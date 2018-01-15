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Долар по 35: три простих кроки
як на цьому заробити в 2018

Долар по 35: три простих кроки як на цьому заробити в 2018
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 11:12

Долар по 35: три простих кроки як на цьому заробити в 2018

Пропонуємо до обговорення:
На початку 2018 року курс долара без перешкод закріпився над рівнем 28,5 грн / дол. І дана тенденція зростання в майбутньому буде тільки продовжуватись.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 12:32

Обожаю этих ребят сплошной негатив и манипуляция.
Harry
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 12:56

Гривна падать будет.
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:28

Согласен, падать будет всегда

Согласен, падать будет всегда
dkurbatov
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