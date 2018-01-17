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В Україні збираються змінити методику визначення ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 січ, 2018 17:17
freeze написав:
Реальная себестоимость по-любому ниже 100 долларов, тысячекратно озвучивалась разными экспертами всё в диапазоне от 50 до 100
У Газпрома собівартість видобутку газу $20. Тільки в усьому світі продають по тій ціні, по якій купують, а не по собівартості.
Якби ми будували комунізм, то і надра державні, і всі однаково бідні. Комунізм не побудували, почали будувати капіталізм. При капіталізмі вільний ринок, тому внутрішні ціни зрівнюються з зовнішними. От вони і зрівнюються, недостатьно, поки що. Насправді, зрівняються тільки після виборів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:21
lapay написав:
При капіталізмі вільний ринок, тому внутрішні ціни зрівнюються з зовнішними.
Да, ну, Господь с вами, во многих странах, в которых как и в Украине, добывают свой газ цены на внутреннем рынке вполне себе могут значительно отличаться от биржевых забугорных. И во вполне себе капиталистических странах. Это называется протекционизм к собственным производителям и населению. Привет от Трампа.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:36
freeze написав:
во многих странах, в которых как и в Украине, добывают свой газ цены на внутреннем рынке вполне себе могут значительно отличаться от биржевых забугорных. И во вполне себе капиталистических странах. Это называется протекционизм к собственным производителям и населению. Привет от Трампа
Трамп тільки триндить про протекціонизм. Ринок газу нічим не відрізняється від інших. Єдина відміна - високі витрати на логістіку. В США перевиробництво газу, а в нас не вистачає. Щоб вистачало, то і ціна повинна бути не нижче, ніж в інших, щоб було вигідно вкладати в нові скважини.
Яценюк запустив, Гройсман підхватив, якщо Тимошенко не завалить, то перейдемо на самозабезпечення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:44
lapay написав:
Яценюк запустив, Гройсман підхватив, якщо Тимошенко не завалить, то перейдемо на самозабезпечення.
А какая вам персональная радость будет от такого самозабеспечення, если вы будете платить какому-то дяде Шуфричу или Коломойскому 500 процентов от себестоимости на основании того, что где-то в Роттердаме кто-то так платит?
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Додано: Сер 17 січ, 2018 17:57
freeze написав: galex написав:
это совершенно бредовые цифры, даже тимошенковские и пророссийские популисты врали как-то ближе к реальной себестоимости добычи ))
Да собственно это как считать себестоимость. Реальная себестоимость по-любому ниже 100 долларов, тысячекратно озвучивалась разными экспертами всё в диапазоне от 50 до 100 долларов, затем накручивается рента и другие налоги. Из сборов от ренты в основном и выплачиваются субсидии. Получается замкнутый круг, газ дорогой потому что надо платить субсидии. Смешно. А кто-то хорошо пополняет свой карман.
вы забываете что нужно менять технику и развивать добычу. кроме того, сейчас субсидию получает менее 50% семей. также не лишним будет предположить что те, кого не сильно нагружает плата за газ, потребляют его в больших объемах, не так сильно заморачиваясь экономией. сответственно накрутки как бы несколько сглаживают неравенство в доходах, изымая чуть больше денег у тех, кто тратит на коммуналку менее 15% общесемейных доходов и компенсируя через субсидии затраты тем, кому за газ платить тяжело. я не сторонник социализма, но понимаю что на данном этапе без этого никак, иначе малоимущие просто не понянут платить полную стоимость.
другое дело что озвучиваются планы по допуску к добыче большего количества частных предприятий с иностранным капиталом (здесь нужна солитная рентная плата, чтобы они не перекачивали по дешевке наш газ куда-то себе) и в будущем планируется полное обеспечение своих потребностей, чтобы Украина даже стала экспортером.
на данный момент доказанные запасы озвучиваются в районе 600 млрд, при потреблении чуть больше 30 в год это меньше 20 лет, даже с учетом будущих новых открытий. поэтому считаю что нечего разбазаривать этот продукт куда попало.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 18:01
freeze написав:
А какая вам персональная радость будет от такого самозабеспечення
Персонально - ніякої. Але як платив, так і буду платити. Ми ж платимо за яйця, які подоржали через експорт в ЄС. Ринок. Та й ресурси треба економити, вони ж не відновлюються.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 17 січ, 2018 18:02
freeze написав: lapay написав:
Яценюк запустив, Гройсман підхватив, якщо Тимошенко не завалить, то перейдемо на самозабезпечення.
А какая вам персональная радость будет от такого самозабеспечення, если вы будете платить какому-то дяде Шуфричу или Коломойскому 500 процентов от себестоимости на основании того, что где-то в Роттердаме кто-то так платит?
отсутствие необходимости импорта нормализует внешнее сальдо и замедляет процесс девальвации гривны. со всеми вытекающими.
дядя Коломойский эти деньги все равно в основном будет крутить внутри экономики Украины, в отличие от дяди Хутина, который эти деньги заплатит "армии Новороссии" для более успешного убийства украинцев.
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galex
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Додано: Сер 17 січ, 2018 18:15
galex написав:
дядя Коломойский эти деньги все равно в основном будет крутить внутри экономики Украины, в отличие от ..
Предлагаю ежемесячно мне платить 2-3 тысячи гривен, обещаю, что буду тратить их в Украине.
А что?
По сути то же самое, что отдавать олигархам.
Пишите номер карты.
Прокремлевский тролль.
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