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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 15:19

... успіх там, де ним вміють ділитись!

  Долярчик написав:В цій темі, давайте обговорювати наступне:
1)...купуємо “однушку“, "чи двушку"?...де саме? - локація... - ціна.... - метраж...- готову, чи "котлован"? - в розтермінування, чи 100% оплата?
2)...РЕМОНТ: який саме робимо? - які матеріали... - де їх купуємо... - які на них ціни... - також, ціни на виконані роботи...... - + ще меблі.... техніка?... і т. інше...

... навскидку кину пару варіантів по "доступній" ціні:
1) Зелена Стріт
2) Парус Смарт
3) Лінкольн
4) П'ята Авеню
5) Яскравий Львів

....ТО ЩО, МАЙЖЕ 600 ПЕРЕГЛЯДІВ ЦІЄЇ ГІЛКИ І ТІЛЬКИ ЧОТИРИ ФОРУМЧАНИНА "ЩОСЬ" ТА Й ВІДПИСАЛИ........... А РЕШТИ? - НЕВЖЕ НЕМАЄ ЩО СКАЗАТИ???!
(чи то ніхто вже не купує квартири для здачі в оренду, а дурні забудовники й далі будують..... будують..... і будують! :mrgreen:)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 01:46

Долярчик

Моя думка така. Наразі ми знаходимось в складному періоді, нерухомість у Львові дешевшає і передумов для її росту поки немає. Те, що економ не впав явище тимчасове, і з часом падаючий комфорт буде тиснути і екном до низу.
Звідси висновок, не має чого поки інвестувати в падючий ринок варто дочекатись дна ! І на мою думку воно ще не наступило. 8)
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 20:03

... успіх там, де ним вміють ділитись!

Львівський БатяР
....кажете, якщо є кошти на однушку, то краще пересидіти на валют-депо з-рік-два?
...і тут так хочеться вигукнути: але ж бізнес дає значно більше %%!? :D
... і тут почнеться: ...та це ж АКТИВНИЙ, а не пасивний прибуток! :D .... та за ним потрібно дивитись, як за малою дитиною! :D....... та бізнес зараз - НЕ вигідно! ... та "заморозка" коштів буде на роки і то пізнішше, якщо схочеться його продати, то НЕ реально "витягнути" всі кошти, а лише половину вложених!(в кращому випадку).....

... АЛЕ! - він дійсно дає більше %% річних, якщо він правильно побудований і актуальний!

.... і от ми підібрались до питання: ...а ЯКИМ САМЕ бізнесом зайнятись?(відносно тих коштів, за які можна купити однуху)....- що буде давати хороший прибуток, якщо в "це" вкласти, наприклад, 30тис.$? :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 00:20

Долярчик

  Долярчик написав:....кажете, якщо є кошти на однушку, то краще пересидіти на валют-депо з-рік-два?

Така моя думка... Але навіть якщо розглянути житло під оренду, то я б розглядав інші варіанти ніж ви подали, нпр. Еко-дім на Мечнікова. Так, ціна входу висока - десь коло 800дол/м
Але як мінімум
- локація, близько до центру (хв 15-20 пішки)
- наявність 3-ох вишів поблизу (Медичний, Зооветеринарна академія та Торгово економічний інститут),
Будуть гарантувати вам стабільний попит на вашу квартиру.
Думаю, виходячи з цін на сьогодні, на першому році здачі з неї можна і 10 000гр/міс спробувати витягнути.

  Долярчик написав:.... і от ми підібрались до питання: ...а ЯКИМ САМЕ бізнесом зайнятись?(відносно тих коштів, за які можна купити однуху)....- що буде давати хороший прибуток

Історія успіху в кожному бізнесі унікальна :roll:І часто пов'язана з ризиком/ками та фартом (треті фактори на які ви безпосередньо не впливаєте, але розвиток яких суттєво впливає на розвиток вашого бізнесу)! Нажаль чи на щастя 30к це не така вже й велика сума, маю знайомих які почавши з такою суми кілька років тому виросли в малий бізнес, що дає їм 1500-2000дол в місяць чистого прибутку. Так само є й такі, що втратили все чи майже все....
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 00:20

  Львівський БатяР написав:Долярчик

Моя думка така. Наразі ми знаходимось в складному періоді, нерухомість у Львові дешевшає і передумов для її росту поки немає. Те, що економ не впав явище тимчасове, і з часом падаючий комфорт буде тиснути і екном до низу.
Звідси висновок, не має чого поки інвестувати в падючий ринок варто дочекатись дна ! І на мою думку воно ще не наступило. 8)

На мою думку теж не наступило,але таке відчуття,що коли наступить,то бажання і інвестувати не буде тут. А життя проходе,може на інші країни подивитися для інвестицій?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 01:14

sinus
Я розглядав Польшу, ч.з територіальну близькість, ті самі що у нас 5-6% річних після сплати податків, а там інакше ніяк..
податки якщо пам'ять не зраджує наступні
- податок на прибуток від оренди 8,5% в рік (на чистий прибуток, тобто за мінусом комуналки і чинш)
- податок на нерухомість 1зл за м2 в рік
- податок на оренду землі (якщо земля в оренді у міста) 10зл за м2 в рік
Добрим є те, що злотий так не девальвує до бакса, навіть вроді за минулий рік виріс,також плюсом є те, що ціна на нерухомість там не падає, навіть ще чуть чуть росте рік до року.
Але будують теж шалено і тому ріст вартості потихеньку затухає.
Львівський БатяР
 
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