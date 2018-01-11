Сьогодні, 17 січня, курс найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin впав до 10 491 долара.
Дивися повний текст Курс Bitcoin обвалився нижче психологічної позначки.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 11:33
Курс Bitcoin обвалився нижче психологічної позначки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Курс Bitcoin обвалився нижче психологічної позначки.
Додано: Сер 17 січ, 2018 11:50
Re: Курс Bitcoin обвалився нижче психологічної позначки
Психологічна лінія 10к, а не 11к. От тоді вже може впасти і до 5к.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 17 січ, 2018 13:53
Додано: Сер 17 січ, 2018 14:33
Люди которые закупались по 5 - 10, на это смотрят улыбаясь. Часть биткойнов уже продана куплены квартиры, машины и прочее. Отложены трехлитровые банки золота и наличного бакса\евро. Остальные битки хоть в 0 подешевеют это уже все равно. А вот кто закупался в 13ом по 600 - 800 а потом слился по 200 и ниже, тот конечно будет ныть про МММ, но мы же все понимаем и сочувствуем.
Додано: Сер 17 січ, 2018 14:41
Re: Курс Bitcoin обвалився нижче психологічної позначки
Уровень в 10К уже пробит.
Додано: Сер 17 січ, 2018 15:09
что-то обаливается МММедленно
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Сер 17 січ, 2018 15:31
Re: Курс Bitcoin обвалився нижче психологічної позначки
Это к вопросу о хваленой китайской расстрельной борьбе с коррупцией
"Уже много лет в Китае периодически поднимается вопрос о введении системы обнародования информации о личном состоянии чиновников, которая существует во всех западных странах. Возможно, это был бы действительно реальный шаг в борьбе с коррупцией, но до сих пор решение этого вопроса наталкивается на глухую стену молчаливого нежелания даже обсуждать эту проблему. Как рассказал член ВСНП Хань Дэюнь, он уже семь лет подряд пытается продвинуть рассмотрение этого вопроса на собрании ВСНП, но абсолютное большинство делегатов постоянно голосуют против. В этом году он в очередной раз предложил этот вопрос для обсуждения во время весенней парламентской сессии. Как только вопрос был озвучен, в зале воцарилась гробовая тишина, после чего 99,99% делегатов нажали кнопку «против».
По мнению наблюдателей, это означает, что в Китае 99,99% чиновников коррумпированы и боятся принятия такого закона."(с)
Проблема в том, что в связи с огромными потоками денег соблаз отщипнуть пару лямов довольно велик, но возможные последствия весьма неприятны, расстреливают за коррупцию пачками.
Поэтому чиновники разбегаются из страны как тараканы при любой возможности. Однако чтобы гарантированно устроить жизнь на новом месте, избежать депортации (которая по сути означает смерть) и обеспечить себя и детей до конца жизни, встает вопрос перевода наворованного.
Для этих целей биткоин просто идеален.
Думаю на этом фоне его прикроют жестко и плотно.
ну а после запрета майнинга, поскольку железо не пригодно ни к каким другим задачам, ожидаем на алиэкспрессах вагоны дармовых асиков.
Додано: Сер 17 січ, 2018 15:34
я закупился при 3,5-4к. сумма фонаревая, поэтому ничего сливать не буду. если упадет до 5, дождусь признаков дна и докину еще на 0.1 ВТС.
солью когда дойдет до 100к или если существенного прогресса не будет, в районе 2020 года по обстоятельствам.
интерес тут больше спортивный, вкладывать значимые суммы я не решился.
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