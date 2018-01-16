ватаны - это клоны, либо за белых либо за красных, по обстоятельствам накала разговора
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 січ, 2018 18:52
Додано: Сер 17 січ, 2018 18:55
Re: В Україні збираються змінити методику визначення ціни...
Ну попроси у своего Газпрома продавать тебе по себестоимости. Или все результаты своего труда (если чем-то другим, кроме постов на форуме зарабатываешь) тоже не забудь добиться по себестоимости отдавать/продавать.
Особенно улыбают рассуждения всевозможных "взять-и-поделить" на тему "нашего" газа. Какой он "ваш" или "наш"? Только не нужно сейчас известную всем пациентам-клиентам Тимошенки мантру о статье Конституции, она действует лишь на тот элеХторат. Ибо разбазаривать недра все готовы и многие приветствуют, а попросить бы ответить по законодательству за "в особо крупных" и всех, кто разбазаривает "общее народное добро" в виде газа, так и подстрекателей.
Додано: Сер 17 січ, 2018 19:47
Для начала - не тыкайте мне, пож-ста. Обращайтесь на вы, пока я не позволил вам другого. Спасибо!
Теперь по цене - где я написал, что продавать нужно по себестоимости? Или про народное добро?..
Я написал, что УкрГазДобыча продает по 1590 грн, где уже к себестоимости добавлена наценка - так как УкрГазДобыча прибыльна.
Я всегда говорил и буду говорить лишь то, что цена товаров и услуг гос. монополий, которой, естественно, Нефтегаз, является, должна быть компромиссной между интересами общества и государства.
Покажите мне, пож-ста, что в этой методике можно назвать компромиссом, если на украинском газе, составляющем 60% общего потребления, ставится наценка к себестоимости в 300%? И это не в богатой Германии, это в стране с самой низкой в Европе средней зарплатой и пенсией.
Только без пустого балабольства!
ЗЫ: и так уж, раз вы заговорили о себестоимости - считаете, что в цене газа на немецком хабе нет составляющей дорогого труда немцев? Смешно... Я не люблю крики многих форумчан в духе - чтобы ставить цену на газ как в Германии, сделайте для начала зарплаты, как в Германии. Но если ориентиром определения цены на газ в Украине есть Германия, будьте добры сделать поправку на разницу зарплат, которая оказывает на себестоимость когда среднее, а когда и высокое влияние...
Додано: Чет 18 січ, 2018 01:42
реклама
|