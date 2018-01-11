RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Курс Bitcoin обвалився нижче
психологічної позначки

Курс Bitcoin обвалився нижче психологічної позначки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 11:33

Курс Bitcoin обвалився нижче психологічної позначки

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 17 січня, курс найпопулярнішої криптовалюти Bitcoin впав до 10 491 долара.

Дивися повний текст Курс Bitcoin обвалився нижче психологічної позначки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79360
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 11:33

ПираМММида мирового масштаба. Прикольно.
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1308
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 11:50

Re: Курс Bitcoin обвалився нижче психологічної позначки

Психологічна лінія 10к, а не 11к. От тоді вже може впасти і до 5к.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 4660
З нами з: 01.08.15
Подякував: 646 раз.
Подякували: 784 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 13:53

  lapay написав:Психологічна лінія 10к, а не 11к. От тоді вже може впасти і до 5к.

это зависит от того какая у кого психика... :)
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1790
З нами з: 15.07.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 14:33

Люди которые закупались по 5 - 10, на это смотрят улыбаясь. Часть биткойнов уже продана куплены квартиры, машины и прочее. Отложены трехлитровые банки золота и наличного бакса\евро. Остальные битки хоть в 0 подешевеют это уже все равно. А вот кто закупался в 13ом по 600 - 800 а потом слился по 200 и ниже, тот конечно будет ныть про МММ, но мы же все понимаем и сочувствуем.
adikali
 
Повідомлень: 635
З нами з: 14.03.12
Подякував: 44 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 14:41

Re: Курс Bitcoin обвалився нижче психологічної позначки

Уровень в 10К уже пробит.
Surfer
 
Повідомлень: 751
З нами з: 14.11.13
Подякував: 48 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 15:09

что-то обаливается МММедленно
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 823
З нами з: 07.08.17
Подякував: 332 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 15:31

Re: Курс Bitcoin обвалився нижче психологічної позначки

Это к вопросу о хваленой китайской расстрельной борьбе с коррупцией

"Уже много лет в Китае периодически поднимается вопрос о введении системы обнародования информации о личном состоянии чиновников, которая существует во всех западных странах. Возможно, это был бы действительно реальный шаг в борьбе с коррупцией, но до сих пор решение этого вопроса наталкивается на глухую стену молчаливого нежелания даже обсуждать эту проблему. Как рассказал член ВСНП Хань Дэюнь, он уже семь лет подряд пытается продвинуть рассмотрение этого вопроса на собрании ВСНП, но абсолютное большинство делегатов постоянно голосуют против. В этом году он в очередной раз предложил этот вопрос для обсуждения во время весенней парламентской сессии. Как только вопрос был озвучен, в зале воцарилась гробовая тишина, после чего 99,99% делегатов нажали кнопку «против».
По мнению наблюдателей, это означает, что в Китае 99,99% чиновников коррумпированы и боятся принятия такого закона."(с)


Проблема в том, что в связи с огромными потоками денег соблаз отщипнуть пару лямов довольно велик, но возможные последствия весьма неприятны, расстреливают за коррупцию пачками.
Поэтому чиновники разбегаются из страны как тараканы при любой возможности. Однако чтобы гарантированно устроить жизнь на новом месте, избежать депортации (которая по сути означает смерть) и обеспечить себя и детей до конца жизни, встает вопрос перевода наворованного.
Для этих целей биткоин просто идеален.
Думаю на этом фоне его прикроют жестко и плотно.
ну а после запрета майнинга, поскольку железо не пригодно ни к каким другим задачам, ожидаем на алиэкспрессах вагоны дармовых асиков.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 20.04.16
Подякував: 70 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 15:34

  lapay написав:Психологічна лінія 10к, а не 11к. От тоді вже може впасти і до 5к.


я закупился при 3,5-4к. сумма фонаревая, поэтому ничего сливать не буду. если упадет до 5, дождусь признаков дна и докину еще на 0.1 ВТС.
солью когда дойдет до 100к или если существенного прогресса не будет, в районе 2020 года по обстоятельствам.

интерес тут больше спортивный, вкладывать значимые суммы я не решился.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 20.04.16
Подякував: 70 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrein, sergej і 22 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бізнес очікує інфляцію 10,4% і курс гривні 29 UAH/USD в...
R2 » Вів 16 січ, 2018 14:53
3 109
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 січ, 2018 07:06
gudwin
В Україні злетіли курс долара і євро: НБУ назвав причини
R2 » П'ят 12 січ, 2018 16:26
3 306
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 січ, 2018 12:51
BBC
Китай почав забороняти майнінг Bitcoin - ЗМІ
R2 » Чет 11 січ, 2018 20:11
4 284
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2018 22:02
Sommer
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.