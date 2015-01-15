Додано: Сер 24 січ, 2018 02:07

Долярчик написав: ....ТО ЩО, МАЙЖЕ 600 ПЕРЕГЛЯДІВ ЦІЄЇ ГІЛКИ І ТІЛЬКИ ЧОТИРИ ФОРУМЧАНИНА "ЩОСЬ" ТА Й ВІДПИСАЛИ........... А РЕШТИ? - НЕВЖЕ НЕМАЄ ЩО СКАЗАТИ???!

(чи то ніхто вже не купує квартири для здачі в оренду, а дурні забудовники й далі будують..... будують..... і будують! : ....(чи то ніхто вже не купує квартири для здачі в оренду, а дурні забудовники й далі будують..... будують..... і будують! :

Долярчик, ніхто тобі не порадить так щиро, як козак!Ділюся ексклюзивно власною історією успіху. Багато років пахав на папу Карло з підробітками на власну квартиру у Львові. У всьому собі відмовляв. Депозитив. Назбирав, сплативши всі податки близько 50 тис. $. На це пішло десь 13 років. Років 5 тому добрі люди підказали як можна підняти майже вдвічі суму на певних операціях. Про це промовчу. Але все в рамках закону. Купив квартиру і на залишок депозитив. Після руйнування кролем банків, запровадження налоХу на депозити, поступово виводив в біток заощадження в банках. Інвестиція близько 30000$. Вкладені кошти + частину прибутку вже вийняв з біржі і планую купляти однушку у Львові. На залишок продовжую торгувати. Квартиру свою теперішню продаватиму після введення в експлуатацію новобудови. Хочу з центра мігрувати на окраїну в затишний район. І щоб житло сучасне було. План такий торгувати на біржі і зароблене поступово виводити, залишаюче тіло для торгівлі. Високоризикований ї проект, але він вже виправдав себе. Навіть якщо кріпта накриється, я вже вивів все своє як мінімум подвоївши. І торгую вже не на свої. Думай, без ризику успіху не буває!Я ж тобі казав, стрибай в біток з козаком, коли він ще 4000 - 5000$ коштував...Зароблені $ з біржі - під грушу. Ніяких банків. Харе кроля годувати. Можливо частину вкладатиму в новобудови, але не під оренду, а на продаж. Бо пасивний дохід лише визнаю, ніякого бізнес - шмізнеса. Я є трутень...Інвестувати на стадії котловану і продавати після здачі в експлуатацію. Але там видно буде, по ситуації. В будь якому випадку, готівковий долар - завжди є долар!