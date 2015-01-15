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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:54

  Львівський БатяР написав:2 akurt

Взагалі то та оренда більше на студіків розрахована і є там такі, що готові на рік знімати (є реальні приклади) хоча живуть там не 12 місяців.
п.с.
Вперше зустрічаю людину яка ще вірить, що викладачі вишів на з/пл живуть ))))))


Все... йду пити горілку...
Якщо оренда розрахована "на студиків" - це все... це - "зливай воду"...

Львіський БатяР - Вам повезло - я пропрацював викладачем вищів багато років.
Підтверджую - були періоди, коли я особисто не брав хабарів.
Дійсно: починається з малого...
Коли я працював асистентом - то просто приносили від групи пляшку коньяку після екзамена за хорошу підготовку до екзамена...
Стимулювало - на приховую.
Один раз перерахував - на горищі стояло ящиків з десять коньяку по 20 пляшок - а грошей не було, щоб дитині платити за ліки...
Я зробив так: дав знайомому таксисту ящик коньяку та сказав: продай клієнтам, що підвозиш, якщо шукатимуть випивку, хоч по ціні горілки - ну реально, диво: коньяк я, а їсти немає чого...
Так в парі і працювали...
Несуттєві періоди були далі без хабарів, можна сказати, малі періоди...
І знаю сьогодні, скільки коштує хабар у кожному вищі Львова і не тільки, за кожен залік або екзамен, за курсову роботу або курсовий проект.
Але, повірте, це хабарі не на аренду житла, а так, на поточні витрати викладача...
Не перебільшуйте, зазвичай викладач вищу - бідна людина.
Реальні цифри: заробітна плата старшого викладача - 4 000 на руки, доцента - 6 800 - 7 500.
Реально.
Крім того, не перебільшуйте, переважна кількість студентів і Львова - і не тільки Львова - ніяких хабарів не платить..
Брати або давати хабарі - аморально.
Ще аморальніше думати або рахувати, що їх беруть заради оренди житла...
Це вже збоченцтво...
Люде, схаменіться!
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:35

Сам був студентом десяток років назад і є знайомі, що викладають тому давайте без лицемірства...
Нпр. з/пл лікаря, прокурора теж дуууже низька а в медичний чи юрб фак з року в рік десятки на місце і всі розуміють що туди не за оф. з.пл йдуть
Так для затравочки про бідненьких доцентів ботанів
https://zaxid.net/u_lvovi_na_habari_zat ... 446212/amp
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:43

Паралельна моїй кафедра доречі.В кінці дев'яностих диплом з захистом на тій кафедрі 150 паперів коштував.Мені не зрозуміло якщо студік нулячій нпфіга препода сдав?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 23:10

Ну так... була такса, ти байдикуєш... шастаєш по кав'ярням.. співаєш пісні про цнотливість із дівчатами, за тебе працюють - підготовували Дипломний проект - 150-200 долярів.
Так і що?

Потім була такса: за тебе готують кандидатську дисертацію - 3 000 долярів.
Все керівництво Львівської залізниці стало кандидатами наук.
Так і що?
Ну, вкинули викладача вищу - інфа є за тим посиланням ЛьвіскогоБатяРа - за 370 долярів брався зробити наступне:
- звільнення від переддипломної практики - виїзд за межі Львова (порахуйте проживання та харчування у Тернополі на протізі місяця).
- підготовка Звіту про проходження Переддипломної практики та його захист.
- підготовка теми Дипломного проекту (не повинна повторюватися - це ретельно контролюється)
- підготовка не менш як чотирьох розділів Дипломного проекту.
- підготовка Пояснювальної записки до Дипломного проекту та набір тексту з формулами (окрема робота працівника у Львові).
- підготовка плакатів на форматі А1 до Пояснювальної записки (це- найдорожча робота)
- друк 10 плакатів на плоттері.
- затвердження Дипломного проекту у нормо-контролі ті відповідних кафедрах (там є частина економічна, наприклад)
- виклик довбура з хати, де він лежить із кобітою в обнімку, та навчання його щось там бекати на захисті.
Ну я знаю, хотіли за це - процес розтягнутий на пів-року - 370 долярів або по 60 долярів на місяць - це по 1400 гривень на місяць - думаю, ЛьвіськийбатяР і не взявся б за такі мізерні гроші... щось робити...
Ну, "вкинули" доцента добре люде...
Ну так сталося...
Робота там небезпечна...

Потім була такса: підключення до електроспоживання - 4 000 долярів (сам особисто платив).
Так і що?
Потім була такса "Узаконити прибудову" - 3000 долярів.
Так і що?
Сьогодні такса: підключенні до електромережі приватного будинка - 45 000 гривень.
Так і що?
Сьогодні такса підключення до газопостачання - 35 000 гривень.
Так і що?
"Товар-деньги-товар" (Карла Маркса).
Не плутайте грішне з праведним.
Я написав наступне: безглуздо радити вибирати котлован під будинком для можливої подальшої купівлі квартири в буцім-то побудованому у майбутньому будинку та здачі в аренду на тій підставі, що поруч - "три університети", де ніби то 400 жебраків-викладачів навчають 300-а жебраків-студентів-кандидатів на "рєалізаторів" на Привокзальному ринку.
Відчуйте різницю.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 00:23

akurt
Відчуваю...
Для вас безглуздо, ви вже пів року готуєте 2шку для друзів за 12. А мій друзяка, третій рік поспіль здає однушку з ремонтом чуть вище середнього, правда 4рьох річної давнини, дочці *жебрачці* - *лікаря жебрака* з оф. з/пл 4-5к. гр, що працює в одній з районних лікарень нашої області за 300у.е в у.е +комунальні в безпосередній близькості !

В цілому та квартира в нього більше 10ти років і попит протягом них завжди був хороший, особливо в серпні імайже все *жебраки* і перевищував пропозицію. До нього дзвонять і тепер, хоча квартира не виставляється вже три роки...

А кому не пощастило, знайти щось, той йде шукати на перефирії і кайфувати в переповнених маршрутках стоячи у пробках. :D

Комфорт він теж знаєте бабок коштує :wink: А *жебраки*, останнім часом дууууже люблять комфорт 8)
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 01:27

  Bolt написав:Паралельна моїй кафедра доречі.В кінці дев'яностих диплом з захистом на тій кафедрі 150 паперів коштував.Мені не зрозуміло якщо студік нулячій нпфіга препода сдав?!

Коли я вчився були такі *вчителі* шо без бабла не здаш, що правда таких було не багато. Як і не багато було тих хто не брав взагалі і хотів знання. Не багато але були ! Більшості було пофіг - їм дають вони беруть щось занєш - будеш мати кращу оцінку, ні то задовільно. Як варіант, можливо той доцент з новин був з тої першої категорї.... Політех славиться корупцією !
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 07:43

Нарешті можна зробити підсумок:
- все, щоб не пропонували - погано;
- все не так;
- раджу займатися депозитом, але найкраще, це коли приятель не має депозитів, а здає вже років... багато... жебракам за 300 долярів... жебраки є, але багаті...
- нічого робити не буду...
- ляжу на канапі та чекаю на виграш у лотерею, яку не купую...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 08:56

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  akurt написав:Потім була такса: підключення до електроспоживання - 4 000 долярів (сам особисто платив).
Так і що?
Потім була такса "Узаконити прибудову" - 3000 долярів.
Так і що?
Сьогодні такса: підключенні до електромережі приватного будинка - 45 000 гривень.
Так і що?
Сьогодні такса підключення до газопостачання - 35 000 гривень.
Так і що?


треба ввести закон - дав (взяв) хабара - відрубати 1 палець
і тд поки не прийде розум

єтіть люде хабаро-країнці....
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 09:23

  sinus написав:
  Долярчик написав:akurt
...там ви докладно розпитайте знайомих.....
... бо я бачу, що я зооооовсім далекий від тих "підводних каменів" з різними схемами....... - собі думаю: які схеми? - ну, наприклад, купив у новобудові 50-100м комерційних метрів, які пропонують зараз майже кожен забудовник..... і собі потім здаєш комусь під продукти, аптеку, відділення банку.... і т. п...... - правда офіційно, по договорі.....зі сплатою податку...... але ж і сума оренди там цікавішша! - і 15-20тис.грн і більше(залежить це від метражу і локального місця)
...то ЩО саме тут є ризиковим? (дуже ризиковим?)

п. с..... і ще ВЕЛИЧЕЗНИЙ ПЛЮС(я б навіть, сказав ПЛЮСИЩЩЩЩЕ! :D) - непотрібно робити жодних ремонтів! - кожен раз орендарі самі собі роблять ремонт під той, чи інший бізнес....... - те саме і з меблями.... і технікою!
Долго рассказывать, но по собственному опыту лучше для пересичного жилую сдавать,чем нежилую. Нюансов много-за хорошую цену арендной платы сложно найти арендаторов,могут быть длительные простои, а отопление,если централизованное платить надо постоянно и по коммерческим тарифам,которые повыше жилого фонда.Если арендаторов нашли ,за меньшие деньги,чем думалось,то уже рады,что хоть как-то,чем никак-тарифы то в нежилом фонде выше,чем в жилом на все.В общем,если ты не при городской власти состоишт, то лучше в нежилую не лезть. А то купишь за свои кровные,в надежде сдать,а перед твоим помещением городская власть за те же деньги,что ты купил 20 европавильйонов наставит, ты с арендой в пролете,а европавильйоны заполнены и еще очень много разных других нюансов.

....подякував і за це...... - хоч ніби нічого нового не прочитав, але Ви багато проблем зібрали до купи, тож вже виходить, що все не так веселково! :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 09:27

  Львівський БатяР написав:
  Долярчик написав:.....і ще одне: - а не вигіднішше вложитись в комерційну нерухомість? - теж для подальшого здавання в оренду.......- які там "підводні каміння"?

Будь - яка оренда має підводні камені... І ті хто її відстоює (akurt привіт) про них чомусь уперто мовчать. Є простої, проблеми з орендарями, проблеми з сусідами, вирішення дрібних комунальних питань в решті решт. До яких вам, як потенційному орендодавцю потрібно бути готовим, щоб потім не виявилось, що ви це не врахували.
Саме тому я вважаю, що станом на сьогодні депо краще.
Я навіть пропоную вам зробити собі самому простенький SWOT аналіз для депо і здачі квартири в оренду щоб порівняти.

П.С для комерційної нерухомості, маю на увазі щось пристойне на мою думку вашої суми за мало. З того, що я знаю при здачі такого типу нерухомості, як правило частину пускають по білій схемі, самі розумієте чому. А отже до цього. і до його наслідків треба бути готовим. :wink:

... теж дякую!... аналог поста вище.....
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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