На початку 2018 року курс долара без перешкод закріпився над рівнем 28,5 грн / дол. І дана тенденція зростання в майбутньому буде тільки продовжуватись.
Дивися повний текст Долар по 35: три простих кроки як на цьому заробити в 2018.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 11:12
Долар по 35: три простих кроки як на цьому заробити в 2018
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Дивися повний текст Долар по 35: три простих кроки як на цьому заробити в 2018.
Додано: Сер 17 січ, 2018 13:28
Согласен, падать будет всегда
Согласен, падать будет всегда
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