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Взагалі то та оренда більше на студіків розрахована і є там такі, що готові на рік знімати (є реальні приклади) хоча живуть там не 12 місяців. п.с. Вперше зустрічаю людину яка ще вірить, що викладачі вишів на з/пл живуть ))))))
Все... йду пити горілку... Якщо оренда розрахована "на студиків" - це все... це - "зливай воду"...
Львіський БатяР - Вам повезло - я пропрацював викладачем вищів багато років. Підтверджую - були періоди, коли я особисто не брав хабарів. Дійсно: починається з малого... Коли я працював асистентом - то просто приносили від групи пляшку коньяку після екзамена за хорошу підготовку до екзамена... Стимулювало - на приховую. Один раз перерахував - на горищі стояло ящиків з десять коньяку по 20 пляшок - а грошей не було, щоб дитині платити за ліки... Я зробив так: дав знайомому таксисту ящик коньяку та сказав: продай клієнтам, що підвозиш, якщо шукатимуть випивку, хоч по ціні горілки - ну реально, диво: коньяк я, а їсти немає чого... Так в парі і працювали... Несуттєві періоди були далі без хабарів, можна сказати, малі періоди... І знаю сьогодні, скільки коштує хабар у кожному вищі Львова і не тільки, за кожен залік або екзамен, за курсову роботу або курсовий проект. Але, повірте, це хабарі не на аренду житла, а так, на поточні витрати викладача... Не перебільшуйте, зазвичай викладач вищу - бідна людина. Реальні цифри: заробітна плата старшого викладача - 4 000 на руки, доцента - 6 800 - 7 500. Реально. Крім того, не перебільшуйте, переважна кількість студентів і Львова - і не тільки Львова - ніяких хабарів не платить.. Брати або давати хабарі - аморально. Ще аморальніше думати або рахувати, що їх беруть заради оренди житла... Це вже збоченцтво... Люде, схаменіться!
Сам був студентом десяток років назад і є знайомі, що викладають тому давайте без лицемірства... Нпр. з/пл лікаря, прокурора теж дуууже низька а в медичний чи юрб фак з року в рік десятки на місце і всі розуміють що туди не за оф. з.пл йдуть Так для затравочки про бідненьких доцентів ботанів https://zaxid.net/u_lvovi_na_habari_zat ... 446212/amp
Ну так... була такса, ти байдикуєш... шастаєш по кав'ярням.. співаєш пісні про цнотливість із дівчатами, за тебе працюють - підготовували Дипломний проект - 150-200 долярів. Так і що?
Потім була такса: за тебе готують кандидатську дисертацію - 3 000 долярів. Все керівництво Львівської залізниці стало кандидатами наук. Так і що? Ну, вкинули викладача вищу - інфа є за тим посиланням ЛьвіскогоБатяРа - за 370 долярів брався зробити наступне: - звільнення від переддипломної практики - виїзд за межі Львова (порахуйте проживання та харчування у Тернополі на протізі місяця). - підготовка Звіту про проходження Переддипломної практики та його захист. - підготовка теми Дипломного проекту (не повинна повторюватися - це ретельно контролюється) - підготовка не менш як чотирьох розділів Дипломного проекту. - підготовка Пояснювальної записки до Дипломного проекту та набір тексту з формулами (окрема робота працівника у Львові). - підготовка плакатів на форматі А1 до Пояснювальної записки (це- найдорожча робота) - друк 10 плакатів на плоттері. - затвердження Дипломного проекту у нормо-контролі ті відповідних кафедрах (там є частина економічна, наприклад) - виклик довбура з хати, де він лежить із кобітою в обнімку, та навчання його щось там бекати на захисті. Ну я знаю, хотіли за це - процес розтягнутий на пів-року - 370 долярів або по 60 долярів на місяць - це по 1400 гривень на місяць - думаю, ЛьвіськийбатяР і не взявся б за такі мізерні гроші... щось робити... Ну, "вкинули" доцента добре люде... Ну так сталося... Робота там небезпечна...
Потім була такса: підключення до електроспоживання - 4 000 долярів (сам особисто платив). Так і що? Потім була такса "Узаконити прибудову" - 3000 долярів. Так і що? Сьогодні такса: підключенні до електромережі приватного будинка - 45 000 гривень. Так і що? Сьогодні такса підключення до газопостачання - 35 000 гривень. Так і що? "Товар-деньги-товар" (Карла Маркса). Не плутайте грішне з праведним. Я написав наступне: безглуздо радити вибирати котлован під будинком для можливої подальшої купівлі квартири в буцім-то побудованому у майбутньому будинку та здачі в аренду на тій підставі, що поруч - "три університети", де ніби то 400 жебраків-викладачів навчають 300-а жебраків-студентів-кандидатів на "рєалізаторів" на Привокзальному ринку. Відчуйте різницю.
akurt Відчуваю... Для вас безглуздо, ви вже пів року готуєте 2шку для друзів за 12. А мій друзяка, третій рік поспіль здає однушку з ремонтом чуть вище середнього, правда 4рьох річної давнини, дочці *жебрачці* - *лікаря жебрака* з оф. з/пл 4-5к. гр, що працює в одній з районних лікарень нашої області за 300у.е в у.е +комунальні в безпосередній близькості !
В цілому та квартира в нього більше 10ти років і попит протягом них завжди був хороший, особливо в серпні імайже все *жебраки* і перевищував пропозицію. До нього дзвонять і тепер, хоча квартира не виставляється вже три роки...
А кому не пощастило, знайти щось, той йде шукати на перефирії і кайфувати в переповнених маршрутках стоячи у пробках.
Комфорт він теж знаєте бабок коштує А *жебраки*, останнім часом дууууже люблять комфорт
Bolt написав:Паралельна моїй кафедра доречі.В кінці дев'яностих диплом з захистом на тій кафедрі 150 паперів коштував.Мені не зрозуміло якщо студік нулячій нпфіга препода сдав?!
Коли я вчився були такі *вчителі* шо без бабла не здаш, що правда таких було не багато. Як і не багато було тих хто не брав взагалі і хотів знання. Не багато але були ! Більшості було пофіг - їм дають вони беруть щось занєш - будеш мати кращу оцінку, ні то задовільно. Як варіант, можливо той доцент з новин був з тої першої категорї.... Політех славиться корупцією !
Нарешті можна зробити підсумок: - все, щоб не пропонували - погано; - все не так; - раджу займатися депозитом, але найкраще, це коли приятель не має депозитів, а здає вже років... багато... жебракам за 300 долярів... жебраки є, але багаті... - нічого робити не буду... - ляжу на канапі та чекаю на виграш у лотерею, яку не купую...
akurt написав:Потім була такса: підключення до електроспоживання - 4 000 долярів (сам особисто платив). Так і що? Потім була такса "Узаконити прибудову" - 3000 долярів. Так і що? Сьогодні такса: підключенні до електромережі приватного будинка - 45 000 гривень. Так і що? Сьогодні такса підключення до газопостачання - 35 000 гривень. Так і що?
треба ввести закон - дав (взяв) хабара - відрубати 1 палець і тд поки не прийде розум
єтіть люде хабаро-країнці....
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Долярчик написав:akurt ...там ви докладно розпитайте знайомих..... ... бо я бачу, що я зооооовсім далекий від тих "підводних каменів" з різними схемами....... - собі думаю: які схеми? - ну, наприклад, купив у новобудові 50-100м комерційних метрів, які пропонують зараз майже кожен забудовник..... і собі потім здаєш комусь під продукти, аптеку, відділення банку.... і т. п...... - правда офіційно, по договорі.....зі сплатою податку...... але ж і сума оренди там цікавішша! - і 15-20тис.грн і більше(залежить це від метражу і локального місця) ...то ЩО саме тут є ризиковим? (дуже ризиковим?)
п. с..... і ще ВЕЛИЧЕЗНИЙ ПЛЮС(я б навіть, сказав ПЛЮСИЩЩЩЩЕ! ) - непотрібно робити жодних ремонтів! - кожен раз орендарі самі собі роблять ремонт під той, чи інший бізнес....... - те саме і з меблями.... і технікою!
Долго рассказывать, но по собственному опыту лучше для пересичного жилую сдавать,чем нежилую. Нюансов много-за хорошую цену арендной платы сложно найти арендаторов,могут быть длительные простои, а отопление,если централизованное платить надо постоянно и по коммерческим тарифам,которые повыше жилого фонда.Если арендаторов нашли ,за меньшие деньги,чем думалось,то уже рады,что хоть как-то,чем никак-тарифы то в нежилом фонде выше,чем в жилом на все.В общем,если ты не при городской власти состоишт, то лучше в нежилую не лезть. А то купишь за свои кровные,в надежде сдать,а перед твоим помещением городская власть за те же деньги,что ты купил 20 европавильйонов наставит, ты с арендой в пролете,а европавильйоны заполнены и еще очень много разных других нюансов.
....подякував і за це...... - хоч ніби нічого нового не прочитав, але Ви багато проблем зібрали до купи, тож вже виходить, що все не так веселково!
Долярчик написав:.....і ще одне: - а не вигіднішше вложитись в комерційну нерухомість? - теж для подальшого здавання в оренду.......- які там "підводні каміння"?
Будь - яка оренда має підводні камені... І ті хто її відстоює (akurt привіт) про них чомусь уперто мовчать. Є простої, проблеми з орендарями, проблеми з сусідами, вирішення дрібних комунальних питань в решті решт. До яких вам, як потенційному орендодавцю потрібно бути готовим, щоб потім не виявилось, що ви це не врахували. Саме тому я вважаю, що станом на сьогодні депо краще. Я навіть пропоную вам зробити собі самому простенький SWOT аналіз для депо і здачі квартири в оренду щоб порівняти.
П.С для комерційної нерухомості, маю на увазі щось пристойне на мою думку вашої суми за мало. З того, що я знаю при здачі такого типу нерухомості, як правило частину пускають по білій схемі, самі розумієте чому. А отже до цього. і до його наслідків треба бути готовим.