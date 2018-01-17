RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні збираються змінити
методику визначення ціни...

В Україні збираються змінити методику визначення ціни...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:17

Re: В Україні збираються змінити методику визначення ціни...

  freeze написав:Реальная себестоимость по-любому ниже 100 долларов, тысячекратно озвучивалась разными экспертами всё в диапазоне от 50 до 100

У Газпрома собівартість видобутку газу $20. Тільки в усьому світі продають по тій ціні, по якій купують, а не по собівартості.
Якби ми будували комунізм, то і надра державні, і всі однаково бідні. Комунізм не побудували, почали будувати капіталізм. При капіталізмі вільний ринок, тому внутрішні ціни зрівнюються з зовнішними. От вони і зрівнюються, недостатьно, поки що. Насправді, зрівняються тільки після виборів. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4666
З нами з: 01.08.15
Подякував: 646 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:21

  lapay написав:При капіталізмі вільний ринок, тому внутрішні ціни зрівнюються з зовнішними.


Да, ну, Господь с вами, во многих странах, в которых как и в Украине, добывают свой газ цены на внутреннем рынке вполне себе могут значительно отличаться от биржевых забугорных. И во вполне себе капиталистических странах. Это называется протекционизм к собственным производителям и населению. Привет от Трампа.
freeze
4
 
Повідомлень: 7226
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1918 раз.
Подякували: 2668 раз.
 
Профіль
7
1
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:36

Re: В Україні збираються змінити методику визначення ціни...

  freeze написав:во многих странах, в которых как и в Украине, добывают свой газ цены на внутреннем рынке вполне себе могут значительно отличаться от биржевых забугорных. И во вполне себе капиталистических странах. Это называется протекционизм к собственным производителям и населению. Привет от Трампа

Трамп тільки триндить про протекціонизм. Ринок газу нічим не відрізняється від інших. Єдина відміна - високі витрати на логістіку. В США перевиробництво газу, а в нас не вистачає. Щоб вистачало, то і ціна повинна бути не нижче, ніж в інших, щоб було вигідно вкладати в нові скважини.
Яценюк запустив, Гройсман підхватив, якщо Тимошенко не завалить, то перейдемо на самозабезпечення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4666
З нами з: 01.08.15
Подякував: 646 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:44

  lapay написав:Яценюк запустив, Гройсман підхватив, якщо Тимошенко не завалить, то перейдемо на самозабезпечення.


А какая вам персональная радость будет от такого самозабеспечення, если вы будете платить какому-то дяде Шуфричу или Коломойскому 500 процентов от себестоимости на основании того, что где-то в Роттердаме кто-то так платит?
freeze
4
 
Повідомлень: 7226
З нами з: 02.07.14
Подякував: 1918 раз.
Подякували: 2668 раз.
 
Профіль
7
1
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 17:57

  freeze написав:
  galex написав:это совершенно бредовые цифры, даже тимошенковские и пророссийские популисты врали как-то ближе к реальной себестоимости добычи ))


Да собственно это как считать себестоимость. Реальная себестоимость по-любому ниже 100 долларов, тысячекратно озвучивалась разными экспертами всё в диапазоне от 50 до 100 долларов, затем накручивается рента и другие налоги. Из сборов от ренты в основном и выплачиваются субсидии. Получается замкнутый круг, газ дорогой потому что надо платить субсидии. Смешно. А кто-то хорошо пополняет свой карман.


вы забываете что нужно менять технику и развивать добычу. кроме того, сейчас субсидию получает менее 50% семей. также не лишним будет предположить что те, кого не сильно нагружает плата за газ, потребляют его в больших объемах, не так сильно заморачиваясь экономией. сответственно накрутки как бы несколько сглаживают неравенство в доходах, изымая чуть больше денег у тех, кто тратит на коммуналку менее 15% общесемейных доходов и компенсируя через субсидии затраты тем, кому за газ платить тяжело. я не сторонник социализма, но понимаю что на данном этапе без этого никак, иначе малоимущие просто не понянут платить полную стоимость.

другое дело что озвучиваются планы по допуску к добыче большего количества частных предприятий с иностранным капиталом (здесь нужна солитная рентная плата, чтобы они не перекачивали по дешевке наш газ куда-то себе) и в будущем планируется полное обеспечение своих потребностей, чтобы Украина даже стала экспортером.

на данный момент доказанные запасы озвучиваются в районе 600 млрд, при потреблении чуть больше 30 в год это меньше 20 лет, даже с учетом будущих новых открытий. поэтому считаю что нечего разбазаривать этот продукт куда попало.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1584
З нами з: 20.04.16
Подякував: 70 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:01

Re: В Україні збираються змінити методику визначення ціни...

  freeze написав:А какая вам персональная радость будет от такого самозабеспечення

Персонально - ніякої. Але як платив, так і буду платити. Ми ж платимо за яйця, які подоржали через експорт в ЄС. Ринок. Та й ресурси треба економити, вони ж не відновлюються.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4666
З нами з: 01.08.15
Подякував: 646 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:02

  freeze написав:
  lapay написав:Яценюк запустив, Гройсман підхватив, якщо Тимошенко не завалить, то перейдемо на самозабезпечення.


А какая вам персональная радость будет от такого самозабеспечення, если вы будете платить какому-то дяде Шуфричу или Коломойскому 500 процентов от себестоимости на основании того, что где-то в Роттердаме кто-то так платит?


отсутствие необходимости импорта нормализует внешнее сальдо и замедляет процесс девальвации гривны. со всеми вытекающими.
дядя Коломойский эти деньги все равно в основном будет крутить внутри экономики Украины, в отличие от дяди Хутина, который эти деньги заплатит "армии Новороссии" для более успешного убийства украинцев.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1584
З нами з: 20.04.16
Подякував: 70 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:15

  galex написав:дядя Коломойский эти деньги все равно в основном будет крутить внутри экономики Украины, в отличие от ..

Предлагаю ежемесячно мне платить 2-3 тысячи гривен, обещаю, что буду тратить их в Украине.
А что?
По сути то же самое, что отдавать олигархам.
Пишите номер карты.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
Повідомлень: 3302
З нами з: 06.08.10
Подякував: 809 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234, Дваждыдвашник і 26 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Допомога союзників НАТО Україні за останні три роки... 1, 2
R2 » Сер 17 січ, 2018 06:21
16 455
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 17:30
lapay
Україні пророкують третє місце в світі за зростанням зарплат
R2 » Сер 17 січ, 2018 13:12
8 236
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 16:05
Moimir
За прикладом Молдови: як в Україні можна розв'язати...
R2 » Сер 17 січ, 2018 12:01
2 52
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 15:33
sanymidnight
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (51639)
17.01.2018 18:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.