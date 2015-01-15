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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 лют, 2018 18:26
Додано: Чет 01 лют, 2018 20:02
Додано: Чет 01 лют, 2018 21:36
Bolt
ТОП-3 України:
По данным AUTO-Consulting, самой продаваемой моделью стал Volkswagen Golf, что и обеспечило бренду такой стремительный рост продаж. Но буквально с разницей в несколько машин за ним следует Toyota RAV4, а также новинка января - новая Toyota Camry!
ТОП-3 польщі:
1. Skoda Octavia
2 Skoda Fabia
3 VW Golf
Додано: Чет 01 лют, 2018 21:45
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
....так просто.......вирішив нагадати ПРО ЩО ця гілка!
.....і ще одне: - а не вигіднішше вложитись в комерційну нерухомість? - теж для подальшого здавання в оренду.......- які там "підводні каміння"?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 02 лют, 2018 00:15
Додано: П'ят 02 лют, 2018 00:34
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Будь - яка оренда має підводні камені... І ті хто її відстоює (akurt привіт) про них чомусь уперто мовчать. Є простої, проблеми з орендарями, проблеми з сусідами, вирішення дрібних комунальних питань в решті решт. До яких вам, як потенційному орендодавцю потрібно бути готовим, щоб потім не виявилось, що ви це не врахували.
Саме тому я вважаю, що станом на сьогодні депо краще.
Я навіть пропоную вам зробити собі самому простенький SWOT аналіз для депо і здачі квартири в оренду щоб порівняти.
П.С для комерційної нерухомості, маю на увазі щось пристойне на мою думку вашої суми за мало. З того, що я знаю при здачі такого типу нерухомості, як правило частину пускають по білій схемі, самі розумієте чому. А отже до цього. і до його наслідків треба бути готовим.
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