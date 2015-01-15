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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 18:26

http://m.auto-swiat.pl/wiadomosci,n7h560
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 19:42

Bolt
А ляхи яким боком в цій темі?
V2
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Повідомлень: 4936
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:02

  V2 написав:Bolt
А ляхи яким боком в цій темі?

В Польщі в 2017р продано 483тис нових авто, у нас приблизно 70 тис.Таки зубожіємо.
Bolt
 
Повідомлень: 42
З нами з: 09.11.17
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 21:36

Bolt
ТОП-3 України:
По данным AUTO-Consulting, самой продаваемой моделью стал Volkswagen Golf, что и обеспечило бренду такой стремительный рост продаж. Но буквально с разницей в несколько машин за ним следует Toyota RAV4, а также новинка января - новая Toyota Camry!

ТОП-3 польщі:
1. Skoda Octavia
2 Skoda Fabia
3 VW Golf
V2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 21:45

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:В цій темі, давайте обговорювати наступне:
1)...купуємо “однушку“, "чи двушку"?...де саме? - локація... - ціна.... - метраж...- готову, чи "котлован"? - в розтермінування, чи 100% оплата?
2)...РЕМОНТ: який саме робимо? - які матеріали... - де їх купуємо... - які на них ціни... - також, ціни на виконані роботи...... - + ще меблі.... техніка?... і т. інше...
.............

....так просто.......вирішив нагадати ПРО ЩО ця гілка! :D

.....і ще одне: - а не вигіднішше вложитись в комерційну нерухомість? - теж для подальшого здавання в оренду.......- які там "підводні каміння"?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 00:15

  Bolt написав:
  V2 написав:Bolt
А ляхи яким боком в цій темі?

В Польщі в 2017р продано 483тис нових авто, у нас приблизно 70 тис.Таки зубожіємо.

Не турбуйтесь всеодно в решті решт ми все викупимо у них за кілька років і в рази дешевше :D
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 00:34

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:.....і ще одне: - а не вигіднішше вложитись в комерційну нерухомість? - теж для подальшого здавання в оренду.......- які там "підводні каміння"?

Будь - яка оренда має підводні камені... І ті хто її відстоює (akurt привіт) про них чомусь уперто мовчать. Є простої, проблеми з орендарями, проблеми з сусідами, вирішення дрібних комунальних питань в решті решт. До яких вам, як потенційному орендодавцю потрібно бути готовим, щоб потім не виявилось, що ви це не врахували.
Саме тому я вважаю, що станом на сьогодні депо краще.
Я навіть пропоную вам зробити собі самому простенький SWOT аналіз для депо і здачі квартири в оренду щоб порівняти.

П.С для комерційної нерухомості, маю на увазі щось пристойне на мою думку вашої суми за мало. З того, що я знаю при здачі такого типу нерухомості, як правило частину пускають по білій схемі, самі розумієте чому. А отже до цього. і до його наслідків треба бути готовим. :wink:
Львівський БатяР
 
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