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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 11:34

Так... фури... треба ж чекати тепер розрахункiв Львiвського Батяра про те, за скiльки мiсяцiв вiн буде пропонувати вiдбити тi фури, керуючись думкой про те, що грошi будемо проiдати...
А то буде нелогiчно...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 12:08

  akurt написав:Так... фури... треба ж чекати тепер розрахункiв Львiвського Батяра про те, за скiльки мiсяцiв вiн буде пропонувати вiдбити тi фури, керуючись думкой про те, що грошi будемо проiдати...
А то буде нелогiчно...



приблизно у 2007 на кредитному піку і бумі колега взяв одну за одною 3 фури (ціна від 35 до 45 тис баксів за головку і причіп)

заробив на перевезеннях орієнтовно 40-45 тис баків
багато заробітку зжирало пальне, перманентні ремонти (жахливий стан укр. доріг), постійне здорожчання запчастин.

десь у 2013-14 різко впали замовлення, по Україні їздити практично перестав, оскільки не виплачувалось, вигідно було мотатись у Європу, але для того тра мати євро5, а в нього 3

продав 1 фуру - 20тис дол
2 фура - продавав кілька місяців - головка - 12тис., за причіп так і не розрахувались, розібрали його на запчастини і не заплатили
3 фуру продає з літа - цінить 11тис з причепом, приходять, дивляться і йдуть...

казав йому - продай те, як тільки почали бадати обсяги перевезень - він ні, чим буду займатись - хочу бути господарником-бізнесменом.

ось така правдива байка...

п.с. гроші зароблені вклав у 2кімн квартиру-новобуд, зробив ремонт, кухню-санвузол і заселив клієнтів (самі свої меблі привезли)
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:22

  jump написав:хочу бути господарником-бізнесменом.

Гірка і повчальна доля бізнесмена в Україні...А міг би просто кайфувати в жирні депозитні роки, смакуючи червону ікру зранку... :P Я проти активного доходу в Україні. Лише за пасивний. Як на мене, краще вкласти в кріпту, ніж у фури, чи інший бізнес-шмізнес. Немає тут сприятливих умов для бізнес середовища. Навпаки, обдеруть і залишать без репетузів. :evil: Так що залишуся трутнєм і кайфувальщиком! :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 22:21

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Козак-характерник написав:Я проти активного доходу в Україні. Лише за пасивний.

.....все то так :D але, щоб почати пасивно заробляти, то на це потрібно спочатку АКТИВНО попрацювати........і то не один рік! :wink: :lol:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 00:50

  Долярчик написав:
  Козак-характерник написав:Я проти активного доходу в Україні. Лише за пасивний.

.....все то так але, щоб почати пасивно заробляти, то на це потрібно спочатку АКТИВНО попрацювати........і то не один рік! :

Зазвичай, то так і є, самому довелося 13 років на папу Карло попрацювати... :evil: Але мало працювати, треба мати світлу голову, щоб зароблене примножати... :P Бо за дурною головою все зароблене можна втратити. Але можливі й альтернативні варіанти збагачення, без панщини, про що тут ми вже гутарили: 1. Вдалий шлюб 2. Спадок 3. Знайти скарб... :P

П.С. Гарний варіянт: зять зі світлою головою, що збереже і примножить придане, що батьки донечці дали на щасливе подружнє життя... :) Нехай і не дуже заможний. Бо краще з розумним втратити, ніж з бовдуром знайти, хоч той бовдур і заможний. Але такий шлюб має задовільняти обидві сторони. І на то треба мати особливий склад психіки. Вільний і незаможний козак, що не має первинного капіталу, не має права одружуватися, допоки не заробить на хатку і садок вишневий біля неї. Бо супутні витрати, що супроводжують сімейне жииття, не дозволять ніколи заробити на цю хатку, чи та хатка з'явиться, коли вже вона не на часі. Більша частина життя минула, й діти вже кохатися хочуть в окремому приміщенні... :P Така вона козацька доля...
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 22:06

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

...і такссс.........ближче до теми гілки, панове!

...сьогодні вирішив завітати на будову Моне-3(живу в 20ти хвилинах нормальним пішкарусом від нього)....маршрут пролягав повз Авалон Лайт..........було 8:20 коли проходив повз Лайт.....робота там ВЖЕ кипіла!.....робітники щось там стукали, а кран тим часом подавав арматуру(довгі прути)...
.....з тими гартими враженнями, що мою "халупку" так швидко "ліплять" Я рушив у напрямку Моне........- коли підійшов, то згадав слова Акурта про "жаб у котловані"... ....там дійсно, згори дивишся в той котлован, а там......тиша! :shock: - ні-ко-го! - ні живої душі!(було б літо, то може ще б жаби заквакали :mrgreen: )
...капець! - я вже жінці казав, що як нам пощастило, що ми двічі не вступили у це.....(ну, перший раз, то було б може й нічого, бо хотіли Моне-2, яке на той час ВЖЕ було зведено всі поверхи!) а це - просто ппц!- нікуя дармоїди не хочуть робити! - там від літа :!: до тепер зроблено лише: 1-ша і 2-га секція півтора поверхи(і то рахую з цокольним!) і 3-тя сек. - тільки залитий котлован!
.....думаю, чого це "гаряча ціна пА 12500"(на неліквідні) ще від серпня і до тепер діє?.....- та бо вони нікуя не роблять! :twisted: ....
....головне, що однаково з Лайтом стартанули в липні! :shock: ....і який маємо результат?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 18:59

  akurt написав:Так... фури... треба ж чекати тепер розрахункiв Львiвського Батяра про те, за скiльки мiсяцiв вiн буде пропонувати вiдбити тi фури, керуючись думкой про те, що грошi будемо проiдати...
А то буде нелогiчно...

З його слів фура дає від 700 до 900 дол/місяць після всіх оплат, з.п водіям ітд. якщо не ламається бо ремонт фури то така справа шо і прибуток не отримуєш і ше й в мінус можна залізти.
Хоча я каду шо це мало,
вираховує він також по 100дол/місяць на втрату вартості машинм (здогадуєтесь хто підказав).
Ну ніби на проїдання якщо рік докупи звести то каже що лишається по 350-400дол/ місяць з фури.
Якщо він все добре порахував то це = 11-12% річних
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 19:04

  jump написав:
  akurt написав:Так... фури... треба ж чекати тепер розрахункiв Львiвського Батяра про те, за скiльки мiсяцiв вiн буде пропонувати вiдбити тi фури, керуючись думкой про те, що грошi будемо проiдати...
А то буде нелогiчно...



приблизно у 2007 на кредитному піку і бумі колега взяв одну за одною 3 фури (ціна від 35 до 45 тис баксів за головку і причіп)

заробив на перевезеннях орієнтовно 40-45 тис баків
багато заробітку зжирало пальне, перманентні ремонти (жахливий стан укр. доріг), постійне здорожчання запчастин.

десь у 2013-14 різко впали замовлення, по Україні їздити практично перестав, оскільки не виплачувалось, вигідно було мотатись у Європу, але для того тра мати євро5, а в нього 3

продав 1 фуру - 20тис дол
2 фура - продавав кілька місяців - головка - 12тис., за причіп так і не розрахувались, розібрали його на запчастини і не заплатили
3 фуру продає з літа - цінить 11тис з причепом, приходять, дивляться і йдуть...

казав йому - продай те, як тільки почали бадати обсяги перевезень - він ні, чим буду займатись - хочу бути господарником-бізнесменом.

ось така правдива байка...

п.с. гроші зароблені вклав у 2кімн квартиру-новобуд, зробив ремонт, кухню-санвузол і заселив клієнтів (самі свої меблі привезли)

Все правильно ви кажете і ставки попадали і машини в ціні впали.
От тільки порахуйте щоб було якшо б він зайшов в 2007 в нерухомість а зараз би захотів вийти )))))
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 21:23

  Львівський БатяР написав:
  jump написав:
  akurt написав:Так... фури... треба ж чекати тепер розрахункiв Львiвського Батяра про те, за скiльки мiсяцiв вiн буде пропонувати вiдбити тi фури, керуючись думкой про те, що грошi будемо проiдати...
А то буде нелогiчно...



приблизно у 2007 на кредитному піку і бумі колега взяв одну за одною 3 фури (ціна від 35 до 45 тис баксів за головку і причіп)


Все правильно ви кажете і ставки попадали і машини в ціні впали.
От тільки порахуйте щоб було якшо б він зайшов в 2007 в нерухомість а зараз би захотів вийти )))))


зараз також дуже непевна ситуейшн
напевно усе таки тра притримати живі кошти (валюту), показники йдуть униз, думаю до року часу мож буде взяти дешевше у валюті

потік понаєхів не безкінечний
ті хто мав баблос і розум переїхали одразу, хто мав баблос і немав розуму переїхали пізніше, хто не має розуму але має бабло)не має залишаться там...
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 00:35

  Львівський БатяР написав:
  akurt написав:Так... фури... треба ж чекати тепер розрахункiв Львiвського Батяра про те, за скiльки мiсяцiв вiн буде пропонувати вiдбити тi фури, керуючись думкой про те, що грошi будемо проiдати...
А то буде нелогiчно...

З його слів фура дає від 700 до 900 дол/місяць після всіх оплат, з.п водіям ітд. якщо не ламається бо ремонт фури то така справа шо і прибуток не отримуєш і ше й в мінус можна залізти.
Хоча я каду шо це мало,
вираховує він також по 100дол/місяць на втрату вартості машинм (здогадуєтесь хто підказав).
Ну ніби на проїдання якщо рік докупи звести то каже що лишається по 350-400дол/ місяць з фури.
Якщо він все добре порахував то це = 11-12% річних

...стільки замороки і всього лиш 11-12% річних?! :shock:
.....нє, #ябтакимнезаймався! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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