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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 12:21

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

В цій темі, давайте обговорювати наступне:
1)...купуємо “однушку“, "чи двушку"?...де саме? - локація... - ціна.... - метраж...- готову, чи "котлован"? - в розтермінування, чи 100% оплата?
2)...РЕМОНТ: який саме робимо? - які матеріали... - де їх купуємо... - які на них ціни... - також, ціни на виконані роботи...... - + ще меблі.... техніка?... і т. інше...

... навскидку кину пару варіантів по "доступній" ціні:
1) Зелена Стріт
2) Парус Смарт
3) Лінкольн
4) П'ята Авеню
5) Яскравий Львів
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 14:58

А совсем недавно Долярчик рассказывал как живёт с тещей за картонной перегородкой.
И вот уже задумывается о "лишних квадратных метрах" под сдачу :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 15:50

  Вкладчик1234 написав:А совсем недавно Долярчик рассказывал как живёт с тещей за картонной перегородкой.
И вот уже задумывается о "лишних квадратных метрах" под сдачу :-)

....саме так! :D (я і ще живу з тещею і тільки через рік планую переселитись)
...але, як тільки купив ПЕРШИЙ бетон, то зразу появилось велике бажання купити другий! - бо, як-не-як, а потрібно ще й про свою майбутню пенсію подумати/забезпечити........... а оренда, як-не-як, це досить таки НЕ погана пенсія!(відносно державної - від якої я б хотів би відмовитись, якщо б можна було!- щоб з мене зараз НЕ стягували ЄСВ!) :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 18:02

Долярчик

а Ви не очікуєте, що таких бажаюих перейти з депо в оренду за останні роки зросло в РАЗИ?

зверніть увагу, уже закінчився пік новобудов у Львові, попит суттєво впав

В одній новобудові Львова, одна із перших після краху банківської системи в 2014 році (30хв пішком до центру) дуже багато здається квартир в оренду виходячи з чату осбб, власники переважно декларують оренду за 1 кімнатні 7000-9000грн + компослуги.

Коли хтось в чаті запитує про оренду, вони в основному і відкликаються, що свідчить, що не так уже і легко здати квартиру по таких цінах. Зароджується унікальне явище як для Львова, якого раніше не було, коли ринок буде брати до уваги інтереси платоспроможного орендаря(ціна, якість ремонту, меблі, і тд.)

Висновок - після завершення ремонтів в ЧИСЛЕНИХ новобудовах не просто будинках, а коплексах будинків новобудов (Паруси,Америка, Велика Британія, АВалони, Авалон Лайт, Авалон Арден, Семицвіт і бвгвто інших) попит на платоспроможного орендаря (крім айтішніків, яких у львові не так багато, це не Київ) буде перевищувати пропозицію, власники довго чекатимуть орендаря або змушені будуть опускати ціни, до середньосвітової тенденції 5-7% дохідності
Vasyl Velykyy
 
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