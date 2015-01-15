Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:50

Долярчик написав: Козак-характерник написав: Я проти активного доходу в Україні. Лише за пасивний. Я проти активного доходу в Україні. Лише за пасивний.

.....все то так але, щоб почати пасивно заробляти, то на це потрібно спочатку АКТИВНО попрацювати........і то не один рік! : .....все то так але, щоб почати пасивно заробляти, то на це потрібно спочатку АКТИВНО попрацювати........і то не один рік! :

Зазвичай, то так і є, самому довелося 13 років на папу Карло попрацювати...Але мало працювати, треба мати світлу голову, щоб зароблене примножати...Бо за дурною головою все зароблене можна втратити. Але можливі й альтернативні варіанти збагачення, без панщини, про що тут ми вже гутарили: 1. Вдалий шлюб 2. Спадок 3. Знайти скарб...П.С. Гарний варіянт: зять зі світлою головою, що збереже і примножить придане, що батьки донечці дали на щасливе подружнє життя...Нехай і не дуже заможний. Бо краще з розумним втратити, ніж з бовдуром знайти, хоч той бовдур і заможний. Але такий шлюб має задовільняти обидві сторони. І на то треба мати особливий склад психіки. Вільний і незаможний козак, що не має первинного капіталу, не має права одружуватися, допоки не заробить на хатку і садок вишневий біля неї. Бо супутні витрати, що супроводжують сімейне жииття, не дозволять ніколи заробити на цю хатку, чи та хатка з'явиться, коли вже вона не на часі. Більша частина життя минула, й діти вже кохатися хочуть в окремому приміщенні...Така вона козацька доля...