перший.

Это тоже большое заблуждение. Криптовалюты имеют неплохой потенциал, но и далеко не такой, каким его рисуют "свидетели Битка".
Но вот из всех не щиткоинов именно Биткоин - самый бесполезный. Единственная ниша, которую он занял и пока успешно обслуживает - это быть первым и самым разрекламированным новым способом спекуляций на криптовалюте. В то время как Эфир развивает свою "экосистему", Монеро является первой абсолютно анонимной криптовалютой, Лайт стремится как раз таки к снижению волатильности, чтобы стать просто альтернативой фиату (но никак не заменой).
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 14:20

  Imp написав:
  lapay написав:
  Imp написав:Потому что именно биткоин - самая отсталая, бесполезная, неповоротливая и, объективно, "плохая" криптовалюта.

Вони всі "погані". Тому важливо, хто самий розкручений/перший.

Это тоже большое заблуждение. Криптовалюты имеют неплохой потенциал, но и далеко не такой, каким его рисуют "свидетели Битка".
Но вот из всех не щиткоинов именно Биткоин - самый бесполезный. Единственная ниша, которую он занял и пока успешно обслуживает - это быть первым и самым разрекламированным новым способом спекуляций на криптовалюте. В то время как Эфир развивает свою "экосистему", Монеро является первой абсолютно анонимной криптовалютой, Лайт стремится как раз таки к снижению волатильности, чтобы стать просто альтернативой фиату (но никак не заменой).

З "технічної" сторони біткойн погана крипта. Але! Люди(особливо нові) які вкладаються(інвестують) в крипту не сильно технічно-грамотні. Ці люди в першу чергу дивляться на біткойн. Тому при падінні саме біткойна приплив нових людей в "криптосистему" буде мінімальний, що буде тягнути вниз усі крипти, а не тільки біток.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 16:46

Re: Citibank: Біткойн - бульбашка. Коли вона лопне, Україна.

  Imp написав:Но вот из всех не щиткоинов именно Биткоин - самый бесполезный. Единственная ниша, которую он занял и пока успешно обслуживает - это быть первым и самым разрекламированным новым способом спекуляций на криптовалюте. В то время как Эфир развивает свою "экосистему", Монеро является первой абсолютно анонимной криптовалютой, Лайт стремится как раз таки к снижению волатильности, чтобы стать просто альтернативой фиату (но никак не заменой).

Всі кріптовалюти працюють по ланцюгу фіат-1кріптогаманець-2кріптогаманець-фіат. В цій системі самий слабкий ланцюг фіат-кріпта, кріпта-фіат. Там все робиться максимум на стандартній швидкості фіатних переказів. Тому швидкість переказів 1кріптогаманець-2кріптогаманець не сильно впливає на швидкість всього ланцюга. Кілька годин затримки для класичного переказа в біткоїнах не сильно відрізняються від міжнародного банківського переказу, тим більше, для значних сум, для яких плата за переказ мала.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 18:11

  lapay написав:
  Imp написав:Но вот из всех не щиткоинов именно Биткоин - самый бесполезный. Единственная ниша, которую он занял и пока успешно обслуживает - это быть первым и самым разрекламированным новым способом спекуляций на криптовалюте. В то время как Эфир развивает свою "экосистему", Монеро является первой абсолютно анонимной криптовалютой, Лайт стремится как раз таки к снижению волатильности, чтобы стать просто альтернативой фиату (но никак не заменой).

Всі кріптовалюти працюють по ланцюгу фіат-1кріптогаманець-2кріптогаманець-фіат. В цій системі самий слабкий ланцюг фіат-кріпта, кріпта-фіат. Там все робиться максимум на стандартній швидкості фіатних переказів. Тому швидкість переказів 1кріптогаманець-2кріптогаманець не сильно впливає на швидкість всього ланцюга. Кілька годин затримки для класичного переказа в біткоїнах не сильно відрізняються від міжнародного банківського переказу, тим більше, для значних сум, для яких плата за переказ мала.

Вот именно это и является основнйо причиной того, почему главный идеолог Лайткоина пытается добиться минимальной волатильности его крипты. Он хочет сделать вот эти переходы "фіат-кріпта, кріпта-фіат" необязательными для людей. А отказаться от них можно лишь в том случае, если эта крипта будет стабильной. До тех пор пока цена на крипту падает и растет по 20-30% за день - крипта будет оставаться лишь инструментом спекуляций. Об этом уже и создатель Эфира говорил, мол (вольный пересказ): "А что полезного мы принесли с криптовалютами? Пока-что ровным счетом ничего. Только на цифры на банковских счетах все смотрят и новыми машинами меряются."
Imp
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 19:01

Re: Citibank: Біткойн - бульбашка. Коли вона лопне, Україна.

  Imp написав:Вот именно это и является основнйо причиной того, почему главный идеолог Лайткоина пытается добиться минимальной волатильности его крипты. Он хочет сделать вот эти переходы "фіат-кріпта, кріпта-фіат" необязательными для людей. А отказаться от них можно лишь в том случае, если эта крипта будет стабильной. До тех пор пока цена на крипту падает и растет по 20-30% за день - крипта будет оставаться лишь инструментом спекуляций.

Самий стабільний фіат, і той коливається на десятки відсотків в рік. Стабільність дається кількістю клієнтів. Коли банки почнуть приймать і міняти кріпту, на гаряче зберігання, тільки тоді вона стане стабільною, як фіат. Тільки тоді швидкість криптогаманець-криптогаманець взагалі не буде грати ніякої ролі, тобто, знову перший біткоїн.
  Imp написав:Об этом уже и создатель Эфира говорил, мол (вольный пересказ): "А что полезного мы принесли с криптовалютами? Пока-что ровным счетом ничего. Только на цифры на банковских счетах все смотрят и новыми машинами меряются

На мою думку, єдиною справжнею перевагою крипти перед фіатом, є можливість обмеженої емісії, знову ж таки - біткоїн.
Через обмеженість емісії і зростаючий попит, все це і закрутилось. Плюс децентралізація платежів, що теж дає відчуття гарантії незалежності.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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