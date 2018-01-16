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В Україні збираються змінити
методику визначення ціни...

В Україні збираються змінити методику визначення ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:52

  lapay написав: А ватани за білих чи за червоних? Чи вони за Махна?

ватаны - это клоны, либо за белых либо за красных, по обстоятельствам накала разговора
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:55

Re: В Україні збираються змінити методику визначення ціни...

  Criticus написав:Во-первых, формула определения цены реализации не может ориентироваться (только) на импортный индикатор с учетом нашего газового баланса. А именно - 18 млрд кубов, или 60% из всего объема годового потребления, составляет газ украинской добычи (всего страна потребляет 30-31 млрд). Себестоимость же добычи данного газ определенно ниже 1590 грн, поскольку по этой цене УкрГазДобыча продает Нефтегаза, при этом оставляет прибыльной. Это по крайней мере в 4 раза ниже, чем сегодня стоит газ на немецком хабе.

Ну попроси у своего Газпрома продавать тебе по себестоимости. Или все результаты своего труда (если чем-то другим, кроме постов на форуме зарабатываешь) тоже не забудь добиться по себестоимости отдавать/продавать.
Особенно улыбают рассуждения всевозможных "взять-и-поделить" на тему "нашего" газа. Какой он "ваш" или "наш"? Только не нужно сейчас известную всем пациентам-клиентам Тимошенки мантру о статье Конституции, она действует лишь на тот элеХторат. Ибо разбазаривать недра все готовы и многие приветствуют, а попросить бы ответить по законодательству за "в особо крупных" и всех, кто разбазаривает "общее народное добро" в виде газа, так и подстрекателей.
forumreader
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 19:47

  forumreader написав: Ну попроси у своего Газпрома продавать тебе по себестоимости. Или все результаты своего труда (если чем-то другим, кроме постов на форуме зарабатываешь) тоже не забудь добиться по себестоимости отдавать/продавать. Особенно улыбают рассуждения всевозможных "взять-и-поделить" на тему "нашего" газа. Какой он "ваш" или "наш"? Только не нужно сейчас известную всем пациентам-клиентам Тимошенки мантру о статье Конституции, она действует лишь на тот элеХторат. Ибо разбазаривать недра все готовы и многие приветствуют, а попросить бы ответить по законодательству за "в особо крупных" и всех, кто разбазаривает "общее народное добро" в виде газа, так и подстрекателей.

Для начала - не тыкайте мне, пож-ста. Обращайтесь на вы, пока я не позволил вам другого. Спасибо!

Теперь по цене - где я написал, что продавать нужно по себестоимости? Или про народное добро?..

Я написал, что УкрГазДобыча продает по 1590 грн, где уже к себестоимости добавлена наценка - так как УкрГазДобыча прибыльна.

Я всегда говорил и буду говорить лишь то, что цена товаров и услуг гос. монополий, которой, естественно, Нефтегаз, является, должна быть компромиссной между интересами общества и государства.

Покажите мне, пож-ста, что в этой методике можно назвать компромиссом, если на украинском газе, составляющем 60% общего потребления, ставится наценка к себестоимости в 300%? И это не в богатой Германии, это в стране с самой низкой в Европе средней зарплатой и пенсией.

Только без пустого балабольства!

ЗЫ: и так уж, раз вы заговорили о себестоимости - считаете, что в цене газа на немецком хабе нет составляющей дорогого труда немцев? Смешно... Я не люблю крики многих форумчан в духе - чтобы ставить цену на газ как в Германии, сделайте для начала зарплаты, как в Германии. Но если ориентиром определения цены на газ в Украине есть Германия, будьте добры сделать поправку на разницу зарплат, которая оказывает на себестоимость когда среднее, а когда и высокое влияние...
Criticus
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 01:42

  Деньги написав:у меня одного такое чувство: на ветке идет борьба между БПП и БЮТ?

Ещё есть фракция физиков. Они с магнитами)
straponesa
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