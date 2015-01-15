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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:26

http://m.auto-swiat.pl/wiadomosci,n7h560
Bolt
 
Повідомлень: 42
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:42

Bolt
А ляхи яким боком в цій темі?
V2
4
 
Повідомлень: 4933
З нами з: 03.07.09
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:02

  V2 написав:Bolt
А ляхи яким боком в цій темі?

В Польщі в 2017р продано 483тис нових авто, у нас приблизно 70 тис.Таки зубожіємо.
Bolt
 
Повідомлень: 42
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<1 ... 4567
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