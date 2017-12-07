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Розумні фари не сліплять
водіїв і показують голограми

Розумні фари не сліплять водіїв і показують голограми
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 10:51

Розумні фари не сліплять водіїв і показують голограми

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Texas Instruments представила на виставці CES технологію управління «розумними» фарами.

Дивися повний текст Розумні фари не сліплять водіїв і показують голограми.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 10:51

Голограми переходів - це цікаво, такого ще не бачив, дуже корисна функція, а динамічне освітлення вже є у багатьох нових автомобілях. Класно було би виводити голограми пішоходів на лобове скло у вигляді силуетів, іноді освітлення, сутінки та погодні умови ускладнюють можливість вчасногоо розпізнавання пішоходів водіями.
Всюдиносапхайчик
 
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