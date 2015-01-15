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тому числі дуже простий варіянт - прилетіли у Турцію, відпочиваєте, відкрили депозит під 13,6 відсотка річних, зливши доляри по 3,95 ліри за доляр, поплавали у морі, покоштували смажену барабульку, випили ЧУДОВОГО турецького вина (зазвичай пляшка справжнього вина, а не хімічної нашої бормотухи коштує 90-140 гривень), відлетіли додому - жируєте... На сьогодні турецька ліра до долару стабільна: 3,75 (!!!). А ще восени наші люде не спали та зливали по 3,95... А хтось спав... Купили квиток на літак http://www.flypgs.com - квиток із Запоріжжя туди і назад 95 долярів, зі Львова - 105-125 $ (Дніпро -Київ - 195 - 295 (!!!) долярів), поплавали у морі, скоштували смаженого сібаса, забрали кошти (у турецьких банках немає обмежень на зняття готівки) - смакуєте шампанське... (Nota bene: только 2 февраля авиабилеты из Украины в Турцию туда и обратно по 71$)!!! Не совсем понятно, чем депозит в турецких лира лучше депозита в гривнах-проценты те же,волны те же.Да и просто так туристу открыть счет в турецком банке без прописки и икамета врядли удастся,а тем более депозит открыть.Да и вывоз денег с Турции более сложен,чем ввоз. В общем,уважаемый Акурт,тема вами не раскрыта.Я год назад в турецком банке просто сберегательный счет хотел открыть,но просто по паспорту ни один турецкий банк на встречу не пошел-основные требования-турецкий номер телефона,место жительства в Турции,икамет,турецкий идентификационный номер-где-то требовали весь этот перечень,где-то какие-то из этих пунктов,но чтоб просто по украинскому загранпаспорту открыть счет и депозит,такого банка не нашел.Скиньте название банка где это возможно так сделать-буду через месяц в Стамбуле зайду, спрошу. Да и в чём смысл депозита в лира в отличии от гривны-раскройте тему плиз?
Долярчик написав:akurt ...там ви докладно розпитайте знайомих..... ... бо я бачу, що я зооооовсім далекий від тих "підводних каменів" з різними схемами....... - собі думаю: які схеми? - ну, наприклад, купив у новобудові 50-100м комерційних метрів, які пропонують зараз майже кожен забудовник..... і собі потім здаєш комусь під продукти, аптеку, відділення банку.... і т. п...... - правда офіційно, по договорі.....зі сплатою податку...... але ж і сума оренди там цікавішша! - і 15-20тис.грн і більше(залежить це від метражу і локального місця) ...то ЩО саме тут є ризиковим? (дуже ризиковим?)
п. с..... і ще ВЕЛИЧЕЗНИЙ ПЛЮС(я б навіть, сказав ПЛЮСИЩЩЩЩЕ! ) - непотрібно робити жодних ремонтів! - кожен раз орендарі самі собі роблять ремонт під той, чи інший бізнес....... - те саме і з меблями.... і технікою!
Долго рассказывать, но по собственному опыту лучше для пересичного жилую сдавать,чем нежилую. Нюансов много-за хорошую цену арендной платы сложно найти арендаторов,могут быть длительные простои, а отопление,если централизованное платить надо постоянно и по коммерческим тарифам,которые повыше жилого фонда.Если арендаторов нашли ,за меньшие деньги,чем думалось,то уже рады,что хоть как-то,чем никак-тарифы то в нежилом фонде выше,чем в жилом на все.В общем,если ты не при городской власти состоишт, то лучше в нежилую не лезть. А то купишь за свои кровные,в надежде сдать,а перед твоим помещением городская власть за те же деньги,что ты купил 20 европавильйонов наставит, ты с арендой в пролете,а европавильйоны заполнены и еще очень много разных других нюансов.
Востаннє редагувалось sinus в П'ят 02 лют, 2018 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Для находящегося не в теме sinus. Всего того, что он написал - не нужно, вообще. То есть вообще. Никакого вида на жительства не нужно - нужно между посещением пляжа утром и после 17-00 новым посещением пляжа после выпитого пива (не советую, лучше брать турецкое вино) посетить местную - в любом (!!!) населенном пункте - налоговую и получить турецкий ИНН. (минут 5 времени, это Вам не ваша районная налоговая в Украине), с собой иметь ксерокопию заграничного украинского паспорта. Все! Потом идете в банк и указываете адрес отеля и телефон СВОЙ украинский. Все быстро и все бесплатно. Карту к счету выдают сразу и бесплатно. Обслуживание карты - бесплатно. Что Вам еще не так? Я в эти дни мониторю возврат денег от одной авиакомпании - заказал возврат на счет турецком банке - мне понадобится делать платеж, интернет-банкинг - бесплатно.
Второе - о разнице между гривной и не гривной. Даже не знаю, стоит ли объяснять. Разница - простая - Вы открываете депозит НЕ В ГРИВНАХ. А в валюте. Эта валюта бывает разная. У меня есть счет в Bank of America - счет в долларах США. Открыл просто во время ЕЖЕГОДНОГО визита в США. Карта есть и депозитная, и кредитная - с кредитным лимитом в долларах США. У меня есть счет в гривне - в двух банках Украины. Но у меня есть счет и в турецких лирах в очень известном турецком банке. Есть особенности: - если я хочу снять, скажем 20 или 30 тысяч долларов, - я никого и никак не должен в Турции уведомлять - пришел и снял. Вот в США - что необычно для нас - за 2 недели надо предупреждать. А так они крупных сумм в отделении банка не держат. Ну, может быть. долларов 2000-8000... Раз был цирк - заказал за 2 недели сущие по украинским меркам копейки - 30 000 долларов. Пришел. Сан Франциско: выдали. Все - купюрами по 20 долларов. Купил рюкзак. Убытки. Все надо считать! Вот в Турции как раз такого и нет!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 02 лют, 2018 19:54, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:Разница - простая - Вы открываете депозит НЕ В ГРИВНАХ. А в валюте. Эта валюта бывает разная. У меня есть счет в Bank of America - счет в долларах США. Карта есть и депозитная, и кредитная - с кредитным лимитом. У меня есть счет в гривне - в двух банках Украины. Но у меня есть счет и в турецких лирах в очень известном турецком банке. Есть особенности: - если я хочу снять скажем 20 или 30 тысяч долларов - я никого и никак не должен в Турции уведомлять - пришел и снял. Вот в США - что необычно для нас - за 2 недели надо предупреждать. А так они крупных сумм не держат. Раз был цирк - заказал за 2 недели сущие копейки - 30 000 долларов. Пришел. Сан Франциско: выдали. Все - купюрами по 20 долларов. Купил рюкзак. Убытки. Все надо считать! Вот в Турции как раз такого и нет!
О оказывается надо идентификационный номер,но о нем вы забыли упомянуть, надо же!Наверное вы также забыли,что идентификационный номер выдаётся на основании причины для чего он вам.А так да я не в теме по Турции,ведь это же не я обошёл 15 турецких банков,получив везде отказ в открытии счета. Лира такая же валюта,как и гривна,также девальвирует,гривна в 3 раза,лира в 2 с 2014 года.Название банка в котором можно открыть счет приехав на отдых вы почему-то не называете, видимо нет такого банка))).Вывоз валюты наличными возможен не более чем 5 тыс. дол.с человека. Кстати в США без идентификационного номера SSN вам тоже счет никто не откроет.А там SSN получить можно только,если там работал или эмигрировал.Так,что Акурт,с уважением, но не всё так легко делается,как у вас пишется.
Флаг Вам в руки. Сейчас на безымянном форуме все указываю. Все-все-все...
P.S. Для нормального читателя, который знает, что я всегда пишу правду (просто не всю). Все, что на 5 сантиметров выше написал sinus, - все неправда и все проще. Даже у меня в 3 раза длиннее, чем указано...
Фото 5 минут назад с легким редактированием. Слушайте sinus про "возможное - невозможно" - и будет Вам счастье!
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 02 лют, 2018 20:07, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Флаг Вам в руки. Сейчас на безымянном форуме все указываю. Все-все-все...
P.S. Для нормального читателя, который знает, что я всегда пишу правду (просто не всю). Все, что на 5 сантиметров выше написал sinus, - все неправда и все проще. Даже у меня в 3 раза длиннее, чем указано...
И вам не хворать. А,правда (просто не вся) это уже не правда.А кто не верит,пусть попробует приехав на отдых открыть счет в турецком банке и не забудьте,пожалуйста,описать ваши успехи с недосказанной правдой Акурта!)))
Не хворать - это очень верно! Поддерживаю! Не забудьте - пока вы читали опусы sinus - прошло минут пять - а до полуночи по-турецкому (до 23-00 по-украински) - осталось мало времени - часа 3 - на всю весну - распродажа авиабилетов flypgs.com - авиаперелеты до конца мая включительно - 71 долларов туда и обратно!!! Ну, у меня-то есть ... и авиабилеты, и те карты, получить которые НЕВОЗМОЖНО, а у Вас все впереди!
akurt написав:Не хворать - это очень верно! Поддерживаю! Не забудьте - пока вы читали опусы sinus - прошло минут пять - а до полуночи по-турецкому (до 23-00 по-украински) - осталось мало времени - часа 3 - на всю весну - распродажа авиабилетов flypgs.com - авиаперелеты до конца мая включительно - 71 долларов туда и обратно!!! Ну, у меня-то есть ... и авиабилеты, и те карты, получить которые НЕВОЗМОЖНО, а у Вас все впереди!
Истамбулкарт -карточка оплаты проезда в гортранспорте у меня тоже есть.А банковской нет-видимо потому что нет турецкого адреса жилья,которое есть у вас.