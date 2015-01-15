Додано: П'ят 26 січ, 2018 22:06

...і такссс.........ближче до теми гілки, панове!...сьогодні вирішив завітати на будову Моне-3(живу в 20ти хвилинах нормальним пішкарусом від нього)....маршрут пролягав повз Авалон Лайт..........було 8:20 коли проходив повз Лайт.....робота там ВЖЕ кипіла!.....робітники щось там стукали, а кран тим часом подавав арматуру(довгі прути)........з тими гартими враженнями, що мою "халупку" так швидко "ліплять" Я рушив у напрямку Моне........- коли підійшов, то згадав слова Акурта про "жаб у котловані"... ....там дійсно, згори дивишся в той котлован, а там......тиша!- ні-ко-го! - ні живої душі!(було б літо, то може ще б жаби заквакали...капець! - я вже жінці казав, що як нам пощастило, що ми двічі не вступили у це.....(ну, перший раз, то було б може й нічого, бо хотіли Моне-2, яке на той час ВЖЕ було зведено всі поверхи!) а це - просто ппц!- нікуя дармоїди не хочуть робити! - там від літадо тепер зроблено лише: 1-ша і 2-га секція півтора поверхи(і то рахую з цокольним!) і 3-тя сек. - тільки залитий котлован!.....думаю, чого це "гаряча ціна пА 12500"(на неліквідні) ще від серпня і до тепер діє?.....- та бо вони нікуя не роблять!........головне, що однаково з Лайтом стартанули в липні!....і який маємо результат?