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За прикладом Молдови: як в
Україні можна розв'язати...

За прикладом Молдови: як в Україні можна розв'язати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 12:01

За прикладом Молдови: як в Україні можна розв'язати...

Пропонуємо до обговорення:
Всього в країні перебуває приблизно 400 тис. автомобілів на іноземній реєстрації.

Дивися повний текст За прикладом Молдови: як в Україні можна розв'язати проблему з "євробляхами".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 12:01

тоже мне проблема! фули выдумывать - конфискация на месте и в утиль, а деньги в казну!
PV
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У всіх країнах Європи, в яких довелось бути, люди вільно купують будь-які автомобілі чи то у власній країні чи іншій. 2010 року, 2000 та хоч 1960. І ніяких проблем не існує. Держава не катує людей Эвро 6 чи 10. У кого на що вистачає коштів. А наші хитро...ні чінуші кажуть ні) ляйнос ляйнус ну чи жігулі бо дуже турбуються за безпеку і екологію. Наволочь у вишиванках) Не може авто вартістю 3 тис. розмитнюватись за 15. Маразм.
sanymidnight
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