Всього в країні перебуває приблизно 400 тис. автомобілів на іноземній реєстрації.
Дивися повний текст За прикладом Молдови: як в Україні можна розв'язати проблему з "євробляхами".
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Додано: Сер 17 січ, 2018 12:01
За прикладом Молдови: як в Україні можна розв'язати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За прикладом Молдови: як в Україні можна розв'язати проблему з "євробляхами".
Додано: Сер 17 січ, 2018 12:01
тоже мне проблема! фули выдумывать - конфискация на месте и в утиль, а деньги в казну!
Додано: Сер 17 січ, 2018 15:33
У всіх країнах Європи, в яких довелось бути, люди вільно купують будь-які автомобілі чи то у власній країні чи іншій. 2010 року, 2000 та хоч 1960. І ніяких проблем не існує. Держава не катує людей Эвро 6 чи 10. У кого на що вистачає коштів. А наші хитро...ні чінуші кажуть ні) ляйнос ляйнус ну чи жігулі бо дуже турбуються за безпеку і екологію. Наволочь у вишиванках) Не може авто вартістю 3 тис. розмитнюватись за 15. Маразм.
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