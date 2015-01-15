Долярчик , а яка дохідність Вашого бізнесу?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 січ, 2018 12:04
Додано: Нед 28 січ, 2018 13:47
... а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись!
...за минулий 2017р. вийшло +38% чистяку
...але, чи правильно я зробив підрахуя? ... - а пірахуя я роблю так: беру всю виручену/наторговану суму за рік, - давайте умовно візьмемо 800тис.грн., від якої я віднімаю,теж умовну суму 500тис.грн, які я затратив на купівлю товару = 300тис. - 50тис.(умовних) на податки і оренду = 250тис.грн.(умовних) чистяку за рік....... тобто це = +50% за рік... (тож таким чином в мене вийшло отих реальних +38%(приблизно) чистяку за рік!
... якщо щось не так, то поправте мого підрахуя!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 28 січ, 2018 14:18
Коректніше було б взяти чистий прибуток за рік та поділити на обігові кошти (гроші та товари та інші активи, що задіяні у вашому бізнесі).
Наприклад, якщо в вас чистий прибуток 250 000, а обігових коштів 200 000 (які зробили за рік чотири оберти на 800 000), то ваша рентабельність буде 250 000/ 200 000 = 125% річних. Це дає можливість порівнювати з тим, що ви, наприклад, всі свої обігові кошти віднесли до банку під 17%. Чи інвестували у кріпту під 1000%.
Додано: Нед 28 січ, 2018 14:33
... успіх там, де ним вміють ділитись! ч. 3
Долярчик , а яка дохідність Вашого бізнесу?[/quote]
...за минулий 2017р. вийшло +38% чистяку :
...але, чи правильно я зробив підрахуя? ... - а пірахуя я роблю так: беру всю виручену/наторговану суму за рік, - давайте умовно візьмемо 800тис.грн., від якої я віднімаю,теж умовну суму 500тис.грн, які я затратив на купівлю товару = 300тис. - 50тис.(умовних) на податки і оренду = 250тис.грн.(умовних) чистяку за рік....... тобто це = +50% за рік... (тож таким чином в мене вийшло отих реальних +38%(приблизно) чистяку за рік!
... якщо щось не так, то поправте мого підрахуя! :[/quote]
=========
Коректніше було б взяти чистий прибуток за рік та поділити на обігові кошти (гроші та товари та інші активи, що задіяні у вашому бізнесі).[/quote]
=========
.... не зовсім зрозумів? - тобто, отих умовних 250тис. треба поділити на отих550тис? - 500тис затрати на товар+50тис. податки з орендою?
... щось Ви мене заплутали - краще покажіть на прикладі умовних цифр!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 28 січ, 2018 15:08
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
...ну от, відносно банківських 17% я зі своїх обігових отримав 38%
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 28 січ, 2018 17:09
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Нпр.
Ви купили ровер за 10000гр, продали за 12000гр і так вам вдалось 4ри рази за рік.
Оберет за рік ваш склав 4*12000=48000гр, але в обігу крутиться лише 10000гр, а не 40000
Далі, ділимо прибуток на обігові кошти
8000/10000*100=80%
інакше кажучи ваш прибуток склав так само як би ви поклали 10к під 80% річних в банк.
Додано: Нед 28 січ, 2018 18:18
... а успіх ЗАВЖДИ там, де ним вміють ділитись! ч. 4
Львівський БатяР
...ну, то я по-своєму - теж добре порахував: купив по 500 а продав за рік лише на 800(- оренда/податки - 50)=750
...виходить, що обігових 500 і якщо + 50% = 750
тобто, зароблено 50%
...ну, а в моєму РЕАЛЬНОМУ підрахуйчику з РЕАЛЬНИМИ цифрами вийшло +38%
...якось так
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 28 січ, 2018 18:32
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ну то нашо вам та квартира здалась ? розвивайте свій бізнес, з хати під оренду 38 річних не витеснеш ніяк
Додано: Нед 28 січ, 2018 20:14
... успіх там, де ним вміють ділитись! ч. 5
... так, все! — приплили .... дійшов, до певної межі..... - де далі, якщо розвиватись, то потрібно в п'ять раз більше коштів вкинути і стільки ж сил/зайнятості/мінінгіту.... і т. п......
... а хочеться ПАСИВНІШШОГО доходу(нехай і врази меншого)..... який, наприклад, дає здача квартири в оренду!
(чи депо.... але, яке було "смачним" колись, коли давали 22-25% річних ще й без його оподаткування! )
п. с...... та й ті 38% мені дається дорогою ціною...... - мій бізнес зв'язує мені мій час цілком і повністю!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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