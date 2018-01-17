В Україні збираються змінити методику визначення ціни...

Додано: Сер 17 січ, 2018 12:44

Это настоящее мошенничество!



Во-первых, формула определения цены реализации не может ориентироваться (только) на импортный индикатор с учетом нашего газового баланса. А именно - 18 млрд кубов, или 60% из всего объема годового потребления, составляет газ украинской добычи (всего страна потребляет 30-31 млрд). Себестоимость же добычи данного газ определенно ниже 1590 грн, поскольку по этой цене УкрГазДобыча продает Нефтегаза, при этом оставляет прибыльной. Это по крайней мере в 4 раза ниже, чем сегодня стоит газ на немецком хабе.



Но далее просто то, что не налазит на голову! Цена ориентира на немецкий хаб - это еще цена без учета транзита до Украины!



Это рассчитано на тех, у кого в школе по географии не было даже 3 с минусом! Ведь импортный газ, потребляемый Украиной - газ Газпрома, даже если покупаем мы его у словаков. А немецкий газ Газпрома - это газ, проходящий ЧЕРЕЗ Украину в Польшу, Словакию, а затем Германию, либо газ Газпрома, транспортируемый по Nord Stream.



То есть если уже и брать немецкий ориентир цены, то к ней не добавлять надо расходы на транспорт, а убирать!



Если честно, то слов нет. Власть, обслуживающая интересы себя и олигархов, переходит все допустимые границы! Настолько мутных "схем" не было даже у Тимошенко и Фирташа