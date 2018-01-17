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В Україні збираються змінити
методику визначення ціни...

В Україні збираються змінити методику визначення ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 11:12

В Україні збираються змінити методику визначення ціни...

Пропонуємо до обговорення:
Це призведе до подорожчання газу.

Дивися повний текст В Україні збираються змінити методику визначення ціни газу для населення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 11:12

А почему на немецком газовом хабе (NCG)? Лучше формируйте как среднеарифметическую цену газа на марсе с учетом доставки его туда и обратно. Так цена поинтереснее получится. А если мало будет, то марс можно будет заменить на плутон.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 11:56

уголь - Ротетрдам
газ - немецкий хаб
даешь эл-ю, воду по немецким ценам
и з/п заодно
PV
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 11:57

Увидел в интернетах :) :
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Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 12:44

Это настоящее мошенничество!

Во-первых, формула определения цены реализации не может ориентироваться (только) на импортный индикатор с учетом нашего газового баланса. А именно - 18 млрд кубов, или 60% из всего объема годового потребления, составляет газ украинской добычи (всего страна потребляет 30-31 млрд). Себестоимость же добычи данного газ определенно ниже 1590 грн, поскольку по этой цене УкрГазДобыча продает Нефтегаза, при этом оставляет прибыльной. Это по крайней мере в 4 раза ниже, чем сегодня стоит газ на немецком хабе.

Но далее просто то, что не налазит на голову! Цена ориентира на немецкий хаб - это еще цена без учета транзита до Украины!

Это рассчитано на тех, у кого в школе по географии не было даже 3 с минусом! Ведь импортный газ, потребляемый Украиной - газ Газпрома, даже если покупаем мы его у словаков. А немецкий газ Газпрома - это газ, проходящий ЧЕРЕЗ Украину в Польшу, Словакию, а затем Германию, либо газ Газпрома, транспортируемый по Nord Stream.

То есть если уже и брать немецкий ориентир цены, то к ней не добавлять надо расходы на транспорт, а убирать!

Если честно, то слов нет. Власть, обслуживающая интересы себя и олигархов, переходит все допустимые границы! Настолько мутных "схем" не было даже у Тимошенко и Фирташа
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 12:50

Тариф - Северный поток+
А самой перемогой будет когда тариф станет - Северный поток 2+
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:31

Re: В Україні збираються змінити методику визначення ціни...

Це не найкраща ідея - визначати ціну раз на рік. Ідеальним було би визначення та перегляд ціни на газ щомісяця (збільшення чи зменшення) з урахуванням ринкових умов, бо виходить, що ринкові умови протягом 11 місяців на рік не впливатимуть на поточну ціну на газ... Кому це треба?
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 14:21

  Всюдиносапхайчик написав:Це не найкраща ідея - визначати ціну раз на рік. Ідеальним було би визначення та перегляд ціни на газ щомісяця (збільшення чи зменшення) з урахуванням ринкових умов, бо виходить, що ринкові умови протягом 11 місяців на рік не впливатимуть на поточну ціну на газ... Кому це треба?

у нас нет рынка газа, как такового, зато есть вместительные газовые хранилища куда должны закачивать в межсезонье. Примерно так и происходит, просто газ последние годы покупали по неоптимальной, политической цене. Так что таки да, цену можно фиксировать на год, в период, когда стоки полные. Вопрос самой цены - зачем эти дикие цены, если затем их приходится перекрывать субсидями 70 процентам нищего населения. Как то при Фирташе что дешевле было, что "прозрачней". Такое ощущение, что в тариф включили оплату Газпрому 2 ярда + штраф за просрочку
sequence
 
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