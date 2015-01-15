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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123>
Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 15:19

... успіх там, де ним вміють ділитись!

  Долярчик написав:В цій темі, давайте обговорювати наступне:
1)...купуємо “однушку“, "чи двушку"?...де саме? - локація... - ціна.... - метраж...- готову, чи "котлован"? - в розтермінування, чи 100% оплата?
2)...РЕМОНТ: який саме робимо? - які матеріали... - де їх купуємо... - які на них ціни... - також, ціни на виконані роботи...... - + ще меблі.... техніка?... і т. інше...

... навскидку кину пару варіантів по "доступній" ціні:
1) Зелена Стріт
2) Парус Смарт
3) Лінкольн
4) П'ята Авеню
5) Яскравий Львів

....ТО ЩО, МАЙЖЕ 600 ПЕРЕГЛЯДІВ ЦІЄЇ ГІЛКИ І ТІЛЬКИ ЧОТИРИ ФОРУМЧАНИНА "ЩОСЬ" ТА Й ВІДПИСАЛИ........... А РЕШТИ? - НЕВЖЕ НЕМАЄ ЩО СКАЗАТИ???!
(чи то ніхто вже не купує квартири для здачі в оренду, а дурні забудовники й далі будують..... будують..... і будують! :mrgreen:)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 01:46

Долярчик

Моя думка така. Наразі ми знаходимось в складному періоді, нерухомість у Львові дешевшає і передумов для її росту поки немає. Те, що економ не впав явище тимчасове, і з часом падаючий комфорт буде тиснути і екном до низу.
Звідси висновок, не має чого поки інвестувати в падючий ринок варто дочекатись дна ! І на мою думку воно ще не наступило. 8)
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 20:03

... успіх там, де ним вміють ділитись!

Львівський БатяР
....кажете, якщо є кошти на однушку, то краще пересидіти на валют-депо з-рік-два?
...і тут так хочеться вигукнути: але ж бізнес дає значно більше %%!? :D
... і тут почнеться: ...та це ж АКТИВНИЙ, а не пасивний прибуток! :D .... та за ним потрібно дивитись, як за малою дитиною! :D....... та бізнес зараз - НЕ вигідно! ... та "заморозка" коштів буде на роки і то пізнішше, якщо схочеться його продати, то НЕ реально "витягнути" всі кошти, а лише половину вложених!(в кращому випадку).....

... АЛЕ! - він дійсно дає більше %% річних, якщо він правильно побудований і актуальний!

.... і от ми підібрались до питання: ...а ЯКИМ САМЕ бізнесом зайнятись?(відносно тих коштів, за які можна купити однуху)....- що буде давати хороший прибуток, якщо в "це" вкласти, наприклад, 30тис.$? :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 00:20

Долярчик

  Долярчик написав:....кажете, якщо є кошти на однушку, то краще пересидіти на валют-депо з-рік-два?

Така моя думка... Але навіть якщо розглянути житло під оренду, то я б розглядав інші варіанти ніж ви подали, нпр. Еко-дім на Мечнікова. Так, ціна входу висока - десь коло 800дол/м
Але як мінімум
- локація, близько до центру (хв 15-20 пішки)
- наявність 3-ох вишів поблизу (Медичний, Зооветеринарна академія та Торгово економічний інститут),
Будуть гарантувати вам стабільний попит на вашу квартиру.
Думаю, виходячи з цін на сьогодні, на першому році здачі з неї можна і 10 000гр/міс спробувати витягнути.

  Долярчик написав:.... і от ми підібрались до питання: ...а ЯКИМ САМЕ бізнесом зайнятись?(відносно тих коштів, за які можна купити однуху)....- що буде давати хороший прибуток

Історія успіху в кожному бізнесі унікальна :roll:І часто пов'язана з ризиком/ками та фартом (треті фактори на які ви безпосередньо не впливаєте, але розвиток яких суттєво впливає на розвиток вашого бізнесу)! Нажаль чи на щастя 30к це не така вже й велика сума, маю знайомих які почавши з такою суми кілька років тому виросли в малий бізнес, що дає їм 1500-2000дол в місяць чистого прибутку. Так само є й такі, що втратили все чи майже все....
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 00:20

  Львівський БатяР написав:Долярчик

Моя думка така. Наразі ми знаходимось в складному періоді, нерухомість у Львові дешевшає і передумов для її росту поки немає. Те, що економ не впав явище тимчасове, і з часом падаючий комфорт буде тиснути і екном до низу.
Звідси висновок, не має чого поки інвестувати в падючий ринок варто дочекатись дна ! І на мою думку воно ще не наступило. 8)

На мою думку теж не наступило,але таке відчуття,що коли наступить,то бажання і інвестувати не буде тут. А життя проходе,може на інші країни подивитися для інвестицій?
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 01:14

sinus
Я розглядав Польшу, ч.з територіальну близькість, ті самі що у нас 5-6% річних після сплати податків, а там інакше ніяк..
податки якщо пам'ять не зраджує наступні
- податок на прибуток від оренди 8,5% в рік (на чистий прибуток, тобто за мінусом комуналки і чинш)
- податок на нерухомість 1зл за м2 в рік
- податок на оренду землі (якщо земля в оренді у міста) 10зл за м2 в рік
Добрим є те, що злотий так не девальвує до бакса, навіть вроді за минулий рік виріс,також плюсом є те, що ціна на нерухомість там не падає, навіть ще чуть чуть росте рік до року.
Але будують теж шалено і тому ріст вартості потихеньку затухає.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 14:17

  Львівський БатяР написав:sinus
Я розглядав Польшу, ч.з територіальну близькість, ті самі що у нас 5-6% річних після сплати податків, а там інакше ніяк..
податки якщо пам'ять не зраджує наступні
- податок на прибуток від оренди 8,5% в рік (на чистий прибуток, тобто за мінусом комуналки і чинш)
- податок на нерухомість 1зл за м2 в рік
- податок на оренду землі (якщо земля в оренді у міста) 10зл за м2 в рік
Добрим є те, що злотий так не девальвує до бакса, навіть вроді за минулий рік виріс,також плюсом є те, що ціна на нерухомість там не падає, навіть ще чуть чуть росте рік до року.
Але будують теж шалено і тому ріст вартості потихеньку затухає.

С экономической точки да-выигрыша нет. Но зато есть плюшки-легализация денег и дохода в ЕС,плюс более лучшие перспективы для детей-Польша-хороший плацдарм для старта в этих отношениях.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 23:39

...успіх там, де ним вміють ділитись! ч.2

  Львівський БатяР написав:Але навіть якщо розглянути житло під оренду, то я б розглядав інші варіанти ніж ви подали, нпр. Еко-дім на Мечнікова. Так, ціна входу висока - десь коло 800дол/м
Але як мінімум
- локація, близько до центру (хв 15-20 пішки)
- наявність 3-ох вишів поблизу (Медичний, Зооветеринарна академія та Торгово економічний інститут),
Будуть гарантувати вам стабільний попит на вашу квартиру.
Думаю, виходячи з цін на сьогодні, на першому році здачі з неї можна і 10 000гр/міс спробувати витягнути.

...я подавав більш "доступнішші" варіанти в яких теж не погана локація.....
.....а от Ваш приклад ЕкоДому на Мечникова......- так, локація - супер!(правда, і кладовище поблизу :D ).....АЛЕ! - вступна ціна - зашкалює!(ще й не готове, а через пів року здача)
...от зкопіпастив(ЕкоДім на Мечникова):
Продаж квартир від забудовника
Вказані ціни на найдешевші квартири в цьому ЖК
Заявлена дата вводу в експлуатацію — 2 кв. 2018
1-кімнатні від 1.27 млн грн 46.7 м² 27 160 грн/м²
2-кімнатні від 1.8 млн грн 74.9 м² 24 000 грн/м²
3-кімнатні від 2.21 млн грн 95 м² 23 280 грн/м²
5-кімнатні продані
...."однухи" - трохи завеликі для здачі....і відповідно ДОРОГІ! 1,27млн.грн. = 44тис.$(по сьогод. курсу) і то ще БЕЗ ремонту! :shock: + 200$м2 ремонт+меблі+техніка = ще 9340$! ....разом 44000+9340 = 53340$ і то ще треба чекати пів року і + два міс на ремонт!
....тепер 10 000грн/міс. оренди = 120 000грн/рік =4160$(по сьогод. курсу) ....- нехай, навіть весь час :!: , ми будемо здавати за ту ціну, то виходить, що треба майже 13 років, щоб відбити отих 53штуки баксів :roll: (бачите, навіть, при самому кращому варіанті(10тис./міс), де зовсім не враховані поточні дрібні ремонтики-оновлення - виходить недуже........
....тим більше, ще глянув на карту, то там навколо теж купа якихось нових будинків, а отже і конкуренція буде високою!
....тож, як кажуть на сусідній гілці "ябтамнекупив"!(с) :D
  Львівський БатяР написав:Нажаль чи на щастя 30к це не така вже й велика сума, маю знайомих які почавши з такою суми кілька років тому виросли в малий бізнес, що дає їм 1500-2000дол в місяць чистого прибутку.

...а чим саме вони займаються?....виробництво?-послуги?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 00:45

Я мав на увазі це
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2
Там ціна від 24к гр.
Тому по 100 баксів на метрі мінус або 4100$ від суми, що приблизно 12 міс аренди. А взагальному окупність десь 12років, а тепер порахуйте ваші приклади і вийдете +/- на те саме.
Так, цвиннтар/музей то мінус, але три виші то три плюса, близько до центру то четвертий. Якісь будинки є, я згоден, шо то не пустир :D але я чомусь впевнений, що там простоїв буде менше і ціна за оренду завжди буде вища (при інших рівних)в порівнянні до поданих вами вище інвест проектів.
Але в цілому, то все при нинішній ситуації не є дуже вигідно тому я і не вкладаю! Просто поділився своїм баченням...
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Сер 24 січ, 2018 01:36, всього редагувалось 2 разів.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 01:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:...а чим саме вони займаються?....виробництво?-послуги?

Перевезення, консалтинг та міні ательє з пошиття одягу.
Найкращий приклад з перевезеннями - знайомий років 8 назад був найманим водійом на фурі. Фірма, що займається перевезеннями з часом пристроїла його на стабільний маршрут - туда сировина, назад готова продукція, маршрут по хорошій ділянці дороги Харків -Київ-Чоп.
Він поїздив рік, познайомився з ЛПР у замовника, потім сів подумав, трохи порахував і запропонував замовнику свої власні послуги трохи дешевше. Самі розумієте, він один не треба годувати директора,менеджера, логіста, нач. відділу кадрів, секретарку і купу потрібних людей які проїдають гроші на великих компаніях. Отримавши попередню згоду від замовника, витряс всі свої збереження, збереження батьків щось допозичив і купив фуру.
пройшло ше кілька років, замовник розвивався і виникла у замовника потреба частіше возити. Мій товариш знову подумав, порахував, після знову витряс збереження ну і щось допозичив та купив ще одну фуру. На неї перетягнув водія з попередньої роботи і тепер на одній машині він їздив сам, а на другій вже на нього працював водій.
Пройшло ще кілька років і зараз в нього 4 машини і він вже не їздить як водій, а сидить дома, працює як логіст - на Ларді шукає вигідні рейси для своїх машин. Каже шо планує купувати 5ту фуру. Каже шо маючи 10 машин вже вигідно мати власний бокс з рем.зоною,де можна і своє і чуже ремонтувати, значить шось має на думці 8)
Ось така коротка історія маленького успіху звичайного водія без нашого вишу та МВІ.
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