Додано: П'ят 02 лют, 2018 23:10

Ну так... була такса, ти байдикуєш... шастаєш по кав'ярням.. співаєш пісні про цнотливість із дівчатами, за тебе працюють - підготовували Дипломний проект - 150-200 долярів.

Так і що?



Потім була такса: за тебе готують кандидатську дисертацію - 3 000 долярів.

Все керівництво Львівської залізниці стало кандидатами наук.

Так і що?

Ну, вкинули викладача вищу - інфа є за тим посиланням ЛьвіскогоБатяРа - за 370 долярів брався зробити наступне:

- звільнення від переддипломної практики - виїзд за межі Львова (порахуйте проживання та харчування у Тернополі на протізі місяця).

- підготовка Звіту про проходження Переддипломної практики та його захист.

- підготовка теми Дипломного проекту (не повинна повторюватися - це ретельно контролюється)

- підготовка не менш як чотирьох розділів Дипломного проекту.

- підготовка Пояснювальної записки до Дипломного проекту та набір тексту з формулами (окрема робота працівника у Львові).

- підготовка плакатів на форматі А1 до Пояснювальної записки (це- найдорожча робота)

- друк 10 плакатів на плоттері.

- затвердження Дипломного проекту у нормо-контролі ті відповідних кафедрах (там є частина економічна, наприклад)

- виклик довбура з хати, де він лежить із кобітою в обнімку, та навчання його щось там бекати на захисті.

Ну я знаю, хотіли за це - процес розтягнутий на пів-року - 370 долярів або по 60 долярів на місяць - це по 1400 гривень на місяць - думаю, ЛьвіськийбатяР і не взявся б за такі мізерні гроші... щось робити...

Ну, "вкинули" доцента добре люде...

Ну так сталося...

Робота там небезпечна...



Потім була такса: підключення до електроспоживання - 4 000 долярів (сам особисто платив).

Так і що?

Потім була такса "Узаконити прибудову" - 3000 долярів.

Так і що?

Сьогодні такса: підключенні до електромережі приватного будинка - 45 000 гривень.

Так і що?

Сьогодні такса підключення до газопостачання - 35 000 гривень.

Так і що?

"Товар-деньги-товар" (Карла Маркса).

Не плутайте грішне з праведним.

Я написав наступне: безглуздо радити вибирати котлован під будинком для можливої подальшої купівлі квартири в буцім-то побудованому у майбутньому будинку та здачі в аренду на тій підставі, що поруч - "три університети", де ніби то 400 жебраків-викладачів навчають 300-а жебраків-студентів-кандидатів на "рєалізаторів" на Привокзальному ринку.

Відчуйте різницю.