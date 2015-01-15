Додано: Сер 24 січ, 2018 01:30

Долярчик написав: ...а чим саме вони займаються?....виробництво?-послуги? ...а чим саме вони займаються?....виробництво?-послуги?

Перевезення, консалтинг та міні ательє з пошиття одягу.Найкращий приклад з перевезеннями - знайомий років 8 назад був найманим водійом на фурі. Фірма, що займається перевезеннями з часом пристроїла його на стабільний маршрут - туда сировина, назад готова продукція, маршрут по хорошій ділянці дороги Харків -Київ-Чоп.Він поїздив рік, познайомився з ЛПР у замовника, потім сів подумав, трохи порахував і запропонував замовнику свої власні послуги трохи дешевше. Самі розумієте, він один не треба годувати директора,менеджера, логіста, нач. відділу кадрів, секретарку і купу потрібних людей які проїдають гроші на великих компаніях. Отримавши попередню згоду від замовника, витряс всі свої збереження, збереження батьків щось допозичив і купив фуру.пройшло ше кілька років, замовник розвивався і виникла у замовника потреба частіше возити. Мій товариш знову подумав, порахував, після знову витряс збереження ну і щось допозичив та купив ще одну фуру. На неї перетягнув водія з попередньої роботи і тепер на одній машині він їздив сам, а на другій вже на нього працював водій.Пройшло ще кілька років і зараз в нього 4 машини і він вже не їздить як водій, а сидить дома, працює як логіст - на Ларді шукає вигідні рейси для своїх машин. Каже шо планує купувати 5ту фуру. Каже шо маючи 10 машин вже вигідно мати власний бокс з рем.зоною,де можна і своє і чуже ремонтувати, значить шось має на думціОсь така коротка історія маленького успіху звичайного водія без нашого вишу та МВІ.