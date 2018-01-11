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Данилюк заявив, що всі причетні до шахрайства в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 січ, 2018 09:59
Пропонуємо до обговорення:
Мінфін і НБУ борються за повернення коштів, вкрадених з ПриватБанку
Дивися повний текст Данилюк заявив, що всі причетні до шахрайства в ПриватБанку мають понести відповідальність
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