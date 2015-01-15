Ну це плюшка радше для залімонених корупціонерів-чиновників, а не для дрібних інвесторів...
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Додано: Сер 24 січ, 2018 02:04
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 24 січ, 2018 02:07
Долярчик, ніхто тобі не порадить так щиро, як козак! Ділюся ексклюзивно власною історією успіху. Багато років пахав на папу Карло з підробітками на власну квартиру у Львові. У всьому собі відмовляв. Депозитив. Назбирав, сплативши всі податки близько 50 тис. $. На це пішло десь 13 років. Років 5 тому добрі люди підказали як можна підняти майже вдвічі суму на певних операціях. Про це промовчу. Але все в рамках закону. Купив квартиру і на залишок депозитив. Після руйнування кролем банків, запровадження налоХу на депозити, поступово виводив в біток заощадження в банках. Інвестиція близько 30000$. Вкладені кошти + частину прибутку вже вийняв з біржі і планую купляти однушку у Львові. На залишок продовжую торгувати. Квартиру свою теперішню продаватиму після введення в експлуатацію новобудови. Хочу з центра мігрувати на окраїну в затишний район. І щоб житло сучасне було. План такий торгувати на біржі і зароблене поступово виводити, залишаюче тіло для торгівлі. Високоризикований ї проект, але він вже виправдав себе. Навіть якщо кріпта накриється, я вже вивів все своє як мінімум подвоївши. І торгую вже не на свої. Думай, без ризику успіху не буває! Я ж тобі казав, стрибай в біток з козаком, коли він ще 4000 - 5000$ коштував... Зароблені $ з біржі - під грушу. Ніяких банків. Харе кроля годувати. Можливо частину вкладатиму в новобудови, але не під оренду, а на продаж. Бо пасивний дохід лише визнаю, ніякого бізнес - шмізнеса. Я є трутень... Інвестувати на стадії котловану і продавати після здачі в експлуатацію. Але там видно буде, по ситуації. В будь якому випадку, готівковий долар - завжди є долар!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Сер 24 січ, 2018 09:22
... успіх там, де ним вміють ділитись! ч. 3
...плюсанув, хоч на виділеному червоним - завагався плюсувати! (могли б і влічку написати ) - але, якщо то пов'язано з акціями-форексами і т. п., то можна і не писати - я в тому "ні-бум-бум" і щось то все вивчати(як і про крипту) - мені НЕ цікаво!..... хоч, якщо б з тим всім можна було "попрощє" і в крипту можна було так легко влізти, як і на депо - я б влітку...... та навіть, і зараз би вліз в неї!
(і розумію, що є всяке навчання в інеті по цьому...... - але, з НУЛЯ все вивчати і у все вникати........ - то НЕ ДЛЯ МЕНЕ! )
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 24 січ, 2018 09:30
...буду мати більше часу, візьму один із "своїх" варіантів і проаналізую...
п. с.... ще потрібно проаналізувати, чи краще в котлован інвестувати, чи в готове(звичайно, все залежить у РІЗНИЦІ в ціні!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 24 січ, 2018 18:32
Так, пов'язано приблизно з тим, що Ви описали... Читав про Ваші пригоди на гілці Альфи, то дійсно Вам не підійде. І як казав дєдушка Ленін: "Вчиться, вчиться, і ще раз вчиться!" Без цього ніяк. Тут або головою працювати, або руками. І головний посил - без ризику швидко піднятися ніяк. На заробляння первісного капіталу витратив 13 років. А за останні півроку заробив те, на що витрачав 13 означених вище років. Але ризик повинен бути прийнятним. Оцінка ризиків - індивідуальний психічний акт. Тут чужим розумом не збагатієш. І готових рецептів не шукайте! На тому Вам вже наголошували на форумі. Щоб скуштувати страву, тре її приготувати, а Ви хочете зайти в ресторацію нашару і щоб Вам ще доплатили... Так не буває. Лише в казках...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Сер 24 січ, 2018 18:39
В кріпту влізти проще простого... Невже Вам гугл забанили? Доречі момент зайти дуже сприятливий. Потім козакові подякуєте за пораду, якщо не полінуєтеся. Це наразі найперспективніша тема. Поки там анархія. Але жадібні кролячі лапи вже хочуть пошурудити й там. То часу не можна втрачати, допоки кролік там не порився... І пастор вже свою мзду хоче відірвати. Облизуються як голодні вовки. От же... Хочете порад і не хочете докласти мінімальних зусиль, щоб вивчити тему. Думай, Долярчик! Але пам'ятай, що час - гроші!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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