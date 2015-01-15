Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:В цій темі, давайте обговорювати наступне: 1)...купуємо “однушку“, "чи двушку"?...де саме? - локація... - ціна.... - метраж...- готову, чи "котлован"? - в розтермінування, чи 100% оплата? 2)...РЕМОНТ: який саме робимо? - які матеріали... - де їх купуємо... - які на них ціни... - також, ціни на виконані роботи...... - + ще меблі.... техніка?... і т. інше...
....ТО ЩО, МАЙЖЕ 600 ПЕРЕГЛЯДІВ ЦІЄЇ ГІЛКИ І ТІЛЬКИ ЧОТИРИ ФОРУМЧАНИНА "ЩОСЬ" ТА Й ВІДПИСАЛИ........... А РЕШТИ? - НЕВЖЕ НЕМАЄ ЩО СКАЗАТИ???! (чи то ніхто вже не купує квартири для здачі в оренду, а дурні забудовники й далі будують..... будують..... і будують! )
Моя думка така. Наразі ми знаходимось в складному періоді, нерухомість у Львові дешевшає і передумов для її росту поки немає. Те, що економ не впав явище тимчасове, і з часом падаючий комфорт буде тиснути і екном до низу. Звідси висновок, не має чого поки інвестувати в падючий ринок варто дочекатись дна ! І на мою думку воно ще не наступило.
Львівський БатяР ....кажете, якщо є кошти на однушку, то краще пересидіти на валют-депо з-рік-два? ...і тут так хочеться вигукнути: але ж бізнес дає значно більше %%!? ... і тут почнеться: ...та це ж АКТИВНИЙ, а не пасивний прибуток! .... та за ним потрібно дивитись, як за малою дитиною! ....... та бізнес зараз - НЕ вигідно! ... та "заморозка" коштів буде на роки і то пізнішше, якщо схочеться його продати, то НЕ реально "витягнути" всі кошти, а лише половину вложених!(в кращому випадку).....
... АЛЕ! - він дійсно дає більше %% річних, якщо він правильно побудований і актуальний!
.... і от ми підібрались до питання: ...а ЯКИМ САМЕ бізнесом зайнятись?(відносно тих коштів, за які можна купити однуху)....- що буде давати хороший прибуток, якщо в "це" вкласти, наприклад, 30тис.$?
Долярчик написав:....кажете, якщо є кошти на однушку, то краще пересидіти на валют-депо з-рік-два?
Така моя думка... Але навіть якщо розглянути житло під оренду, то я б розглядав інші варіанти ніж ви подали, нпр. Еко-дім на Мечнікова. Так, ціна входу висока - десь коло 800дол/м Але як мінімум - локація, близько до центру (хв 15-20 пішки) - наявність 3-ох вишів поблизу (Медичний, Зооветеринарна академія та Торгово економічний інститут), Будуть гарантувати вам стабільний попит на вашу квартиру. Думаю, виходячи з цін на сьогодні, на першому році здачі з неї можна і 10 000гр/міс спробувати витягнути.
Долярчик написав:.... і от ми підібрались до питання: ...а ЯКИМ САМЕ бізнесом зайнятись?(відносно тих коштів, за які можна купити однуху)....- що буде давати хороший прибуток
Історія успіху в кожному бізнесі унікальна І часто пов'язана з ризиком/ками та фартом (треті фактори на які ви безпосередньо не впливаєте, але розвиток яких суттєво впливає на розвиток вашого бізнесу)! Нажаль чи на щастя 30к це не така вже й велика сума, маю знайомих які почавши з такою суми кілька років тому виросли в малий бізнес, що дає їм 1500-2000дол в місяць чистого прибутку. Так само є й такі, що втратили все чи майже все....
Моя думка така. Наразі ми знаходимось в складному періоді, нерухомість у Львові дешевшає і передумов для її росту поки немає. Те, що економ не впав явище тимчасове, і з часом падаючий комфорт буде тиснути і екном до низу. Звідси висновок, не має чого поки інвестувати в падючий ринок варто дочекатись дна ! І на мою думку воно ще не наступило.
На мою думку теж не наступило,але таке відчуття,що коли наступить,то бажання і інвестувати не буде тут. А життя проходе,може на інші країни подивитися для інвестицій?
sinus Я розглядав Польшу, ч.з територіальну близькість, ті самі що у нас 5-6% річних після сплати податків, а там інакше ніяк.. податки якщо пам'ять не зраджує наступні - податок на прибуток від оренди 8,5% в рік (на чистий прибуток, тобто за мінусом комуналки і чинш) - податок на нерухомість 1зл за м2 в рік - податок на оренду землі (якщо земля в оренді у міста) 10зл за м2 в рік Добрим є те, що злотий так не девальвує до бакса, навіть вроді за минулий рік виріс,також плюсом є те, що ціна на нерухомість там не падає, навіть ще чуть чуть росте рік до року. Але будують теж шалено і тому ріст вартості потихеньку затухає.
Львівський БатяР написав:sinus Я розглядав Польшу, ч.з територіальну близькість, ті самі що у нас 5-6% річних після сплати податків, а там інакше ніяк.. податки якщо пам'ять не зраджує наступні - податок на прибуток від оренди 8,5% в рік (на чистий прибуток, тобто за мінусом комуналки і чинш) - податок на нерухомість 1зл за м2 в рік - податок на оренду землі (якщо земля в оренді у міста) 10зл за м2 в рік Добрим є те, що злотий так не девальвує до бакса, навіть вроді за минулий рік виріс,також плюсом є те, що ціна на нерухомість там не падає, навіть ще чуть чуть росте рік до року. Але будують теж шалено і тому ріст вартості потихеньку затухає.
С экономической точки да-выигрыша нет. Но зато есть плюшки-легализация денег и дохода в ЕС,плюс более лучшие перспективы для детей-Польша-хороший плацдарм для старта в этих отношениях.
Львівський БатяР написав:Але навіть якщо розглянути житло під оренду, то я б розглядав інші варіанти ніж ви подали, нпр. Еко-дім на Мечнікова. Так, ціна входу висока - десь коло 800дол/м Але як мінімум - локація, близько до центру (хв 15-20 пішки) - наявність 3-ох вишів поблизу (Медичний, Зооветеринарна академія та Торгово економічний інститут), Будуть гарантувати вам стабільний попит на вашу квартиру. Думаю, виходячи з цін на сьогодні, на першому році здачі з неї можна і 10 000гр/міс спробувати витягнути.
...я подавав більш "доступнішші" варіанти в яких теж не погана локація..... .....а от Ваш приклад ЕкоДому на Мечникова......- так, локація - супер!(правда, і кладовище поблизу ).....АЛЕ! - вступна ціна - зашкалює!(ще й не готове, а через пів року здача) ...от зкопіпастив(ЕкоДім на Мечникова): Продаж квартир від забудовника Вказані ціни на найдешевші квартири в цьому ЖК Заявлена дата вводу в експлуатацію — 2 кв. 2018 1-кімнатні від 1.27 млн грн 46.7 м² 27 160 грн/м² 2-кімнатні від 1.8 млн грн 74.9 м² 24 000 грн/м² 3-кімнатні від 2.21 млн грн 95 м² 23 280 грн/м² 5-кімнатні продані ...."однухи" - трохи завеликі для здачі....і відповідно ДОРОГІ! 1,27млн.грн. = 44тис.$(по сьогод. курсу) і то ще БЕЗ ремонту! + 200$м2 ремонт+меблі+техніка = ще 9340$! ....разом 44000+9340 = 53340$ і то ще треба чекати пів року і + два міс на ремонт! ....тепер 10 000грн/міс. оренди = 120 000грн/рік =4160$(по сьогод. курсу) ....- нехай, навіть весь час , ми будемо здавати за ту ціну, то виходить, що треба майже 13 років, щоб відбити отих 53штуки баксів (бачите, навіть, при самому кращому варіанті(10тис./міс), де зовсім не враховані поточні дрібні ремонтики-оновлення - виходить недуже........ ....тим більше, ще глянув на карту, то там навколо теж купа якихось нових будинків, а отже і конкуренція буде високою! ....тож, як кажуть на сусідній гілці "ябтамнекупив"!(с)
Львівський БатяР написав:Нажаль чи на щастя 30к це не така вже й велика сума, маю знайомих які почавши з такою суми кілька років тому виросли в малий бізнес, що дає їм 1500-2000дол в місяць чистого прибутку.
...а чим саме вони займаються?....виробництво?-послуги?
Я мав на увазі це https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2 Там ціна від 24к гр. Тому по 100 баксів на метрі мінус або 4100$ від суми, що приблизно 12 міс аренди. А взагальному окупність десь 12років, а тепер порахуйте ваші приклади і вийдете +/- на те саме. Так, цвиннтар/музей то мінус, але три виші то три плюса, близько до центру то четвертий. Якісь будинки є, я згоден, шо то не пустир але я чомусь впевнений, що там простоїв буде менше і ціна за оренду завжди буде вища (при інших рівних)в порівнянні до поданих вами вище інвест проектів. Але в цілому, то все при нинішній ситуації не є дуже вигідно тому я і не вкладаю! Просто поділився своїм баченням...
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Сер 24 січ, 2018 01:36, всього редагувалось 2 разів.
Долярчик написав:...а чим саме вони займаються?....виробництво?-послуги?
Перевезення, консалтинг та міні ательє з пошиття одягу. Найкращий приклад з перевезеннями - знайомий років 8 назад був найманим водійом на фурі. Фірма, що займається перевезеннями з часом пристроїла його на стабільний маршрут - туда сировина, назад готова продукція, маршрут по хорошій ділянці дороги Харків -Київ-Чоп. Він поїздив рік, познайомився з ЛПР у замовника, потім сів подумав, трохи порахував і запропонував замовнику свої власні послуги трохи дешевше. Самі розумієте, він один не треба годувати директора,менеджера, логіста, нач. відділу кадрів, секретарку і купу потрібних людей які проїдають гроші на великих компаніях. Отримавши попередню згоду від замовника, витряс всі свої збереження, збереження батьків щось допозичив і купив фуру. пройшло ше кілька років, замовник розвивався і виникла у замовника потреба частіше возити. Мій товариш знову подумав, порахував, після знову витряс збереження ну і щось допозичив та купив ще одну фуру. На неї перетягнув водія з попередньої роботи і тепер на одній машині він їздив сам, а на другій вже на нього працював водій. Пройшло ще кілька років і зараз в нього 4 машини і він вже не їздить як водій, а сидить дома, працює як логіст - на Ларді шукає вигідні рейси для своїх машин. Каже шо планує купувати 5ту фуру. Каже шо маючи 10 машин вже вигідно мати власний бокс з рем.зоною,де можна і своє і чуже ремонтувати, значить шось має на думці Ось така коротка історія маленького успіху звичайного водія без нашого вишу та МВІ.