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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лют, 2018 18:26
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Bolt
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Додано: Чет 01 лют, 2018 19:42
Bolt
А ляхи яким боком в цій темі?
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V2
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4
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- Повідомлень: 4933
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Додано: Чет 01 лют, 2018 20:02
V2 написав:Bolt
А ляхи яким боком в цій темі?
В Польщі в 2017р продано 483тис нових авто, у нас приблизно 70 тис.Таки зубожіємо.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
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