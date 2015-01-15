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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 02:04

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  sinus написав:Но зато есть плюшки-легализация денег и дохода в ЕС,плюс более лучшие перспективы для детей-Польша-хороший плацдарм для старта в этих отношения


Ну це плюшка радше для залімонених корупціонерів-чиновників, а не для дрібних інвесторів...
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 02:07

  Долярчик написав:....ТО ЩО, МАЙЖЕ 600 ПЕРЕГЛЯДІВ ЦІЄЇ ГІЛКИ І ТІЛЬКИ ЧОТИРИ ФОРУМЧАНИНА "ЩОСЬ" ТА Й ВІДПИСАЛИ........... А РЕШТИ? - НЕВЖЕ НЕМАЄ ЩО СКАЗАТИ???!
(чи то ніхто вже не купує квартири для здачі в оренду, а дурні забудовники й далі будують..... будують..... і будують! :

Долярчик, ніхто тобі не порадить так щиро, як козак! :D Ділюся ексклюзивно власною історією успіху. Багато років пахав на папу Карло з підробітками на власну квартиру у Львові. У всьому собі відмовляв. Депозитив. Назбирав, сплативши всі податки близько 50 тис. $. На це пішло десь 13 років. Років 5 тому добрі люди підказали як можна підняти майже вдвічі суму на певних операціях. Про це промовчу. Але все в рамках закону. Купив квартиру і на залишок депозитив. Після руйнування кролем банків, запровадження налоХу на депозити, поступово виводив в біток заощадження в банках. Інвестиція близько 30000$. Вкладені кошти + частину прибутку вже вийняв з біржі і планую купляти однушку у Львові. На залишок продовжую торгувати. Квартиру свою теперішню продаватиму після введення в експлуатацію новобудови. Хочу з центра мігрувати на окраїну в затишний район. І щоб житло сучасне було. План такий торгувати на біржі і зароблене поступово виводити, залишаюче тіло для торгівлі. Високоризикований ї проект, але він вже виправдав себе. Навіть якщо кріпта накриється, я вже вивів все своє як мінімум подвоївши. І торгую вже не на свої. Думай, без ризику успіху не буває! :wink: Я ж тобі казав, стрибай в біток з козаком, коли він ще 4000 - 5000$ коштував... :P Зароблені $ з біржі - під грушу. Ніяких банків. Харе кроля годувати. Можливо частину вкладатиму в новобудови, але не під оренду, а на продаж. Бо пасивний дохід лише визнаю, ніякого бізнес - шмізнеса. Я є трутень... :P Інвестувати на стадії котловану і продавати після здачі в експлуатацію. Але там видно буде, по ситуації. В будь якому випадку, готівковий долар - завжди є долар! :D
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 09:22

... успіх там, де ним вміють ділитись! ч. 3

  Козак-характерник написав:
  Долярчик написав:....ТО ЩО, МАЙЖЕ 600 ПЕРЕГЛЯДІВ ЦІЄЇ ГІЛКИ І ТІЛЬКИ ЧОТИРИ ФОРУМЧАНИНА "ЩОСЬ" ТА Й ВІДПИСАЛИ........... А РЕШТИ? - НЕВЖЕ НЕМАЄ ЩО СКАЗАТИ???!
(чи то ніхто вже не купує квартири для здачі в оренду, а дурні забудовники й далі будують..... будують..... і будують! :

Долярчик, ніхто тобі не порадить так щиро, як козак! Ділюся ексклюзивно власною історією успіху. Багато років пахав на папу Карло з підробітками на власну квартиру у Львові. У всьому собі відмовляв. Депозитив. Назбирав, сплативши всі податки близько 50 тис. $. На це пішло десь 13 років. Років 5 тому добрі люди підказали як можна підняти майже вдвічі суму на певних операціях. Про це промовчу. Але все в рамках закону. Купив квартиру і на залишок депозитив. Після руйнування кролем банків, запровадження налоХу на депозити, поступово виводив в біток заощадження в банках. Інвестиція близько 30000$. Вкладені кошти + частину прибутку вже вийняв з біржі і планую купляти однушку у Львові. На залишок продовжую торгувати. Квартиру свою теперішню продаватиму після введення в експлуатацію новобудови. Хочу з центра мігрувати на окраїну в затишний район. І щоб житло сучасне було. План такий торгувати на біржі і зароблене поступово виводити, залишаюче тіло для торгівлі. Високоризикований ї проект, але він вже виправдав себе. Навіть якщо кріпта накриється, я вже вивів все своє як мінімум подвоївши. І торгую вже не на свої. Думай, без ризику успіху не буває! Я ж тобі казав, стрибай в біток з козаком, коли він ще 4000 - 5000$ коштував... Зароблені $ з біржі - під грушу. Ніяких банків. Харе кроля годувати. Можливо частину вкладатиму в новобудови, але не під оренду, а на продаж. Бо пасивний дохід лише визнаю, ніякого бізнес - шмізнеса. Я є трутень... Інвестувати на стадії котловану і продавати після здачі в експлуатацію. Але там видно буде, по ситуації. В будь якому випадку, готівковий долар - завжди є долар!

...плюсанув, хоч на виділеному червоним - завагався плюсувати! :wink: (могли б і влічку написати :D) - але, якщо то пов'язано з акціями-форексами і т. п., то можна і не писати - я в тому "ні-бум-бум" і щось то все вивчати(як і про крипту) - мені НЕ цікаво!..... хоч, якщо б з тим всім можна було "попрощє" і в крипту можна було так легко влізти, як і на депо - я б влітку...... та навіть, і зараз би вліз в неї! :D
(і розумію, що є всяке навчання в інеті по цьому...... - але, з НУЛЯ все вивчати і у все вникати........ - то НЕ ДЛЯ МЕНЕ! :D)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 09:30

  Львівський БатяР написав:Я мав на увазі це
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2
Там ціна від 24к гр.
Тому по 100 баксів на метрі мінус або 4100$ від суми, що приблизно 12 міс аренди. А взагальному окупність десь 12років, а тепер порахуйте ваші приклади і вийдете +/- на те саме.
Так, цвиннтар/музей то мінус, але три виші то три плюса, близько до центру то четвертий. Якісь будинки є, я згоден, шо то не пустир :D але я чомусь впевнений, що там простоїв буде менше і ціна за оренду завжди буде вища (при інших рівних)в порівнянні до поданих вами вище інвест проектів.
Але в цілому, то все при нинішній ситуації не є дуже вигідно тому я і не вкладаю! Просто поділився своїм баченням...

...буду мати більше часу, візьму один із "своїх" варіантів і проаналізую... :D
п. с.... ще потрібно проаналізувати, чи краще в котлован інвестувати, чи в готове(звичайно, все залежить у РІЗНИЦІ в ціні!)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:32

  Долярчик написав:...плюсанув, хоч на виділеному червоним - завагався плюсувати! :wink: (могли б і влічку написати :- але, якщо то пов'язано з акціями-форексами і т. п., то можна і не писати - я в тому "ні-бум-бум" і щось то все вивчати(як і про крипту) - мені НЕ цікаво!..... хоч, якщо б з тим всім можна було "попрощє" і в крипту можна було так легко влізти, як і на депо - я б влітку...... та навіть, і зараз би вліз в неї!
(і розумію, що є всяке навчання в інеті по цьому...... - але, з НУЛЯ все вивчати і у все вникати........ - то НЕ ДЛЯ МЕНЕ! :

Так, пов'язано приблизно з тим, що Ви описали... :P Читав про Ваші пригоди на гілці Альфи, то дійсно Вам не підійде. І як казав дєдушка Ленін: "Вчиться, вчиться, і ще раз вчиться!" Без цього ніяк. Тут або головою працювати, або руками. :P І головний посил - без ризику швидко піднятися ніяк. На заробляння первісного капіталу витратив 13 років. А за останні півроку заробив те, на що витрачав 13 означених вище років. Але ризик повинен бути прийнятним. Оцінка ризиків - індивідуальний психічний акт. Тут чужим розумом не збагатієш. І готових рецептів не шукайте! На тому Вам вже наголошували на форумі. Щоб скуштувати страву, тре її приготувати, а Ви хочете зайти в ресторацію нашару і щоб Вам ще доплатили... :P Так не буває. Лише в казках... :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:39

  Долярчик написав:і в крипту можна було так легко влізти, як і на депо - я б влітку...... та навіть, і зараз би вліз в неї!

В кріпту влізти проще простого... :P Невже Вам гугл забанили? Доречі момент зайти дуже сприятливий. :P Потім козакові подякуєте за пораду, якщо не полінуєтеся. Це наразі найперспективніша тема. Поки там анархія. Але жадібні кролячі лапи вже хочуть пошурудити й там. То часу не можна втрачати, допоки кролік там не порився... :P І пастор вже свою мзду хоче відірвати. Облизуються як голодні вовки. От же... Хочете порад і не хочете докласти мінімальних зусиль, щоб вивчити тему. Думай, Долярчик! Але пам'ятай, що час - гроші! 8)
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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