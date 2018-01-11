Курс Bitcoin обвалився нижче психологічної позначки

Додано: Сер 17 січ, 2018 15:31

Это к вопросу о хваленой китайской расстрельной борьбе с коррупцией



"Уже много лет в Китае периодически поднимается вопрос о введении системы обнародования информации о личном состоянии чиновников, которая существует во всех западных странах. Возможно, это был бы действительно реальный шаг в борьбе с коррупцией, но до сих пор решение этого вопроса наталкивается на глухую стену молчаливого нежелания даже обсуждать эту проблему. Как рассказал член ВСНП Хань Дэюнь, он уже семь лет подряд пытается продвинуть рассмотрение этого вопроса на собрании ВСНП, но абсолютное большинство делегатов постоянно голосуют против. В этом году он в очередной раз предложил этот вопрос для обсуждения во время весенней парламентской сессии. Как только вопрос был озвучен, в зале воцарилась гробовая тишина, после чего 99,99% делегатов нажали кнопку «против».

По мнению наблюдателей, это означает, что в Китае 99,99% чиновников коррумпированы и боятся принятия такого закона."(с)





Проблема в том, что в связи с огромными потоками денег соблаз отщипнуть пару лямов довольно велик, но возможные последствия весьма неприятны, расстреливают за коррупцию пачками.

Поэтому чиновники разбегаются из страны как тараканы при любой возможности. Однако чтобы гарантированно устроить жизнь на новом месте, избежать депортации (которая по сути означает смерть) и обеспечить себя и детей до конца жизни, встает вопрос перевода наворованного.

Для этих целей биткоин просто идеален.

Думаю на этом фоне его прикроют жестко и плотно.

ну а после запрета майнинга, поскольку железо не пригодно ни к каким другим задачам, ожидаем на алиэкспрессах вагоны дармовых асиков.