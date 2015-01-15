Так... фури... треба ж чекати тепер розрахункiв Львiвського Батяра про те, за скiльки мiсяцiв вiн буде пропонувати вiдбити тi фури, керуючись думкой про те, що грошi будемо проiдати...
А то буде нелогiчно...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 січ, 2018 11:34
Так... фури... треба ж чекати тепер розрахункiв Львiвського Батяра про те, за скiльки мiсяцiв вiн буде пропонувати вiдбити тi фури, керуючись думкой про те, що грошi будемо проiдати...
А то буде нелогiчно...
Додано: Чет 25 січ, 2018 12:08
приблизно у 2007 на кредитному піку і бумі колега взяв одну за одною 3 фури (ціна від 35 до 45 тис баксів за головку і причіп)
заробив на перевезеннях орієнтовно 40-45 тис баків
багато заробітку зжирало пальне, перманентні ремонти (жахливий стан укр. доріг), постійне здорожчання запчастин.
десь у 2013-14 різко впали замовлення, по Україні їздити практично перестав, оскільки не виплачувалось, вигідно було мотатись у Європу, але для того тра мати євро5, а в нього 3
продав 1 фуру - 20тис дол
2 фура - продавав кілька місяців - головка - 12тис., за причіп так і не розрахувались, розібрали його на запчастини і не заплатили
3 фуру продає з літа - цінить 11тис з причепом, приходять, дивляться і йдуть...
казав йому - продай те, як тільки почали бадати обсяги перевезень - він ні, чим буду займатись - хочу бути господарником-бізнесменом.
ось така правдива байка...
п.с. гроші зароблені вклав у 2кімн квартиру-новобуд, зробив ремонт, кухню-санвузол і заселив клієнтів (самі свої меблі привезли)
Додано: Чет 25 січ, 2018 17:22
Гірка і повчальна доля бізнесмена в Україні...А міг би просто кайфувати в жирні депозитні роки, смакуючи червону ікру зранку... Я проти активного доходу в Україні. Лише за пасивний. Як на мене, краще вкласти в кріпту, ніж у фури, чи інший бізнес-шмізнес. Немає тут сприятливих умов для бізнес середовища. Навпаки, обдеруть і залишать без репетузів. Так що залишуся трутнєм і кайфувальщиком!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Додано: Чет 25 січ, 2018 22:21
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
.....все то так але, щоб почати пасивно заробляти, то на це потрібно спочатку АКТИВНО попрацювати........і то не один рік!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:50
Зазвичай, то так і є, самому довелося 13 років на папу Карло попрацювати... Але мало працювати, треба мати світлу голову, щоб зароблене примножати... Бо за дурною головою все зароблене можна втратити. Але можливі й альтернативні варіанти збагачення, без панщини, про що тут ми вже гутарили: 1. Вдалий шлюб 2. Спадок 3. Знайти скарб...
П.С. Гарний варіянт: зять зі світлою головою, що збереже і примножить придане, що батьки донечці дали на щасливе подружнє життя... Нехай і не дуже заможний. Бо краще з розумним втратити, ніж з бовдуром знайти, хоч той бовдур і заможний. Але такий шлюб має задовільняти обидві сторони. І на то треба мати особливий склад психіки. Вільний і незаможний козак, що не має первинного капіталу, не має права одружуватися, допоки не заробить на хатку і садок вишневий біля неї. Бо супутні витрати, що супроводжують сімейне жииття, не дозволять ніколи заробити на цю хатку, чи та хатка з'явиться, коли вже вона не на часі. Більша частина життя минула, й діти вже кохатися хочуть в окремому приміщенні... Така вона козацька доля...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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