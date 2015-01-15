Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:40

Для находящегося не в теме sinus.

Всего того, что он написал - не нужно, вообще. То есть вообще.

Никакого вида на жительства не нужно - нужно между посещением пляжа утром и после 17-00 новым посещением пляжа после выпитого пива (не советую, лучше брать турецкое вино) посетить местную - в любом (!!!) населенном пункте - налоговую и получить турецкий ИНН.

(минут 5 времени, это Вам не ваша районная налоговая в Украине), с собой иметь ксерокопию заграничного украинского паспорта. Все!

Потом идете в банк и указываете адрес отеля и телефон СВОЙ украинский.

Все быстро и все бесплатно.

Карту к счету выдают сразу и бесплатно.

Обслуживание карты - бесплатно.

Что Вам еще не так?

Я в эти дни мониторю возврат денег от одной авиакомпании - заказал возврат на счет турецком банке - мне понадобится делать платеж, интернет-банкинг - бесплатно.



Второе - о разнице между гривной и не гривной.

Даже не знаю, стоит ли объяснять.

Разница - простая - Вы открываете депозит НЕ В ГРИВНАХ.

А в валюте.

Эта валюта бывает разная.

У меня есть счет в Bank of America - счет в долларах США. Открыл просто во время ЕЖЕГОДНОГО визита в США. Карта есть и депозитная, и кредитная - с кредитным лимитом в долларах США.

У меня есть счет в гривне - в двух банках Украины.

Но у меня есть счет и в турецких лирах в очень известном турецком банке.

Есть особенности:

- если я хочу снять, скажем 20 или 30 тысяч долларов, - я никого и никак не должен в Турции уведомлять - пришел и снял.

Вот в США - что необычно для нас - за 2 недели надо предупреждать.

А так они крупных сумм в отделении банка не держат. Ну, может быть. долларов 2000-8000...

Раз был цирк - заказал за 2 недели сущие по украинским меркам копейки - 30 000 долларов.

Пришел.

Сан Франциско: выдали. Все - купюрами по 20 долларов.

Купил рюкзак.

Убытки. Все надо считать!

Вот в Турции как раз такого и нет!